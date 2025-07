ETV Bharat / entertainment

মেলবোর্নের ফিল্ম ফেস্টে বাড়ছে বাংলার সম্মান, প্রদর্শিত হবে কোন কোন সিনেমা ? - BENGALI CINEMA IN IFFM 2025

Published : July 30, 2025 at 12:16 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

হায়দরাবাদ, 30 জুলাই : মেলবোর্নে শুরু হতে চলা ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFM 2025) আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে বাংলা সিনেমা ৷ চলচ্চিত্র উৎসবে একদিকে যেমন প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটককে স্মরণ করা হবে তেমনই দেখানো হবে তাঁর সিনেমাও ৷ পাশাপাশি ফেস্টিভ্যালে জায়গা করে নিয়েছে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত প্রযোজিত, সুমন ঘোষ পরিচালিত শর্মিলা ঠাকুর অভিনীত পুরাতন ৷ রয়েছে প্রমিতা ভৌমিক পরিচালিত সুদীপ্তা চক্রবর্তী অভিনীত অহনা ৷ আর কোন কোন সিনেমা জায়দা করে নিয়েছে মেলবোর্নের ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে (Indian Film Festival of Melbourne) ?

প্রমিতা ভৌমিকের (Promita Bhowmik) অহনা (Ahana), যা ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলেছে একাধিক জায়গায় ৷ এবার সেই সিনেমা দেখানো হবে মেলবোর্নের ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ৷ মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী (Sudipta Chakraborty), জয় সেনগুপ্ত, সেঁজুতি রায় মুখোপাধ্যায় ৷

এই উৎসবে প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের ( Ritwik Ghatak) উত্তরাধিকারকে গর্বের সঙ্গে সম্মান জানানো হয়েছে ৷ উৎসবে দুটি পুনরুদ্ধারকৃত ক্লাসিক সিনেমা 'তিতাস একটি নদীর নাম' (Titash Ekti Nadir Naam) ও 'মেঘে ঢাকা তারা' (Meghe Dhaka Tara) প্রদর্শিত হবে ৷

এছাড়াও বাংলাদেশের দুটি সিনেমা মেহজাবিন চৌধুরী (Mehazabien Chowdhury) অভিনীত মাকসুদ হোসেনের 'সাবা' (বাংলাদেশ) ও নুহাশ হুমায়ুনের 'দুই শ' (Dui Shaw) প্রদর্শিত হবে ৷ এই সিনেমায় মোশাররফ করিম (Mosharrof Karim) এবং জয়া আহসান (Jaya Ahsan) অভিনয় করেছেন।

পাশাপাশি, কোকোব গেব্রেহাওয়ারিয়া পরিচালিত স্বল্পদৈর্ঘ্য সিনেমা 'এ ডল মেড আপ অফ ক্লে ফ্রম ইওরুবা' (A Doll Made Up of Clay from Yoruba) , রাজিদ সিজন পরিচালিত 'এলিজা' (Elijah) প্রদর্শিত হবে মেলবোর্নে শুরু হতে চলা ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে ৷