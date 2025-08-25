ETV Bharat / entertainment

সিদ্ধার্থ শুক্লার মতো একই গানে এন্ট্রি ! 'বিগ বস 19' বিজেতার নাম ঘোষণা অনুরাগীদের - GAURAV KHANNA SIDHARTH SHUKLA

'বিগ বস 19' শুরুর প্রথম দিন থেকেই কে হবে বিজেতা, অনুরাগীদের ঘোষণা নেটপাড়ায় ৷

bigg-boss-19-gaurav-khanna-entry-song-sparks-sidharth-shukla-comparisons
গৌরব খান্না/সিদ্ধার্থ শুক্লা (ফাইল ছবি/এএনআই)
Published : August 25, 2025 at 10:47 AM IST

হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: তিনি না থেকেও থেকে গেলেন বিগ বস 19-এর (Bigg Boss 19) মঞ্চে ৷ বিগ বস শুরু হতেই ফের একবার অনুরাাগীরা আবেগতাড়িত হলেন প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার (Sidharth Shukla) জন্য ৷ নেপথ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা গৌরব খান্না (Gaurav Khanna) ৷ রবিবার 24 অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে টেলিভিশনের বড় রিয়েলিটি শো বিগ বস 19 ৷ যেখানে এন্ট্রি নিয়েছেন 'অডিয়েন্স কা ফেভারিট বেটা' 'অনুপমা'(Anupamaa) খ্যাত ও সেলেব্রিটি মাস্টার শেফ (Celebrity MasterChef ) বিজেতা গৌরব খান্না ৷

গৌরবের 'সয়্যাগওয়ালা' এন্ট্রি

অনুপমা সিরিয়ালের হাত ধরে অনুজ কাপাডিয়া চরিত্রে গৌরব এখন ঘরে ঘরে জনপ্রিয় ৷ সলমন খান সঞ্চালিত এই শোয়ে গৌরবের এন্ট্রি ছিল ঝাক্কাস ৷ এদিন তাঁকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় দুটি গানে ৷ একটি ছিল শাহরুখ খানের হিট গান 'ম্যায় হুঁ না...' ও 'কিসি কে হাথ না আয়েগা ইয়ে লড়কা... ৷ এরপরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায় ৷ কারণ দর্শকদের মনে উঁকি মেরেছে 2019-2020 সালের বিগ বস 13-র ঝলক ৷ অনুরাগীদের স্মৃতি ভেসে উঠেছে প্রয়াত বিগ বস 13 (Bigg Boss 13 Winner) বিজেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার নাম ৷ শো শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্ন ঘুরছে, "বিগ বস 19-এর বিজেতা কে হবেন ?" তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "আদর্শ বেটা (ছেলে) কে হবেন ?"

গ্রীন ফ্ল্যাগ-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর

এদিন অনুষ্ঠানে সলমন খান গৌরবকে 'গ্রীন ফ্ল্যাগ-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর' বলে সম্বোধন করেন ৷ এরপরেই সলমন ও গৌরবের নানা মজার কথা শুরু হয় ৷ যেখানে গৌরব জানান, তিনি 'কালার ব্লাইন্ড' ৷ ট্রাফিক সিগন্যালের আলো বুঝতে তাঁর ভীষণ সমস্যা হয় ৷

bigg-boss-19-gaurav-khanna-entry-song-sparks-sidharth-shukla-comparisons
নেটপাড়ায় অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া (সোশাল মিডিয়া স্ক্রিনশট)
bigg-boss-19-gaurav-khanna-entry-song-sparks-sidharth-shukla-comparisons
নেটপাড়ায় অনুরাগীদের প্রতিক্রিয়া (সোশাল মিডিয়া স্ক্রিনশট)

গৌরবের এন্ট্রিতে নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া

অনুপমা তারকার ঘরে প্রবেশ হতেই নেটপাড়ায় তাঁকে নিয়ে আলোচনা শুরু ৷ বলা ভাল, গৌরব শো শুরুর দিন থেকেই ট্রেন্ড করছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ অনেক অনুরাগী ইতিমধ্যেই তাঁকে 'বিগ বস বিজেতা' বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন ৷ তারপরেই অনুরাগী প্রয়াত সিদ্ধার্থ শুক্লার সঙ্গে তুলনা টেনেছেন গৌরবের ৷ কারণ সিদ্ধার্থ বিগ বস 13-এর সিজনে যে গানে এন্ট্রি নিয়েছেন ঠিক সেই একই গানে এই শো এন্ট্রি নিয়েছেন গৌরব ৷ ভাইরাল সেই ভিডিয়ো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ 'কিসি কে হাথ না আয়েগা ইয়ে লড়কা...' গানে গৌরবের পাশাপাশি ওয়ালে ঘুরছে একই গানে সিদ্ধার্থের নাচ ৷

শুধু তাই নয়, গৌরবের কনফিডেন্স, কথা বলার ধরন, চার্মনেস, স্ক্রিন প্রেজেন্স যে রকম দেখা গিয়েছে তাতে অনেকেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন ৷ এরপর অনেক দর্শক প্রশ্নও তুলেছেন, সিদ্ধার্থের লেগেসি কী ধরে রাখতে পারবেন গৌরব ? সিদ্ধার্থের ছায়ায় কী থাকতে হবে গৌরবকে ? নাকি নিজের আলাদা রাজত্ব ও লেগেসি তৈরি করবেন ? তা জানা যাবে শো এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ৷ বিগ বস 19 জিও সিনেমা ও কালার্স টিভিতে দেখা যাবে ৷

