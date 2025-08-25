হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: তিনি না থেকেও থেকে গেলেন বিগ বস 19-এর (Bigg Boss 19) মঞ্চে ৷ বিগ বস শুরু হতেই ফের একবার অনুরাাগীরা আবেগতাড়িত হলেন প্রয়াত অভিনেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার (Sidharth Shukla) জন্য ৷ নেপথ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন টেলিভিশনের জনপ্রিয় অভিনেতা গৌরব খান্না (Gaurav Khanna) ৷ রবিবার 24 অগস্ট থেকে শুরু হয়েছে টেলিভিশনের বড় রিয়েলিটি শো বিগ বস 19 ৷ যেখানে এন্ট্রি নিয়েছেন 'অডিয়েন্স কা ফেভারিট বেটা' 'অনুপমা'(Anupamaa) খ্যাত ও সেলেব্রিটি মাস্টার শেফ (Celebrity MasterChef ) বিজেতা গৌরব খান্না ৷
গৌরবের 'সয়্যাগওয়ালা' এন্ট্রি
অনুপমা সিরিয়ালের হাত ধরে অনুজ কাপাডিয়া চরিত্রে গৌরব এখন ঘরে ঘরে জনপ্রিয় ৷ সলমন খান সঞ্চালিত এই শোয়ে গৌরবের এন্ট্রি ছিল ঝাক্কাস ৷ এদিন তাঁকে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় দুটি গানে ৷ একটি ছিল শাহরুখ খানের হিট গান 'ম্যায় হুঁ না...' ও 'কিসি কে হাথ না আয়েগা ইয়ে লড়কা... ৷ এরপরেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায় ৷ কারণ দর্শকদের মনে উঁকি মেরেছে 2019-2020 সালের বিগ বস 13-র ঝলক ৷ অনুরাগীদের স্মৃতি ভেসে উঠেছে প্রয়াত বিগ বস 13 (Bigg Boss 13 Winner) বিজেতা সিদ্ধার্থ শুক্লার নাম ৷ শো শুরু হওয়ার আগেই প্রশ্ন ঘুরছে, "বিগ বস 19-এর বিজেতা কে হবেন ?" তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে "আদর্শ বেটা (ছেলে) কে হবেন ?"
গ্রীন ফ্ল্যাগ-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর
এদিন অনুষ্ঠানে সলমন খান গৌরবকে 'গ্রীন ফ্ল্যাগ-এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসডর' বলে সম্বোধন করেন ৷ এরপরেই সলমন ও গৌরবের নানা মজার কথা শুরু হয় ৷ যেখানে গৌরব জানান, তিনি 'কালার ব্লাইন্ড' ৷ ট্রাফিক সিগন্যালের আলো বুঝতে তাঁর ভীষণ সমস্যা হয় ৷
গৌরবের এন্ট্রিতে নেটপাড়ায় প্রতিক্রিয়া
অনুপমা তারকার ঘরে প্রবেশ হতেই নেটপাড়ায় তাঁকে নিয়ে আলোচনা শুরু ৷ বলা ভাল, গৌরব শো শুরুর দিন থেকেই ট্রেন্ড করছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ অনেক অনুরাগী ইতিমধ্যেই তাঁকে 'বিগ বস বিজেতা' বলে ঘোষণা করে দিয়েছেন ৷ তারপরেই অনুরাগী প্রয়াত সিদ্ধার্থ শুক্লার সঙ্গে তুলনা টেনেছেন গৌরবের ৷ কারণ সিদ্ধার্থ বিগ বস 13-এর সিজনে যে গানে এন্ট্রি নিয়েছেন ঠিক সেই একই গানে এই শো এন্ট্রি নিয়েছেন গৌরব ৷ ভাইরাল সেই ভিডিয়ো এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে সোশাল মিডিয়ায় ৷ 'কিসি কে হাথ না আয়েগা ইয়ে লড়কা...' গানে গৌরবের পাশাপাশি ওয়ালে ঘুরছে একই গানে সিদ্ধার্থের নাচ ৷
Wishing you all the very best, Gaurav for your BB19 journey. You have always won hearts with your talent and personality. May this new chapter bring you success, admiration, and endless support🧿#GauravKhanna #KhannaKaKhaandaan #BiggBoss19 #BB19 pic.twitter.com/aLfaa9PaSy— Faisal Shaikh (@Mr_Faisu_07fc) August 23, 2025
শুধু তাই নয়, গৌরবের কনফিডেন্স, কথা বলার ধরন, চার্মনেস, স্ক্রিন প্রেজেন্স যে রকম দেখা গিয়েছে তাতে অনেকেই সিদ্ধার্থের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছেন ৷ এরপর অনেক দর্শক প্রশ্নও তুলেছেন, সিদ্ধার্থের লেগেসি কী ধরে রাখতে পারবেন গৌরব ? সিদ্ধার্থের ছায়ায় কী থাকতে হবে গৌরবকে ? নাকি নিজের আলাদা রাজত্ব ও লেগেসি তৈরি করবেন ? তা জানা যাবে শো এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে ৷ বিগ বস 19 জিও সিনেমা ও কালার্স টিভিতে দেখা যাবে ৷