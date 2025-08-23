হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: এবার বিনোদন আরও জমজমাট ৷ টেলিভিশনের পর্দায় হাজির জি বাংলা সোনার (Zee BanglaSonar) ৷ নতুন এই চ্যানেলে আসছে একঝাঁক ফিকশন-নন ফিকশন অনুষ্ঠান ৷ ফলে দর্শকের জন্য থাকছে অতিরিক্ত মনোর়ঞ্জনের রসদ ৷ একদিকে যেমন থাকবে লাখ লাখ টাকা জেতার সুযোগ তেমনই থাকছে রোমাঞ্চকর গল্পের স্বাদ ৷ একনজরে দেখে নেওয়া যাক নতুন এই চ্যানেলে ফিকশন-নন ফিকশন মিলিয়ে কোন কোন প্রোগ্রাম সামনে আসছে ৷
24 অগস্ট জি বাংলাসোনার চ্যানেলের যাত্রাপথ শুরু হবে ৷ গানে গানে তিনঘণ্টার 'সোনার যাত্রা' শুরু হবে এদিন দুপুর 3টের সময় ৷ এরপর সন্ধ্যে 6টায় হবে 'সোনার জলসাঘর' ৷ এইদিনই ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে দেখানো হবে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নন্দিতা রায় পরিচালিত আবির চট্টোপাধ্যায়, ঋতাভরী চক্রবর্তী, কৌশানি মুখোপাধ্যায় অভিনীত 'বহুরূপী' (Bahurupi) সিনেমাও ৷ এরপর সোমবার অর্থাৎ 25 অগস্ট থেকে নানা ফিকশন-নন ফিকশন শো শুরু হবে ৷
ফিকশন শো
- বেদিনী জ্যোৎস্নার অমর প্রেম (Bedini Jyotsnar Amar Prem)
টেলিকাস্টের সময়- সোমবার থেকে শনিবার সন্ধ্যা 7.30টায়
বেদেনী জ্যোৎস্নার অমর প্রেম একটি মহাকাব্যিক লোককাহিনী নাটক যা প্রেম, ত্যাগ, তপস্যা এবং সাপের রহস্যময় শক্তির একত্রিত রূপ। রহস্যময় জগতের পটভূমিতে নির্মিত, বেদেনী জ্যোৎস্নার অমর প্রেম ধারাবাহিকে আদিবাসী গ্রামে বেড়ে ওঠে জ্যোৎস্নার জীবন ধরা পড়ে ৷ সাপকে মোহিত করার বিরল ক্ষমতার অধিকারী সে ৷ কখনও কল্পনা করে না যে তার ভাগ্য তাকে রাজকীয় প্রেমের দিকে নিয়ে যাবে ৷ পলাশপুরের রাজপুত্র বিক্রমের সঙ্গে কীভাবে জুড়ে যায় সাপুড়ে জ্যোৎস্নার জীবন তা জানতে হলে দেখতে হবে এই ধারাবাহিক ৷ মুখ্য চরিত্রে দেখা যাবে ইন্দ্রাণী পাল (Indrani Paul) ও সিদ্ধার্থ সেনকে (Siddhartha Sen) ৷
- শ্রীমান ভগবান দাস (Shriman Bhagawan Das)
টেলিকাস্টের সময়- সোমবার থেকে শনিবার সন্ধ্যা 8 টায়
এই ধারাবাহিকে মধ্যবিত্ত পরিবারের গল্প, প্রতিদিনের লড়াই, মানবিকতা ও জীবনের শিক্ষা উঠে আসবে ৷ ভগবান দাস, একজন পরিশ্রমী সেলস ম্যান ৷ যার জীবিকা হল আন্ডারগার্মেন্টস বিক্রি করা ৷ পরিবার, সন্তান ও বাবা-মার প্রত্যাশা পূরণে যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও বিফল হয়ে যায় ৷ আচমকাই জীবনে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায় যখন স্বয়ং ভগবান শিব মানুষ রূপে শুধু মাত্র তাকেই দেখা দেন ৷ কী হয় তারপর ? ভগবান দাস চরিত্রে দেখা যাবে বিশ্বনাথ বসুকে ৷ তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী মিমি দত্তকে ৷
- স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (SIT)-বেঙ্গল (Special Investigative Team (SIT) - Bengal)
টেলিকাস্টের সময়- সোমবার থেকে শনিবার সন্ধ্যা 8.30 টায়
এই গল্পে জায়গা করে নেবে বাংলার বুকে ঘটে চলা নানা অপরাধমূলক ঘটনা ৷ যা দমন করতে দেখা যাবে 39 বছর বয়সী ডিসিপি ইন্দ্রজিৎ বসাককে ৷ তার নেতৃত্বে 'সিট' কীভাবে একের পর পর এক দুষ্টের দমন করে, সমাজকে অপরাধমুক্ত করে তা উঠে আসবে এই অনুষ্ঠানে ৷ ডিসিপি চরিত্রে দেখা যাবে ঋষি কৌশিককে (Rishi Kaushik) ৷ তাঁর স্ত্রী মধুমিতার চরিত্রে দেখা যাবে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়কে ৷ পাপাই অর্থাৎ ঋষি কৌশিকের ছেলের চরিত্রে দেখা যাবে তৃষাণজিৎ চৌধুরীকে ৷
নন-ফিকশন
- সোনার সকাল (Sonar Shokal)
টেলিকাস্ট প্রত্যেকদিন সকাল সাড়ে 8.30টায়
সোনার সকাল মিউজিক্যাল মর্নিং শো ৷ যা সঞ্চালনা করবেন জনপ্রিয় গায়িকা অদিতি মুন্সী (Aditi Munshi) ৷ প্রতিদিন গানের এই শো সম্প্রচারিত হবে ৷ সকালের শুরুটা সুন্দর গান দিয়ে শুরু করলে দিনটাও থাকবে আনন্দময় ৷
- সোনার জলসাঘর (Sonar Jalshaghar)
টেলিকাস্ট প্রতি বুধবার থেকে শুক্রবার রাত 9টায়
ইউনিক এই রিয়েলিটি শোয়ে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের 'যুগলবন্দি' হিসাবে পারফর্ম করতে হবে ৷ যেখানে গান গাওয়ার পাশাপাশি বাজনা বাজানোর ওপরও নজর দেওয়া হয়েছে ৷ প্রথমবার টিম হিসাবে সামনে থাকবে গায়েন (গায়ক) ও বায়েন (বাদ্যযন্ত্রবাদক) ৷ এখানে একজন গায়েনের সঙ্গে জুটি বাঁধবে একজন বায়েন ৷ যুগলবন্দি স্টাইলে গান-বাজনার আনন্দ নিতে পারবে দর্শকরা ৷ গুরুদেব হিসাবে আসনে বসবে পণ্ডিত তন্ময় বোস ৷ অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকছেন অনীক ধর ৷ মেন্টর প্যানেলে থাকছেন জুন বন্দ্যোপাধ্যায়, অদিতি মুন্সী, মেখলা দাসগুপ্ত, অঙ্কিতা ভট্টাচার্য ও পৌশালী বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তাঁরাই খুদেদের গ্রুম করা থেকে শুরু করে গাইড করবেন ৷
- দশ দিনে দশ লাখ (Dos Din e Dos Lakh)
টেলিকাস্টের সময় সোমবার ও মঙ্গলবার, রাত 9টায়
কমেডিতে ভরা এক প্রতিযোগিতা, পার্টনারকে সঙ্গে নিয়ে টাকা ঘরে আনার সুবর্ণ সুযোগ থাকছে এই রিয়েলিটি শোয়ে ৷ অর্থাৎ এক খেলায় অংশ নিতে পারবেন কাপলরা ৷ নানা ধরনের বুদ্ধিমত্তা খেলার মধ্য দিয়ে যারা টিকে থাকতে পারবে তাদের হাতেই আসবে জ্যাকপট ৷ শো সঞ্চালনার দায়িত্বে থাকছেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায় ও ঐন্দ্রিলা সেন ৷
ফিকশন-নন ফিকশন শোয়ের পাশাপাশি দর্শকরা প্রতিদিন 3-4টে বাংলা সিনেমা দেখার সুযোগ পাবেন ৷ যেখানে ওয়ার্ল্ড টেলিভিশন প্রিমিয়ার যেমন হবে ব্লকব্লাস্টার সিনেমার তেমনই উইকলি প্রিমিয়ারও হবে বাংলা সিনেমার ৷