'বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান'- এই তত্ত্বে বিশ্বাস নেই পর্দার নীলিমার - BASABDATTA CHATTERJEE

বাসবদত্তার কথায়, এখনকার মানুষ হলেও তাঁর মন পড়ে থাকে পুরনোদিনে ৷ 'বেলা' সিনেমা মুক্তির আগে আর কী বললেন পর্দার নীলিমা সান্যাল ?

বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত/ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2025 at 1:14 PM IST

কলকাতা, 8 অগস্ট: "আকাশবাণী খবর পড়ছি নীলিমা সান্যাল, আজকের সন্ধ্যার বিশেষ বিশেষ খবর হল..."- একটা সময় ছিল যখন মানুষ এই কণ্ঠে দিনের বিভিন্ন সময়ে জেনে নিত গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলি। নীলিমা সান্যালকে ভোলেনি বাঙালি। সেই নীলিমা সান্যালের জীবনের নানা কথাও উঠে আসবে অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়ের 'বেলা' (Bela) ছবিতে।

আকাশবাণীতে থাকাকালীন বেলা দে'র অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন নীলিমা সান্যাল। ছবিতে এই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়কে (Basabdatta Chatterjee)। ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "এই ছবির আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হল নীলিমা সান্যাল। অনিলাভ দা এই চরিত্রটার জন্য প্রস্তাব দেন ৷ আর তার ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যেই শুটিং শুরু হয়ে যায় ৷ এমন একটা চরিত্র পেলে কার না ভালো লাগে?"

আড্ডায় বাসবদত্তা (ইটিভি ভারত)

অভিনেত্রীর কথায়, "বেলা দে কিংবা নীলিমা সান্যালকে তো আমরা সেভাবে পাইনি। কিন্তু মা ঠাকুমার কাছ থেকে তাঁদের সম্বন্ধে শুনেছি, জেনেছি। আমাদের জেনারেশন ওই সময়কার বিষয়ে কিছু জানতে গেলে আগেই গুগল সার্চ করে। কারওর সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করে বা তাঁর ছবি খোঁজে। আমিও এক্ষেত্রে সেই চেষ্টাই করেছিলাম। কিন্তু নীলিমা সান্যালের ছবি একদমই পাইনি গুগলে। অনিলাভ দা'কে বললাম যাঁর চরিত্রে অভিনয় করব তাঁকে দেখতে কেমন ছিল যদি একটু দেখতে পেতাম।"

কে ছিলেন নীলিমা সান্যাল ?

শুরুতে তাঁকে নিয়ে দু'কথা না বললেই নয়। 1950-এর দশকে কলকাতা বেতার কেন্দ্রের এক সম্পদ তিনি। জানা যায়, তিনি বেতারে যোগ দেন খানিকটা জবরদস্তি করেই। কারণ সেই সময়ে রেডিওতে মেয়েদের কাজ করাটাকে কিছুটা হেয় চোখেই দেখা হত। আর নীলিমা সান্যালের বাড়ি ছিল অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ। কলকাতার কেশব সেন স্ট্রিটে বাগচি বাড়ি ছিল তাঁর মামাবাড়ি। সেখানেই বড় হয়েছেন। স্কুলের গণ্ডি পেরনোর পর তাঁর আর লেখাপড়ায় মন ছিল না। সেই সময়ে সুযোগ আসে বেতারে যোগ দেওয়ার।

বাড়ির সকলের অমত সত্ত্বেও তিনি যোগ দেন বেতারে। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে তিনি ছিলেন মূলত ঘোষিকা বা অ্যানাউন্সার। কিন্তু সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। কাজ করেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, বেলা দে'র সঙ্গে। কলকাতা কেন্দ্রে কাজ করার পর তিনি চলে যান বিবিসিতে। সেখানে বাংলা অনুষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেন। স্বভাবতই জনপ্রিয়তা এবং অভিজ্ঞতার ঝুলি পূর্ণ হয়। কলকাতা কেন্দ্রে থাকাকালে সেখানকার কর্মী এল কে মালহোত্রর সঙ্গে নীলিমা সান্যালের বন্ধুত্ব হয়। পরে প্রেম এবং বিয়ে।

টিমের সঙ্গে (Special Arrangement)

বাসবদত্তা বলেন, "অনিলাভ দা আমাকে কিছু বই থেকে ওঁর ছবি দেখান। সাদা কালো ছবি। সেভাবে বোঝাও যাচ্ছে না। কিছু লেখা থেকে জানতে পারি উনি কী ধরনের মানুষ ছিলেন, মানসিকতা কেমন ছিল। ব্যস ওটুকুই। আর স্ক্রিপ্ট থেকে বাকিটা জানতে পারি। আলাদা করে নিজেকে তৈরি করার সময় পাইনি। স্ক্রিপ্টই সাহায্য করেছে কাজটা করতে। কেমন ছিল বেলা দে'র সঙ্গে নীলিমা সান্যালের সম্পর্ক সব কাজ করতে করতেই জেনেছি।"

বাসবদত্তা আরও বলেন, "আমি এখনকার মানুষ হলেও মন পড়ে থাকে পুরনোদিনে। একটু ব্যাকডেটেড বলতে পারেন। আর অনিলাভ দা তো অনেক পুরনো সাংবাদিক। ওঁর স্পোর্টস প্রোগ্রামগুলো টিভিতে দেখতাম। তখন আমিও খুব ছোট। নামে চিনতাম। এই কাজটা করতে এসেই অনিলাভ দা'র সঙ্গে আলাপ। তার থেকে অনেকবেশি আলাপ ওঁর স্ত্রী শর্মিষ্ঠা দি'র সঙ্গে। খুব ভালো লেগেছে অনিলাভ দা'র সঙ্গে কাজ করে। আর চরিত্রটা নিয়ে তো নতুন করে বলার নেই কিছু। দেখতে হবে।"

পর্দার নীলিমা সান্যাল (Special Arrangement)

প্রসঙ্গত, বাংলা ধারাবাহিক এবং সিনেমা মিলিয়ে বাসবদত্তার কাজের সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাই বাংলা সিনেমার হল পাওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি যাওয়া থেকে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালকদের বৈঠকের প্রসঙ্গ তুললে বাসবদত্তা বলেন, "প্রথমত বাংলা সিনেমার পাশে দাঁড়ান এই কথায় আমি বিশ্বাস করি না। ছবি যদি ভালো হয় মানুষ এমনিই দেখবে। বলতে হবে না। আমি মহানায়ক উত্তম কুমারের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান শিল্পী সংসদের সঙ্গে যুক্ত। সেটা ভালোবাসা থেকে। তাঁর প্রতি ভালোবাসা থেকে ৷ 24 জুলাই এবং 3 সেপ্টেম্বরকে সামনে রেখে এক সপ্তাহ ধরে নন্দনে তাঁর অভিনীত পুরনো ছবিগুলো দেখানো হয়।"

অভিনেত্রীর কথায়, "আমি এই 24 জুলাই গিয়েছিলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। প্রথম ছবিটা ছিল 'সপ্তপদী'। এই ছবিটা থেকে নতুন তো কিছু পাওয়ার নেই মানুষের। প্রায় সকলের দেখা। একটা জেনারেশনের কাছে এই ছবির সংলাপ, দৃশ্য প্রায় সবই মুখস্থ। নন্দনে সেদিন আমার যতদূর চোখ গেল দেখলাম ভর্তি। কত লোক এসেছে দেখতে। কেউ তো এই ছবিটা থেকে নতুন কিছু পেতে আসেনি। মনের মধ্যে ছবিটা এমনভাবে গেঁথে আছে যে আরও একবার দেখার তাগিদ তারা অনুভব করছে। তাই বলব, ভালো ছবি দেখতে মানুষ হল ভরাবেনই। তবে, এটা দুঃখজনক যে মানুষ রিজেক্ট করার আগেই কোনও বাংলা ছবিকে হল থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়, শো কমিয়ে দেওয়া হয়। বাঙালি হিসেবে আমার খুব খারাপ লাগে বিষয়টা।"

