ETV Bharat / entertainment

শুধু বাঙালিদের হিন্দি উচ্চারণই অন্যরকম, মানতে পারি না- সন্দীপ্তা সেন

প্রথমবার হিন্দি ধারাবাহিকে সন্দীপ্তা সেন ৷ চণ্ডীগড়ে শুটিংয়ে ব্যস্ত অভিনেত্রী ৷ হিন্দি ধারাবাহিকে পঞ্জাবি চরিত্র কীভাবে সামলাচ্ছেন অভিনেত্রী ?

bengali-actress-sandipta-sen-talks-about-her-hindi-tv-debut-sampoorna
সন্দীপ্তা সেন (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2025 at 3:33 PM IST

4 Min Read

কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: ফের টেলিভিশনে সন্দীপ্তা সেন। তবে, বাংলা মেগা সিরিয়ালে নয়, হিন্দি ভাষার টেলি সিরিজে। 8 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সন্দীপ্তা অভিনীত টেলি সিরিজ 'সম্পূর্ণা'। যেখানে মুখ্য নারী চরিত্রেই রয়েছেন সন্দীপ্তা। হইচইয়ের জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ 'নষ্টনীড়' এর হিন্দি ভার্সন এই টেলি সিরিজ। হিন্দিতে নিজের সংলাপ নিজেই ডাবিং করছেন সন্দীপ্তা।

অনেককেই বলতে শোনা যায় বাঙালিদের হিন্দি উচ্চারণে বাঙালি টান আছে। এই প্রসঙ্গ তুললে ইটিভি ভারতকে সন্দীপ্তা বলেন, "আমি বড় গলায় বলতে পারি, শুধু বাঙালিদেরই হিন্দি উচ্চারণ আলাদা নয়। পাঞ্জাবি, বিহারী, সাউথ ইন্ডিয়ানদেরও হিন্দি বলার ধরন আলাদা। সবাই কেন শুধু বাঙালিদেরই বলে জানি না। সকলের একটা টান থেকেই যায় নিজেদের ভাষার। প্রোমো এসেছে কেউ আমার হিন্দি খারাপ বলেনি এখনও অবধি। আর আমার হিন্দিটা মন্দ নয়, তার কারণ আমি ভবানীপুরে বড় হয়েছি। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড ছিল গুজরাতি। ফলে, হিন্দিতে কথা বলতেই হত। তবে হ্যাঁ ব্যাকরণগত কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে। সেটা যাতে ভালো হয় তার চেষ্টা করছি। আমি এই কাজের আগে খুব একটা সময় পাইনি। পরিচালক, সহ-অভিনেতা খুব সাহায্য করছে। আর পাঞ্জাবি চরিত্র তাই চেষ্টা করছি বাঙালি টোন যেন না আসে সংলাপে।"

সন্দীপ্তার প্রথম মেগা ধারাবাহিক 'দুর্গা'। গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের বিপরীতে অভিনয় করেন তিনি। 2008 সালের 8 সেপ্টেম্বর থেকে যাত্রা শুরু করে এই ধারাবাহিক। পাশাপাশি সন্দীপ্তার বিনোদন দুনিয়ায় পাও পড়ে ওই ধারাবাহিকের হাত ধরেই। আর আজও ক্যালেন্ডারের পাতায় সেই একই তারিখ ৷ সন্দীপ্তা পা রাখলেন হিন্দি বিনোদন জগতে। সেই অনুভূতি সন্দীপ্তা ভাগ করে নেন সোশাল মিডিয়ার পাতায় ৷

শুটিংয়ের সুবাদে এই মুহূর্তে চণ্ডীগড়ে রয়েছেন অভিনেত্রী। নতুন কাজ নিয়ে স্বভাবতই খুশি তিনি। বলেন, "বেসিকালি নষ্টনীড়ের হিন্দি ভার্সন 'সম্পূর্ণা'। হইচইয়ের 'নষ্টনীড়' ওয়েব সিরিজটা 12 এপিসোডের ছিল। আর এই টেলি সিরিজটা 120 এপিসোডের হবে। ফলে নতুন কিছু চরিত্রও আসছে এখানে। 'সম্পূর্ণা'র গল্পের নায়িকা মিট্টি পাঞ্জাবি মেয়ে। তার কালচারের কিছু ভিন্নতা তো আছেই 'নষ্টনীড়'-এর অপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়ের থেকে। মিট্টি ছোট থেকেই জীবনে অনেককিছু কর‍তে চেয়েছিল। সে পড়াশুনাতেও বেশ ভালো ছোট থেকে। কিন্তু তার বাবা সবসময়েই বলে, 'মেয়ে তাই একদিন না একদিন বিয়ে হবে। তাই রুটি বানানোই ভালো।' এরপর আকাশের সঙ্গে দেখা হয়, প্রেম হয়। বাড়ির অমতে গিয়ে বিয়ে করে তারা। তারপর একটা গোছানো জীবন পায় মিট্টি। পারফেক্ট হাজব্যান্ড, পারফেক্ট ফাদার, পারফেক্ট লাইফ যাকে বলে। এরপর একদিন ওদের জীবনে একটা ধামাকা হয়, যেটা 'নষ্টনীড়'-এও হয়েছিল। মি টু কেস দেওয়া হয় আকাশের বিরুদ্ধে। তারপর কী হয় সেটাই দেখার।"

সন্দীপ্তা আরও বলেন, "নষ্টনীড় মানুষ এত ভালোবেসেছে তো এটা নিয়েও আমাদের খুব আশা। 'নষ্টনীড়'-এর মতো এটাও ভালোবাসবে দর্শক। এটাও অদিতি দি'ই বানাচ্ছেন। উনিই আমাকে অফারটা দেন। এটাও এসভিএফ-এর প্রযোজনায়। অনেকদিন ধরেই কাজটা হওয়ার কথা। কিন্তু যেদিন আমাকে বলা হল তার ঠিক পাঁচদিন পরেই আমাকে চণ্ডীগড় চলে আসতে হয়। শুটিং শুরু হয় পরদিন থেকেই। এখন চন্ডীগড়েই আছি। মাঝে মাঝে মুম্বই যেতে হচ্ছে প্রোমো শুট বা কনটেন্ট বানানোর কারণে। আজও যাচ্ছি মুম্বই। কলকাতাও আসছি কমবেশি। এর মধ্যেই যাব।"

সন্দীপ্তা বরাবরই কলকাতার পুজো নিয়ে দারুণ এক্সাইটেড। কিন্তু এবার পঞ্চমী থেকে সপ্তমীই তাঁর থাকা হবে কলকাতায়। অষ্টমীতেই চলে যাবেন চণ্ডীগড়, জানালেন নিজেই। আর বাংলা ধারাবাহিকে কবে ফিরছেন সন্দীপ্তা? উত্তরে বলেন, " ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অবধি চলবে এই সিরিজ। এটা ছোট টিভি সিরিজ ছিল বলে রাজি হই। এখনই বাংলা মেগাতে ফেরার কথা বলতে পারছি না। আমার দর্শকদের আমি একটা কথাই বলতে চাই- তাঁরা আমাকে টিভিতে চাইলে তো দেখতেই পাবেন 'সম্পূর্ণা'র জন্য। সবার ভালোবাসা পাব আশা করি।" সন্দীপ্তা জানান, "চন্ডীগড়ে রিয়েল লোকেশনে শুট হচ্ছে আমাদের। তেলওয়ালা খাবার খাচ্ছি, খুব গরম এখানে। তবে হ্যাঁ, টিআরপি ভালো এলে মন ভালো হয়ে যাবে।"

For All Latest Updates

TAGGED:

SANDIPTA SEN HINDI SERIALSANDIPTA SEN ON MITTI CHARACTORNOSHTONEER WEB SERIESসন্দীপ্তা সেন সম্পূর্ণা টেলি সিরিজSANDIPTA SEN ON SAMPOORNA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.