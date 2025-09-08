হাসপাতালের বিছানায় লতার সেই কথা শুনে দু-চোখ জলে ভরে যায় ভূপেন হাজারিকার

হাসপাতালের বিছানায় লতার সেই কথা শুনে দু-চোখ জলে ভরে যায় ভূপেন হাজারিকার
শিল্পী লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে কথা হওয়ার মাত্র 9দিনের মাথায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আর এক মহান শিল্পী ভূপেন হাজারিকা ৷
Published : September 8, 2025 at 1:38 PM IST
গুয়াহাটি, 8 সেপ্টেম্বর: তাঁর কণ্ঠে কখনও ধরা দিয়েছে আমি এক যাযাবর আবার কখনও তাঁর কণ্ঠে জোরালো হয়েছে মানুষ মানুষের জন্য-র মতো গান ৷ আজ বিভিন্ন জায়গায় পালিত হচ্ছে মহান সঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবর্ষ ৷ ভূপেন হাজারিকার প্রতিটা গানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন গিটারিস্ট কমল কটকি ৷ ইটিভি ভারতের সাংবাদিক দীপাঞ্জলি শর্মাকে তিনি জানিয়েছেন, শিল্পী ভূপেনকে নিয়ে নানা অজানা কথা ৷
ভূপেন হাজারিকা কেবল একজন গায়কই ছিলেন না, তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীত পরিচালক, চলচ্চিত্র পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, কণ্ঠশিল্পী, সাংবাদিক, সংবাদ পাঠকও ছিলেন। তিনি একজন রাজনীতিবিদও ছিলেন। 1949 সালে যখন তিনি গবেষণার জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, তখন তিনি অনেক বড় চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন ৷ আসলে তিনি মনেপ্রাণে দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছিলেন ৷
গিটারিস্ট কমল জানান, তিনি যখন বিদেশ থেকে জাহাজে ফিরে আসছিলেন তখন সেখানে রচনা করেন 'সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে আমি কতবার সাঁতার কেটেছি...' ৷ 'যে গান বাংলাতেও জনপ্রিয়তা পায় ৷ জীবন সংগ্রামের সীমান্তে দাঁড়িয়ে 'সাগর সঙ্গমে সাঁতার কেটেছি কত... ' গান আজও উদ্বুদ্ধ করে ৷ গিটারিস্ট কমলের কথায়, "এই গানটি তার এতটাই ভালো লেগেছিল যে তিনি বলেছিলেন যে, আমার শেষ মুহূর্তে যদি কেউ এটি বাজায়, তাহলে আমার আত্মা শান্তি পাবে।"
আজ জীবন খুঁজে পাবি গান ঠিক যেভাবে তৈরি হয় (Aaj JIban Khunje Pabi)
অসমীয়া গানের জগতে ভূপেন হাজারিকা তখন উজ্জ্বল নক্ষত্র ৷ তাঁর গানের মধুর জাদু রাজ্যের পাশপাশি অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়তে থাকে ৷ গিটারিস্ট কমল জানান, ঠিক কীভাবে 'আজ জীবন খুঁজে পাবি' গানটি তৈরি করেছিলেন শিল্পী ভূপেন ৷ আসলে একবার তিনি মাছ কিনতে কলকাতার মাছ বাজারে গিয়েছিলেন। মাছ বিক্রেতারা ভূপেন দাকে দেখে বাজারের সবচেয়ে বড় মাছটি তাঁর সামনে হাজির করে ৷ এরপর মাছের দাম দিতে চান বিশিষ্ট শিল্পী ৷ কিন্তু বিক্রেতা তা নিতে অস্বীকার করেন ৷ এতে কিছুটা খারাপ লাগে ভূপেন হাজারিকারও ৷ কারণ তিনি পয়সা ছাড়া মাছ কিনতে নারাজ ছিলেন ৷ অন্যদিকে, বিক্রেতাও টাকা নেবেন না ৷ অগত্যা কি করা, ভরা মাছের বাজারে ভূপেন হাজারিকা বলে ওঠেন, মাছের দাম যখন মাছ বিক্রেতা নেবেন না, তখন তিনি একটি গান শোনাবেন তাঁদের ৷ এইভাবে মাছের বাজারে ভূপেন হাজারিকা গেয়ে ওঠেন, 'আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয় ৷ আয় মরণ ভুলে গিয়ে ছুটে ছুটে আয়...'
এমন আরও অনেক মজাদার ঘটনার সাক্ষী শহর কলকাতা ৷ জানা যায়, একবার কলকাতায় নেলসন ম্যান্ডেলা পা রাখবেন ৷ সেই সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু ভূপেন হাজারিকা একটি গান রচনা করার জন্য অনুরোধ করেন ৷ এরপর আসে সেই স্মরণীয় দিন ৷ নেলসন ম্যান্ডেলাকে সম্মান জানাতে ইডেন গার্ডেনে বসেছিল এক আসর ৷ যেখানে ক্যালকাটা ইয়ুথ ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে ভূপেন হাজারিকা গেয়ে ওঠেন 'জিন্দাবাদ ম্যান্ডেলা...' ৷
ভূপেন হাজারিকার সঙ্গে শেষ কথা লতা মঙ্গেশকরের
ভূপেন দা-র কোনও অপূর্ণ আশা আছে কিনা জানতে চাইলে, তাঁর সহকর্মী কমল বলেন, "2011 সালের 26 অক্টোবর দীপাবলির সন্ধ্যা ছিল। ভূপেনের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। মুম্বইয়ের ধীরু ভাই আম্বানি হাসপাতালে ভূপেনের সঙ্গে ছিলেন কল্পনা লাজমি এবং আমি। সেসময়ে উষা মঙ্গেশকর ফোন করে বলেছিলেন- লতাজী ভূপেনদাকে দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাতে চান। তখন কল্পনা লাজমী স্পিকার অন করে ভূপেন দার কানে লাগিয়ে দিয়েছিলেন,কারণ ভূপেন দা তখন কথা বলতে পারছিলেন না কিন্তু বোঝার শক্তি ছিল। তখন লতা মঙ্গেশকর বলেছিলেন, "ভূপেন দা, আমি লতা, দীপাবলীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আপনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন, জীবনের সংগ্রামে আপনি জয়ী হবেন। তার পরে কিছুক্ষণ নীরবতা, ভূপেনের চোখ জলে ভরে যায় ৷ শেষে লতাজি বলেন, ভূপেনদা, অসাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে আপনি সেরা !" এর 9 দিন পরে ভূপেন হাজারিকা ইহলোক ত্যাগ করেন ৷
ভূপেন দা'কে যতটা সম্মান দেওয়া উচিত ছিল, ততটা কি উনি পেয়েছেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘদিনের সঙ্গী গিটারিস্ট কমল বলেন, "উনি আরও বেশি সম্মান পাওয়ার যোগ্য ছিলেন ৷ অসমিয়া সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যদি ভূপেন দা'র রচনা ইংরেজিতে অনুবাদ করে নোবেল পুরস্কারের জন্য পাঠায়, তাহলে শিল্পী নোবেল পুরস্কার পেতেন। তিনি ভারত রত্ন পেলেন কিন্তু জীবদ্দশায় না ৷ তাও সরকার চেষ্টা করছে এমন মহান শিল্পীকে যথাযথ সম্মান জানানোর ৷"