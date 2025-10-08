ETV Bharat / entertainment

অভিনয় থেকে দূরে গিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত 'ফিরকি'র লক্ষ্মী মাসি?

রূপান্তরকামী মায়ের চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন বৈঁচির মেয়ে আর্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়া ফেলেন দর্শকমহলে।

Bengali Actress phirki fame Arya Banerjee shares working on serial, business and future plan
অভিনয় থেকে দূরে গিয়ে কোন কাজে ব্যস্ত 'ফিরকি'র লক্ষ্মী মাসি? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 5:12 PM IST

5 Min Read
কলকাতা, 8 অক্টোবর: 'ফিরকি' (Phirki) ধারাবাহিকের লক্ষ্মীকে মনে আছে? ট্রান্সজেন্ডার হয়েও সে হয়ে উঠেছিল ধারাবাহিকের মুখ্য নারী চরিত্র ফিরকির মা! এই চরিত্রে অভিনয় করেন আর্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। 2020 সালের 3 ফেব্রুয়ারি থেকে 2021-এর 2 জানুয়ারি অবধি চলেছিল সেই ধারাবাহিক। তথাকথিত আর পাঁচটা ধারাবাহিকের মতো ছিল না সেই 'ফিরকি'। একজন রূপান্তরকামী মানুষ কীভাবে কারওর মা হয়ে উঠতে পারে তা দেখানো হয় ধারাবাহিকে।

আর সেই রূপান্তরকামী মায়ের চরিত্রটি দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন বৈঁচির মেয়ে আর্যা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাড়া ফেলেন দর্শকমহলে। চরিত্রের প্রয়োজনে পালটে ফেলেন কণ্ঠস্বর, কথা বলার কায়দা। 'ফিরকি' শেষ হওয়ার পর সেভাবে আর বাংলা টেলিভিশনে দেখা মেলেনি আর্যার। তবে, সম্প্রতি খুব অল্প কয়েকদিনের জন্য তাঁকে দেখা যায় 'রোশনাই' ধারাবাহিকে। আর্যাকে দেখা গিয়েছিল 'বাকিটা ব্যক্তিগত', 'ধনঞ্জয়', 'উড়নচণ্ডী', ছবিতে।

'ফিরকি'র পরে তিনি বেশ কিছুদিনের জন্য চলে যান মুম্বই। সেখানে কিছু টিভিসি'র কাজ, কিছু ডাবিংয়ের কাজ করেন আর্যা। করতেন থিয়েটারও। কিন্তু বাংলা টেলিভিশনে বা সিনেমাতে আর দেখা যায়নি তাঁকে। এর কারণ কী তা জানতে যোগাযোগ করা হয় আর্যার সঙ্গে। আর্যা বলেন, "আজকাল মাঝে মাঝে ভুলেই যাই যে আমি অভিনেত্রী। তবে, 'ফিরকি'র পর কাজ একেবারেই আসেনি তা নয়। ওই চ্যানেল থেকেই ডাক আসে। কিন্তু তখন আমি মুম্বইতে। আর একবার শহর ছেড়ে অন্য জায়গায় কাজ করলে সকলেই ভাবেন আর সে এখানে আসতে পারবে কি না, কাজ করতে পারবে কি না ইত্যাদি। হয়ত সেই কারণেই আর বেশি ডাক হাক পাইনি আমি।

কিন্তু আমি তো ফিরে আসি। কাজ করতেই পারতাম। এই প্রসঙ্গে আরেকটা কথা বলি, ফিরকির সময় থেকেই আমার কোমরে খুব ব্যথা হত। সিন দিয়ে মেক আপ রুমে এসেই শুয়ে পড়তাম। তা নিয়ে অনেক সমস্যাও হত। সে সব থাক। কিন্তু আর এখানে কাজ করা হয়নি এরপরে। কেউ ডাকেনি আর। তবে, কিছুদিন আগে লীনা দি'র রোশনাইতে কাজ করেছি। সেটাও তো ফিরকির অনেক পরেই বলা যায়। ধারাবাহিক শুরুর দিকে লীনা দি আমাকে 'রোশনাই'-এ একটা চরিত্রের কথা বলেন। কিন্তু তখন আমি করতে পারিনি। পরে ধারাবাহিকের শেষের দিকে আমি গ্রামের এক বড়লোক বাড়ির বড় বউ হিসেবে এন্ট্রি নিই। খুব অল্পদিনের ছিল কাজটা।

অভিনেত্রীর কথায়, "আমি এখন যে কাজটায় জড়িয়ে নিয়েছি নিজেকে সেই কাজটা আর অভিনয়, দু'দিক সামাল দিতে পারছিলাম না একেবারেই। তার উপরে একটা বড় অপারেশন হয়েছে আমার। তাই পরে লীনা দি আরেকটা প্রজেক্টের কথা বলায় আমি নাকচ করি। তবে, অভিনয় আর করবই না তেমনটা নয়। ভালো চরিত্র পেলে আবার আমি করব। টাইম ম্যানেজ করেই করব। মুম্বইতে থাকাকালীন আমি প্রচুর থিয়েটারও করেছি ওখানে।"

আর্যা আরও বলেন, "অপারেশনের পর 25 কেজি ওজন বেড়ে গিয়েছে আমার। কিন্তু এখন এক বছর আমি ওয়ার্ক আউট করতে পারব না। ফলে, মেদ ঝরানোর উপায় নেই আমার কাছে। অনেকে আমাকে 'রোশনাই'-তে চিনতেই পারেননি শুনেছি।... "

আর্যার নতুন কাজের কথা জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এই ইন্ডাস্ট্রিতে আজ কাজ আছে, কাল নেই। পদে পদে অনিশ্চয়তা। 'ফিরকি' চলাকালীনই আমি চেয়েছিলাম নিজে কিছু করব। নিজে নিজের মালিক হব। ইচ্ছেটাকে মরতে দিইনি কখনও। ফিরকির পর আমি বিজনেস ম্যানেজমেন্টের একটা কোর্স করি। ল্যাপটপ ঘাটতে ঘাটতেই সেই কোর্সটা চোখে পড়ে। যেখানে নিজের দক্ষতার সঙ্গে কোনও বিষয় নিয়ে প্রজেক্ট জমা দিতে হয়েছিল। ভাবছিলাম কীসের উপর দেব প্রজেক্ট! মাথায় আসে জুয়েলারির কথা। আর মেয়েদের জুয়েলারির প্রতি আগ্রহ চিরকালের।

আমারও তাই। তাই সেই আগ্রহটাকেই কাজে লাগাই। প্রজেক্ট জমা দিই। সিলেক্ট হই। কোর্স করি। আর ব্যস, শুরু করি ইমিটেশন জুয়েলারির এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা। দেশের বাইরে বাংলাদেশ এবং নেপালে আমার গয়না যায়। এখন আমার অধীনে তিনজন কাজ করে। এতে খুব তৃপ্ত আমি। নিজে নিজের মালিক আর বাকি তিনজনেরও আমি অন্নের জোগান দিতে পারছি আজ। এর থেকে বড় শান্তি নেই কিছুতে। তবে, অভিনয় আমি ভুলিনি। অভিনয় করব না এমনটাও ভাবিনি কখনও। তবে নিজেও নিজের মতো করে কিছু করার ইচ্ছা ছিল।"

আর্যা বলেন, "ইমিটেশন জুয়েলারি হোলসেল করি আমি। আমেরিকান ডায়মন্ড, কপার জুয়েলারি, অক্সিডাইস সব ধরনের গয়নাই সাপ্লাই করি। কাস্টমাইজ করি। এক বছর হল আমার এই কাজ। ভীষণ ব্যস্ত থাকি সারাদিন। কাজটা ভালোবেসে করি। তাই উজাড় করে দিই নিজেকে। এখন এক্সপোর্ট করি। ইমপোর্ট আর করি না। মাঝেমাঝেই দেশের বাইরে চলে যাই। নবদ্বীপ থেকে ধানবাদ বেল্টে আমি কাজ করি। যার জন্য বেশিরভাগ সময়ে আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। নিজের ব্যবসার জন্য কখনও ধানবাদ, কখনও আসানসোল, কখনও নবদ্বীপে ছুটতে হয় আমাকে। আর দেশের বাইরে বাংলাদেশ, নেপাল তো আছেই।"

আর্যার কথায়, " আমার বাড়ি বৈঁচিতে। জায়গাটা এক হলেও তৎকালীন জমিদাররা বৈঁচিকে দুটো স্টেশনে ভাগ করেন। আমার বৈঁচির বাড়ি থেকে বাংলাদেশ খুব কাছে। পুজোর সময় এই কাজে এতটাই ব্যস্ত ছিলাম যে আমি রীতিমতো বাংলাদেশ ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছি। কতদিন যে নিজের মুখটাও আয়নায় দেখিনি ঠিক করে মনে নেই। তবে, ভালো আছি। স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারি। অন্যের অধীনে নেই আর।..." আর্যার কথায়, "জেলা ও জেলার বাইরে 40-এর উপর দোকান আমার উপর ভরসা করে ব্যবসা করছে। আমি এই কাজ থেকে সরে আসব না কোনওদিন।"

