হায়দরাবাদ, 7 অগস্ট: টিআরপি লড়াইয়ে ফের একবার ছাপিয়ে গেল স্টার জলসার জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী'! মুখ্যচরিত্রে রাজনন্দিনী পাল (Rajnandini Paul) ধীরে ধীরে ছাপিয়ে যাচ্ছেন সকলকে ৷ খুব বেশিদিন শুরু হয়নি এই ধারাবাহিক। আধ্যাত্মিক ও পৌরাণিক কাহিনি যে সবসময় দর্শকের মন জয় করে নেয় তা প্রমাণ করেছে এই ধারাবাহিক ৷ বৃহস্পতিবার এসেছে ধারাবাহিকের রিপোর্ট কার্ড ৷ সেখানে 7.1 রেটিং নিয়ে চলতি সপ্তাহে এক নম্বর জায়গা দখল করেছে 'ভবানী'। সোশাল মিডিয়ায় গর্ব প্রকাশ রাজনন্দিনীর মা ইন্দ্রাণী দত্তের ৷
এদিন যে টিআরপি রেটের তালিকা এসেছে সেখানে 6.9 নিয়ে রেটিং নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পরিণীতা ৷ 6.8 রেট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে 'পরশুরাম আজকের নায়ক' ৷ শুরুর দিকে একটানা প্রথম স্থানে ছিল এই ধারাবাহিক। গল্পের নানা চমক দর্শকেরও মন জয় করে নিচ্ছিল ৷ তবে এই সপ্তাহে 'রাণী ভবানী'র কাছে হার মানতে হল 'পরশুরাম'কে ৷ 6.7 নিয়ে চতুর্থস্থান দখল করেছে বাংলা ধারাবাহিক 'জগদ্ধাত্রী' ৷ পঞ্চম স্থানে আছে 'ফুলকি' ৷ তার প্রাপ্ত রেটিং নম্বর 6.4 ৷ একই নম্বর পেয়েছে স্টার জলশার ধারাবাহিক 'রাঙামতি তীরন্দাজ' ৷ তারপরেই রয়েছে 'চিরসখা', যার প্রাপ্ত রেটিং নম্বর 6.2 ৷
এদিন টিআরপি লিস্ট আসার পরেই উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্ত ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় 'রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী' টিমকে শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানিয়েছেন ৷ তিনি লেখেন, "এই ধারাবাহিক প্রথম থেকেই ভালো টিআরপি রেটিং পেয়ে এসেছে ৷ কিন্তু এই সপ্তাহে এই ধারাবাহিক বেঙ্গল টপার ৷ আমি সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত ৷ অনেক ধন্যবাদ বেঙ্গল টকিজ প্রযোজনা সংস্থাকে ৷ ধারাবাহিকের পুরো টিমকে শুভেচ্ছা ৷ আমি বরাবরই ইনটেন্স, ইমোশনাল ড্রামা পছন্দ করি ৷ আর এই ধারাবাহিকের পরিবেশনা, সংলাপ, কল্পনাশক্তি দেখে অভিভূত ৷"
এরপর ইন্দ্রাণী লেখেন, "আমি যেখানেই থাকি না কেন, রাত 8.30টার মধ্যে ঘরে চলে আসি শুধু মাত্র এই ধারাবাহিক দেখার জন্য ৷ এটা শুধুমাত্র আমার মেয়ে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত তার জন্য নয়, পুরো টিমের যে উপস্থাপনা তা অতি সুন্দর ৷ আমার অভিনন্দন এই ধারাবাহিকের সঙ্গে জড়িত লেখক, পরিচালক-সহ প্রত্যেককে ৷ তোমার ব্রিলিয়ান্ট কাজ করছ ৷"