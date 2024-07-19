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অন্তঃসত্ত্বা তৃপ্তি দামরি, কে নেবে দায়িত্ব ? উত্তর দেবে 'ব্যাড নিউজ' - Bad Newz movie review

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By ETV Bharat Bangla Team

Published : 16 hours ago

Bad Newz X (Twitter) Reviews: মুক্তি পেয়েছে ভিকি কৌশল, তৃপ্তি দামরি ও অ্যামি ভির্ক অভিনীত 'ব্যাড নিউজ' ৷ কী বলছেন হল ফেরত দর্শকরা, সোশাল মিডিয়ায় ধরা দিল সেই রিভিউ ৷ উইকএন্ডে এই ছবি দেখার আগে জেনে নিন কী বলছেন নেটিজেনরা ৷

Bad Newz X (Twitter) Reviews
'ব্যাড নিউজ' সিনেমা রিভিউ (ইটিভি ভারত)

হায়দরাবাদ, 19 জুলাই: 'ব্যাড নিউজ' মুক্তি পেলেও কলাকুশলীদের জন্য তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গুড নিউজ ৷ শুক্রবার ভিকি কৌশল, তৃপ্তি দামরি ও অ্যামি ভির্ক অভিনীত ছবি কেমন হয়েছে, তার রিভিউ দিলেন দর্শকরা ৷ অসাধারণ গান ও দুর্দান্ত ট্রেলার দেখার পর আশা ছিল ছবির ব্যবসা ভালো হতে পারে ৷ সেই প্রত্যাশা পূরণ হল কি? জানালেন নেটিজেন থেকে অনুরাগীরা ৷

এক অনুরাগী লিখেছেন, "ড্রামা-কমেডির সঙ্গে ইমোশনের সংমিশ্রণে ব্যাড নিউজ মন বালো করা ছবি ৷ নন-স্টপ বিনোদনের রসদ জুগিয়েছে এই ছবি ৷" আর এক অনুরাগী লিখেছেন, "ব্যাড নিউজ হিট ছবি ৷ এন্টারটেইনমেন্ট ও কমেডি দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন ৷ ভিকি কৌশলের অভিনয় অনবদ্য ৷ তৃপ্তি দামরিও অসাধারণ ৷ তবে কমেডিতে অ্যামি ভির্ক সবচেয়ে এগিয়ে ৷"

আর এক অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে ছবির রিভিউ দিয়ে জানিয়েছেন, ভিকি কৌশলের এই ছবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ ৷ পুরনো গানের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে ৷ বক্সঅফিসে এই ছবি হিট ৷ আর এক ইউজার লেখেন, "অন্য রকম চরিত্রে ভিকি কৌশল অনবদ্য ৷ তৃপ্তির উপস্থিতি নজরকাড়া ৷ আর অ্যামির সরলতা এই ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে ৷" আর এক নেটিজেন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে এই ছবি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷

খবর, প্রথম দিনের কালেকশন হিসাবে এই ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছে 9 লাখ 83 হাজার 924টি ৷ প্রায় 8 হাজার 79 স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি ৷ প্রথমদিন এখনও পর্যন্ত ছবির আয় হয়েছে তিন কোটির কাছাকাছি ৷ মনে করা হচ্ছে, প্রথমদিন এই ছবি ঘরে তুলে নেবে 8-9 কোটি টাকা ৷

ব্যাড নিউজ পরিচালনা করেছেন আনন্দ তিওয়ারি ৷ প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের ধরমা প্রোডাকশন হাউজ ৷ 'ব্যাড নিউজ'য়ের ট্রেলারে তুলে ধরা হয়েছে, তৃপ্তি যমজ সন্তানের মা হতে চলেছেন ৷ কিন্তু দুই সন্তানের বাবা আলাদা ৷ চিকিৎসকের ভাষায় একে বলে হেটেরোপ্যাটারনাল সুপারফিকানডেশন ৷ 2 ঘণ্টা 22 মিনিটের এই ছবিতে সেন্সর বোর্ড ফর ফিল্ম সার্টিফিকেশন ইউ/এ সার্টিফিকেট দিয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে নেটিজেনদের মন্তব্য দেখে বোঝাই যাচ্ছে, কমেডিতে ভরপুর এই ছবি বিনোদনের আলাদা মাত্রা যোগ করবে ৷

হায়দরাবাদ, 19 জুলাই: 'ব্যাড নিউজ' মুক্তি পেলেও কলাকুশলীদের জন্য তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গুড নিউজ ৷ শুক্রবার ভিকি কৌশল, তৃপ্তি দামরি ও অ্যামি ভির্ক অভিনীত ছবি কেমন হয়েছে, তার রিভিউ দিলেন দর্শকরা ৷ অসাধারণ গান ও দুর্দান্ত ট্রেলার দেখার পর আশা ছিল ছবির ব্যবসা ভালো হতে পারে ৷ সেই প্রত্যাশা পূরণ হল কি? জানালেন নেটিজেন থেকে অনুরাগীরা ৷

এক অনুরাগী লিখেছেন, "ড্রামা-কমেডির সঙ্গে ইমোশনের সংমিশ্রণে ব্যাড নিউজ মন বালো করা ছবি ৷ নন-স্টপ বিনোদনের রসদ জুগিয়েছে এই ছবি ৷" আর এক অনুরাগী লিখেছেন, "ব্যাড নিউজ হিট ছবি ৷ এন্টারটেইনমেন্ট ও কমেডি দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন ৷ ভিকি কৌশলের অভিনয় অনবদ্য ৷ তৃপ্তি দামরিও অসাধারণ ৷ তবে কমেডিতে অ্যামি ভির্ক সবচেয়ে এগিয়ে ৷"

আর এক অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে ছবির রিভিউ দিয়ে জানিয়েছেন, ভিকি কৌশলের এই ছবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ ৷ পুরনো গানের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে ৷ বক্সঅফিসে এই ছবি হিট ৷ আর এক ইউজার লেখেন, "অন্য রকম চরিত্রে ভিকি কৌশল অনবদ্য ৷ তৃপ্তির উপস্থিতি নজরকাড়া ৷ আর অ্যামির সরলতা এই ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে ৷" আর এক নেটিজেন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে এই ছবি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷

খবর, প্রথম দিনের কালেকশন হিসাবে এই ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছে 9 লাখ 83 হাজার 924টি ৷ প্রায় 8 হাজার 79 স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি ৷ প্রথমদিন এখনও পর্যন্ত ছবির আয় হয়েছে তিন কোটির কাছাকাছি ৷ মনে করা হচ্ছে, প্রথমদিন এই ছবি ঘরে তুলে নেবে 8-9 কোটি টাকা ৷

ব্যাড নিউজ পরিচালনা করেছেন আনন্দ তিওয়ারি ৷ প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের ধরমা প্রোডাকশন হাউজ ৷ 'ব্যাড নিউজ'য়ের ট্রেলারে তুলে ধরা হয়েছে, তৃপ্তি যমজ সন্তানের মা হতে চলেছেন ৷ কিন্তু দুই সন্তানের বাবা আলাদা ৷ চিকিৎসকের ভাষায় একে বলে হেটেরোপ্যাটারনাল সুপারফিকানডেশন ৷ 2 ঘণ্টা 22 মিনিটের এই ছবিতে সেন্সর বোর্ড ফর ফিল্ম সার্টিফিকেশন ইউ/এ সার্টিফিকেট দিয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে নেটিজেনদের মন্তব্য দেখে বোঝাই যাচ্ছে, কমেডিতে ভরপুর এই ছবি বিনোদনের আলাদা মাত্রা যোগ করবে ৷

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