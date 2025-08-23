ETV Bharat / entertainment

শুরু হচ্ছে 'বিগ বস 19', ঘরোয়া রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছেন কারা ? - BIGG BOSS 19

বিগ বস 19-এর প্রতিযোগী কারা হতে পারে, সামনে এসেছে তারকাদের ঝলক ৷

শুরু হচ্ছে 'বিগ বস 19' (আইএএনএস)
Published : August 23, 2025 at 11:21 AM IST

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় রিয়েলিটি শো শুরু হচ্ছে আজ থেকে ৷ শুরু হচ্ছে বিগ বস 19 (Bigg Boss 19) ৷ রিয়েলিটি শোয়ের শুটিং শুরু করলেন সলমন খান (Salman Khan) ৷ 'ব্যাটল অফ গালওয়ান' (Battle of Galwan) সিনেমার সেট থেকেই ভাইজান পৌঁছে যান বিগ বস রিয়েলিটি শোয়ের সেটs ৷ সেখানে সলমনকে দেখে নেটিজেনরা অনুমান করে নিলে তাঁর আগামী সিনেমার লুক কেমন হতে চলেছে ৷ পাশাপাশি প্রকাশ্যে এসেছে এবার বিগ বস-এর ঘর কেমন ভাবে সেজে উঠেছে ৷ ঝলক এসেছে প্রতিযোগী তারকাদেরও ৷

বিগ বস 19-এ সলমন খান প্রতিবারের মতো এবারেও স্টাইলিশ ও অথচ সিম্পল লুকে ধরা দিয়েছেন ৷ এদিন পরনে ছিল কালো স্যুট এবং ম্যাচিং বুট ৷ দাড়ি এবং গোঁফ ছোট করে কাটা ৷ সলমন সেটে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন ও রিয়েলিটি শো নিয়ে নানা কথা বলেন ৷ তিনি জানান, এবারের শোয়ে কি কি টুইস্ট হতে চলেছে তা তিনি নিজেও বোঝেননি ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দর্শকের পাশাপাশি তিনি বুঝবেন ৷ এবারের বিগ বস-এর থিম গণতন্ত্র অর্থাৎ রাজনীতির একটা অংশ এখানে তুলে ধরা হবে ৷

বিগ বস 19-এর নতুন সিজন শুরু হচ্ছে 24 অগস্ট থেকে ৷ এবারও শোয়ে থাকছে নতুন ফর্ম্যাট ৷ কিছু নতুন তারকাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এবার সেলিব্রিটি এবং সাধারণদের পাশাপাশি, প্রভাবশালী, গায়ক, কৌতুকাভিনেতাদেরও দেখা যাবে। এছাড়াও, আসন্ন পর্বগুলিতে, বিশ্বখ্যাত কুস্তিগীর আন্ডারটেকার এবং মাইক টাইসন ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রি নিতে পারেন। বিগ বস 19-এর প্রথম পর্বটিই চমক এবং টুইস্ট দেখা যাবে ৷

শোয়ের প্রতিযোগী

জানা গিয়েছে, শোয়ে প্রতিযোগীদের তালিকায় রয়েছেন কুনিচকা সদানন্দ, অমল মালিক, নাতালিয়া জানাসেক, নীলম গিরি, প্রণিত মোরে, বসির আলী, নাহাল চৌদাসমা, অভিষেক বাজাজ ও গৌরব খান্না। এছাড়াও, ইন্ডিয়ান আইডল 5-এর বিজয়ী এবং বিগ বস তেলুগু 5-এর রানার-আপ শ্রীনা চন্দ্রকেও এই শোতে দেখা যেতে পারে। বিগ বস মারাঠির আরবাজ প্যাটেল, 'অনুপমা' অভিনেত্রী নিধি শাহ এবং কন্টেন্ট স্রষ্টা কিরক খালা (প্রিয়া রেড্ডি), র‍্যাপার জুটি সিধে মোয়াত, সমাজকর্মী অতুল কিষাণ এবং আইনজীবী আলি কাশিফ খান দেশমুখ এই শোতে থাকতে পারেন।

বিগ বস হাউস

এবার এই ঘর সেজে উঠেছে একেবারে অন্যরকম ভাবে ৷ পশুদের নানা প্রকৃতি-মুখোশ বেশি জায়গা পেয়েছে ৷ "কেবিন ইন দ্য উডস" থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছে ঘরের নকশা ৷ এই বছর বিগ বস হাউস বিশেষভাবে কোনও থিমের সঙ্গে আটকে থাকেনি ৷ কিচেন থেকে ডিবেট রুম সেজে উঠেছে অন্য রূপে ৷ 'বিগ বস 19'-এর গ্র্যান্ড প্রিমিয়ার হবে 24 অগস্ট। প্রথমবারের মতো, অনুষ্ঠানটি প্রথমে রাত 9টায় জিওহটস্টারে সম্প্রচারিত হবে ৷ তারপর রাত 10:30 মিনিটে কালারস টিভিতে সম্প্রচারিত হবে।

