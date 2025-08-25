হায়দরাবাদ, 25 অগস্ট: শুরু হয়ে গিয়েছে বিগ বস, সিজন 19 (BIGG BOSS 19) ৷ প্রথম দিকে এই রিয়েলিটি শোয়ে ভিড় থাকত শুধু তারকাদের ৷ ফলে দর্শকদের অনেকেই তাঁদের চিনতেন টেলিভিশনে জনপ্রিয় হওয়ার কারণে ৷ কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিগ বস-এর ঘরেও বদলেছে ফরম্যাট ৷ এখন ইনফ্লুয়েন্সার থেকে কমন ম্যান, আইনজীবী থেকে সোশাল অ্যাক্টিভিস্ট সকলকেই এই ঘরে প্রতিযোগী হিসাবে দেখা গিয়েছে ৷
এবার সিজনের তার ব্যতিক্রম হয়নি ৷ সঙ্গীত শিল্পী অমল মালিক, 'অনুপমা' খ্যাত অভিনেতা গৌরব খান্না ও 'রোডিজ' খ্যাত বসির আলি ছাড়াও অনেক প্রতিযোগীকে অনুরাগী ও দর্শকরা চেনেন না ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক প্রত্যেক প্রতিযোগীর নাম ও পেশা ৷ যাতে এই শো দেখার ক্ষেত্রে প্রতিযোগী সম্পর্কে বেসিক ধারণা থাকে দর্শক ও নেটিজেনদের ৷
বিগ বস 19-এর প্রতিযোগী (Contestants of Bigg Boss 19)
গৌরব খান্না (Gaurav Khanna)
2004-2005 সাল থেকে ধারাবাহিকের জগতে পা রাখেন গৌরব ৷ ধারাবাহিক 'কুমকুম'-কাজ করেছেন এক বছর ৷ এর পর একাধিক ধারাবাহিকে লিড রোলে অভিনয় করলেন 'অনুপমা' তাঁকে যশ-খ্যাতির শিখরে নিয়ে গিয়েছে ৷ এর আগেও তিনি দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন ৷ কিন্তু এখন তিনি অনেকের ক্রাশ হয়ে গিয়েছেন ৷ গৌরবের অনান্য জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মধ্যে রয়েছে 'লাল ইশ্ক', 'দিল সে দিয়া বচন', 'জীবন সাথী- হামসফর জিন্দেগী কে' ৷
নাগমা মিরাজকর (Nagma Mirajkar)
ইনি একজন সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ৷ সৌন্দর্য এবং জীবনধারা বিষয় নিয়ে কনটেন্ট বানান তিনি ৷ নাগমা মিরাজকর মুম্বইয়ের একজন জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর যিনি তার গ্ল্যামারাস সৌন্দর্য, স্টাইল এবং ভ্রমণ ভিডিয়োর জন্য সর্বাধিক পরিচিত। সোশাল মিডিয়ায় নাগমার ফলোয়ার প্রায় 7 মিলিয়নের বেশি ৷
আবেজ দরবার (Awez Darbar)
বিগ বস শো মানেই বিতর্ক আর টুইস্ট থাকবেই ৷ আবেজ দরবারও একজন সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ৷ তাঁর ইন্সটাগ্রামে 30 মিলিয়ন ফলোয়ার আছে ৷ ডান্স রিলস ও মজাদার ভিডিয়ো বানানোর জন্য তিনি বেশি পরিচিত ৷ খবর, আবেজ ও নাগমা খুব কাছের বন্ধু ৷ নাগমা জীবনের স্পেশাল এই মানুষটার সঙ্গে বিগ বসের ঘরে সম্পর্ক কেমন থাকে, জানা যাবে ক্রমশ ৷
নেহাল চূড়াসমা (Nehal Chudasama)
নেহাল একজন মডেল, ফিটনেস পরামর্শদাতা এবং সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার খেতাবধারী। তিনি মিস ডিভা ইউনিভার্স 2018-র মুকুট জিতেছিলেন ৷ মিস ইউনিভার্স 2018-তে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।
অশনুর কৌর (Ashnoor Kaur)
অশনূর কৌর একজন অভিনেত্রী ৷ তিনি মূলত হিন্দি টেলিভিশনে কাজ করেন। কৌর 2009 সালে 'ঝাঁসি কি রানি' দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন ৷ এরপর 'না বোলে তুম না ম্যায়নে কুছ কাহা', 'ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলাতা হ্যায়', 'পাতিয়ালা বেবস'-এ অভিনয় করে খ্যাতি পান ৷
অভিষেক বাজাজ (Abhishek Bajaj)
অভিষেক বাজাজ একজন অভিনেতা ৷ 2019 সালে তাঁকে দেখা যায় 'স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ২' সিনেমায় ৷ তালিকায় আছে চণ্ডীগড় করে আশিকি ও বাবলি বাউন্সার-এর মতো সিনেমা ৷ এছাড়াও একাধিক ধারাবাহিকেও কাজ করেছেন অভিষেক ৷
তানিয়া মিত্তল (Tanya Mittal)
তানিয়া মিত্তলও একজন উদ্যোক্তা, পডকাস্টার এবং প্রাক্তন মডেল। তিনি তার নিজস্ব ব্র্যান্ড, হ্যান্ডমেড উইথ লাভ বাই তানিয়া পরিচালনা করেন ৷ যা হ্যান্ডব্যাগ, হ্যান্ডকাফ এবং শাড়ি সরবরাহ করে। পাশাপাশি, তানিয়া প্রায়শই আধ্যাত্মিক গল্প এবং প্রেরণামূলক পোস্ট শেয়ার করেন ৷ ইনস্টাগ্রামে তাঁর ফলোয়ার রয়েছে 2.5 মিলিয়নের বেশি ৷
বাসের আলি (Baseer Ali)
বাসির আলী একজন মডেল, টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ৷ তিনি 'স্প্লিটসভিলা 10' জিতেছেন ৷ রোডিজ রাইজিং এবং এস অফ স্পেস 2-তে অংশগ্রহণ করেছেন ৷ তিনি দুটি শোতেই রানার-আপ হয়েছেন। জি টিভির 'কুণ্ডলি ভাগ্য' ধারাবাহিক দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন বাসের আলি ৷
নাটালিয়া জেনোশেক (Natalia Janoszek)
নাতালিয়া ম্যাগডালেনা জানোসজেক একজন পোলিশ টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব, অভিনেত্রী এবং গায়িকা ৷ তিনি পোল্যান্ডের বাসিন্দা। অসংখ্য সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী নাতালিয়া কিছু ভারতীয় ছবিতেও কাজ করেছেন ৷ যার মধ্যে রয়েছে 'হাউসফুল 5'-ও ৷ নাতালিয়া কিছু আন্তর্জাতিক প্রকল্পেও কাজ করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নেটফ্লিক্সে '365 ডেজ', যেখানে মিশেল মরোন- আনা-মারিয়া সেইকলুকা প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন।
অমল মালিক (Amaal Mallik)
অমল মল্লিক একজন সঙ্গীত পরিচালক, সুরকার, গায়ক, সঙ্গীত প্রযোজক এবং গীতিকার। 2014 সালে সলমন খানের 'জয় হো'-র জন্য তিনটি গান রচনা করে সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ এম.এস. ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি- সিনেমার জন্য গান রচনা করে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। কিছুদিন আগেই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করার বিষয়ে খবরের শিরোনামে আসেন তিনি ৷
নীলম (Neelam Giri)
নীলম গিরি একজন ভারতীয় অভিনেত্রী। তিনি মূলত ভোজপুরি চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন ধারাবাহিকে কাজ করেন। তিনি অবধেশ মিশ্র পরিচালিত 'বাবুল' সিনেমায় হাত ধরে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজ হল 'বাবুল', 'ইজ্জত ঘর', 'টুন টুন' এবং 'কালাকান্দ'।
মৃদুল তিওয়ারি (Mridul Tiwari)
মৃদুল তিওয়ারি একজন ইনফ্লুয়েন্সার ৷ 24 বছর বয়সী মৃদুল সোশাল মিডিয়ার জগতে খুব তাড়াতাড়ি জনপ্রিয়তা পান ৷ ইনস্টাগ্রামে তাঁর 4.8 মিলিয়ন ফলোয়ার রয়েছে। মৃদুল তিওয়ারি কেবল অল্প সময়ের মধ্যেই নাম এবং অর্থ উপার্জন করেননি, বরং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তিনি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কয়েকজন প্রভাবশালীর মধ্যে একজন। অভিনেতা লন্ডন বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে সেরা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর এবং গ্লোবাল ট্রেন্ডসেটার পুরস্কার পেয়েছেন। আবার জড়িয়েছেন বিতর্কেও ৷
কুনিকা সদানন্দ (Kunickaa Sadanand)
কুনিকা সদানন্দ ভারতীয় অভিনেত্রী, আইনজীবী, প্রযোজক এবং সমাজকর্মী। তিনি অনেক ভারতীয় ছবিতে খলনায়িকা এবং কমিক চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পরিচিত।
জিশান কাদরি (Zeishan Quadri)
জিশান কাদরি লেখক, অভিনেতা, পরিচালক এবং প্রযোজক ৷ অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত 'গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর' সিনেমার গল্প এবং চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। কাদরি গ্যাংস অফ ওয়াসেপুর - পার্ট 2-তে অভিনয় করেছেন। তিনি 'মীরুথিয়া গ্যাংস্টার্স' ছবিটি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন।
ফারহানা ভাট (Farhana Bhatt)
ফারহানা ভাট একজন অভিনেত্রী যিনি বিগ বস 19-এর একজন প্রতিযোগী হিসেবে প্রবেশ করেছেন। তিনি সিংঘম রিটার্নস-সহ একাধিক সিনেমায় অভিনয় করেছেন ৷
প্রনিত মোরে (Pranit More)
সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার প্রনিত ৷ কমেডি শো-ও করেন তিনি ৷ তাঁকেও দেখা গিয়েছে বিগ বস 19-এর ঘরে ৷