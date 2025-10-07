ফের অন্তঃসত্ত্বা ভারতী, কবে আসছে গোলার খেলার সঙ্গী ?
দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের স্বাদ পেতে চলেছেন কমেডি কিং ভারতী সিং ৷ পরিবার ও প্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে সুখবর ঘোষণা ভারতী-হর্ষের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 9:38 AM IST
হায়দরাবাদ, 7 অক্টোবর: ফের খুশির হাওয়া কমেডিয়ান ভারতী সিং (Bharti Singh) ও হর্ষ লিম্বাচিয়ার (Haarsh Limbachiyaa) পরিবারে ৷ লক্ষ্য সিং লিম্বাচিয়া অর্থাৎ ভারতী-হর্ষের ছেলে গোলা এবার বড় দাদা হতে চলেছে ৷ প্রকৃতি ও পরিবারকে সাক্ষী রেখে দ্বিতীয়বার অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ভারতী ৷ উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরাও দুই তারকাকে ভাসাচ্ছেন শুভেচ্ছার বন্যায় ৷
কিছুদিন আগেই শেষ করেছেন লাফটার শেফ সিজন 2-এর সঞ্চালনা ৷ তখনও কেউ আন্দাজ করতে পারেননি ৷ সোমবার সন্ধ্যায় আচমকাই আসে এই খুশির খবর ৷ পরিবারের সঙ্গে ভারতী-হর্ষ বেড়াতে গিয়েছেন সুইৎজারল্যান্ডে ৷ সেখানেই সুদৃশ্য বরফে ঢাকা পর্বতকে ব্যাকড্রপে রেখে অভিনব কায়দায় ফের মা হওয়ার কথা ঘোষণা করলেন ভারতী (Bharti Singh- Haarsh Limbachiyaa expecting second child) ৷
সেই ভিডিয়ো ও ছবি ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷ ছবিতে দেখা গিয়েছে, বেবি বাম্প নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে কমেডি কুইন ৷ তার পিছনে বেবি বাম্পে হাত রেখে দাঁড়িয়ে স্বামী হর্ষ ৷ ক্যাপশনে তাঁরা লেখেন, "আমরা আবার প্রেগন্যান্ট ৷" হ্যাশট্যাগে উঠে আসে গণপতি বাবা মোরিয়া, বেবি কামিং সুন ৷ অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়িই গোলা পেতে চলেছে তার খেলার সঙ্গী ৷
তারকা-অনুরাগীদের শুভেচ্ছা
হাসির রানি-র এই জার্নিতে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন তারকা থেকে শুরু করে অনুরাগীরা ৷ অভিনেত্রী তথা মা হতে চলা পরিণীতি চোপড়া শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতীকে ৷ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ইশা গুপ্তা, দৃষ্টি ধামি, জন্নত জুবেইর, অভিষেক মালহান, অঞ্জলি আনন্দের মতো টেলিভিশনের জনপ্রিয় তারকারা ৷
ভারতী-হর্ষের পথ চলা
2017 সালে ভারতী সাত পাকে বাঁধা পড়েন হর্ষের সঙ্গে ৷ 2022 সালের 3 এপ্রিল তাঁদের কোল আলো করে আসে প্রথম পুত্র সন্তান লক্ষ্য ৷ দুই তারকা তাঁদের ব্যক্তিগত ইউটিউব চ্যানেলে গোলার নানা কাণ্ড কারখানা শেয়ার করেন অনুরাগীদের সঙ্গে ৷ তাঁদের লাস্ট ভ্লগে দেখা গিয়েছে সুইৎজারল্যান্ডে কীভাবে তাঁরা আনন্দ উদযাপন করেছেন ৷ 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফটার চ্যালেঞ্জ' শো থেকে ভারতী জনপ্রিয়তা পেতে শুরু রেন ৷ এরপর কপিল শর্মা শোয়েও তিনি তাঁর কমেডির ম্যাজিক ধরে রাখেন ৷ শেষ তাঁকে দেখা গিয়েছে 'লাফটার শেফ' সিজন 2 সঞ্চালনা করতে ৷