মহালয়ায় দুর্গার ভূমিকায় 'ভানুমতির খেল' খ্যাত শ্রেয়শ্রী, কোথায় দেখা যাবে তাঁকে?

মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠান এবার সামাজিক মাধ্যমে ৷ 'বিজয়ং দেহি' নিয়ে আসছেন অভিনেত্রী শ্রেয়শ্রী ৷

মহালয়ায় দুর্গার ভূমিকায় শ্রেয়শ্রী (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: রেডিও, টিভির মহালয়ার পাশাপাশি যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সামাজিক মাধ্যমেও আসছে মহালয়ার অনুষ্ঠান। এবার এমন এক উদ্যোগে শামিল 'টলি ক্লাব কাস্টিং এজেন্সি'। তাদের প্রযোজনায় এবার মহালয়া দেখবে নেট দুনিয়া। 2023-এর পর আরও একবার এই উদ্যোগ নিল 'টলি ক্লাব কাস্টিং এজেন্সি'। মহালয়া অনুষ্ঠানে নাম দেওয়া হয়েছে 'বিজয়ং দেহি'। এর মুখ্য চরিত্রে অর্থাৎ দেবী দুর্গার চরিত্রে থাকছেন 'ভানুমতির খেল' ধারাবাহিকে মুখ্যচরিত্রে দেখা গিয়েছিল যাঁকে সেই শ্রেয়শ্রী রায়কে।

'বিজয়ং দেহি'তে গোটা পৌরাণিক কাহিনিটি শোনা যাবে যাঁর কণ্ঠে তিনি বিশিষ্ট অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়। এর কাহিনি বিভাজন ও পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস। উল্লেখ্য, এর আগে কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস একাধিক সিরিয়ালের যেমন 'নায়িকা নাম্বার ওয়ান', 'খুকুমণি হোম ডেলিভারি', 'জাহানারা', 'সাগরিকা'র মত বহু মেগা সিরিয়ালের প্রোগ্রামিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ করেছেন। 'বিজয়ং দেহি'র চিত্রনাট্য বা সংলাপ লিখেছেন রাহুল দেব চট্টোপাধ্যায়। বাংলা ধারাবাহিকের বহু পরিচিত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দেখতে পাওয়া যাবে এই মহালয়ার প্রজেক্টটিতে। এই মহালয়ার কাহিনিতে পুরাণ এবং ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটেছে, যা একেবারেই নতুন মনে হবে সকলের কাছে।

'বিজয়ং দেহি'র বিশেষ দৃশ্য (Special Arrangement)

কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনার কাহিনি থেকে গল্প অকালবোধন হয়ে মহিষাসুরমর্দিনীর চণ্ডীর কাহিনিতে আসছে। কাহিনি এবং পরিচালনা কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের। চিত্রনাট্য এবং সংলাপ এবং সম্পাদনায় রাহুল দেব চট্টোপাধ্যায়। মহিষাসুরের ভূমিকায় দেখা যাবে অভিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ইন্দ্রদেবের চরিত্রে শুভ্রজিৎ, কালীর ভূমিকায় সুইটি মণ্ডল, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর চরিত্রে আছেন সঞ্জিত নাথ ও জগদ্ধাত্রীর ভূমিকায় সায়ন্তিকা মতিলাল।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রর দুর্গা পুজোর নেপথ্য কাহিনির শুটিং হয়েছে সম্প্রতি পরিচালক কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাসের নির্দেশনায়। এই ভিডিয়ো শুটটি করা হয়েছে বাঘাযতীনের এপি স্টুডিয়োতে ৷ এই ভিডিয়োটি তাদের ইউটিউবে ও ফেসবুক চ্যানেলে পাওয়া যাবে।

