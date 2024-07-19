অন্তঃসত্ত্বা তৃপ্তি দামরি, কে নেবে দায়িত্ব ? উত্তর দেবে 'ব্যাড নিউজ' - Bad Newz movie review

হায়দরাবাদ, 19 জুলাই: 'ব্যাড নিউজ' মুক্তি পেলেও কলাকুশলীদের জন্য তা হয়ে দাঁড়িয়েছে গুড নিউজ ৷ শুক্রবার ভিকি কৌশল, তৃপ্তি দামরি ও অ্যামি ভির্ক অভিনীত ছবি কেমন হয়েছে, তার রিভিউ দিলেন দর্শকরা ৷ অসাধারণ গান ও দুর্দান্ত ট্রেলার দেখার পর আশা ছিল ছবির ব্যবসা ভালো হতে পারে ৷ সেই প্রত্যাশা পূরণ হল কি? জানালেন নেটিজেন থেকে অনুরাগীরা ৷
One Word Review— Arjun Chaudhary (@NumberdarMoond) July 19, 2024
VERDICT - ENTERTAINING
RATING - ⭐⭐⭐⭐
" bad newz" is a delightful blend of humor, drama, and emotion. with ample laughs, witty one-liners, and an engrossing storyline, it promises non-stop entertainment. (1="" 2)#BadNewzReview #BadNewz #TriptiDimri pic.twitter.com/igqea0a7FD
এক অনুরাগী লিখেছেন, "ড্রামা-কমেডির সঙ্গে ইমোশনের সংমিশ্রণে ব্যাড নিউজ মন বালো করা ছবি ৷ নন-স্টপ বিনোদনের রসদ জুগিয়েছে এই ছবি ৷" আর এক অনুরাগী লিখেছেন, "ব্যাড নিউজ হিট ছবি ৷ এন্টারটেইনমেন্ট ও কমেডি দর্শকরা উপভোগ করতে পারবেন ৷ ভিকি কৌশলের অভিনয় অনবদ্য ৷ তৃপ্তি দামরিও অসাধারণ ৷ তবে কমেডিতে অ্যামি ভির্ক সবচেয়ে এগিয়ে ৷"
#RealReview #BadNewz movie hit hai.. #BadNewz full entertainment & comedy movie #VickyKaushal full on maza kya kam kiya hai👌 #TriptiiDimri good is hot roll #Ammyvirk Ka Roll full on comedy.... My Review...#BadNewzReview @vickykaushal09 @TriptiiDimri @AmmyVirk @DharmaMovies pic.twitter.com/B6Ip3dOokm— Salim Khan (@SalimKh57633692) July 18, 2024
আর এক অনুরাগী এক্স হ্যান্ডেলে ছবির রিভিউ দিয়ে জানিয়েছেন, ভিকি কৌশলের এই ছবি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অসাধারণ ৷ পুরনো গানের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে ৷ বক্সঅফিসে এই ছবি হিট ৷ আর এক ইউজার লেখেন, "অন্য রকম চরিত্রে ভিকি কৌশল অনবদ্য ৷ তৃপ্তির উপস্থিতি নজরকাড়া ৷ আর অ্যামির সরলতা এই ছবিতে আলাদা মাত্রা যোগ করে ৷" আর এক নেটিজেন প্রেক্ষাগৃহে গিয়ে এই ছবি দেখার অনুরোধ জানিয়েছেন ৷
#BadNewz ~ RIOT ENTERTAINER 🔥👌— CineHub (parody) (@theRealMalluBoy) July 19, 2024
Rating :- ⭐️⭐️⭐️⭐️
Vicky Kaushal’s film is an entertaining ride from start to finish ! With comedy one-liners, perfectly placed old songs, makes this a BOXOFFICE HIT#BadNewzMovie #BadNewzReview pic.twitter.com/OzH6TbfuZe
খবর, প্রথম দিনের কালেকশন হিসাবে এই ছবির টিকিট বিক্রি হয়েছে 9 লাখ 83 হাজার 924টি ৷ প্রায় 8 হাজার 79 স্ক্রিনে মুক্তি পেয়েছে এই ছবি ৷ প্রথমদিন এখনও পর্যন্ত ছবির আয় হয়েছে তিন কোটির কাছাকাছি ৷ মনে করা হচ্ছে, প্রথমদিন এই ছবি ঘরে তুলে নেবে 8-9 কোটি টাকা ৷
#BadNewzReview— My Mobile (@MyMobile_India) July 19, 2024
Rating :- 4 ⭐️#VickyKaushal performance is a electrifying!#TriptiiDimri looks stunning and plays her role well.#AmmyVirk brings an innocent charm and excels in his role !!
Book your tickets now! #BadNewzz #BadNewzMovie #AnandTiwari pic.twitter.com/zevXVup6Ow
ব্যাড নিউজ পরিচালনা করেছেন আনন্দ তিওয়ারি ৷ প্রযোজনা করেছে করণ জোহরের ধরমা প্রোডাকশন হাউজ ৷ 'ব্যাড নিউজ'য়ের ট্রেলারে তুলে ধরা হয়েছে, তৃপ্তি যমজ সন্তানের মা হতে চলেছেন ৷ কিন্তু দুই সন্তানের বাবা আলাদা ৷ চিকিৎসকের ভাষায় একে বলে হেটেরোপ্যাটারনাল সুপারফিকানডেশন ৷ 2 ঘণ্টা 22 মিনিটের এই ছবিতে সেন্সর বোর্ড ফর ফিল্ম সার্টিফিকেশন ইউ/এ সার্টিফিকেট দিয়েছে ৷ এক্স হ্যান্ডেলে নেটিজেনদের মন্তব্য দেখে বোঝাই যাচ্ছে, কমেডিতে ভরপুর এই ছবি বিনোদনের আলাদা মাত্রা যোগ করবে ৷
#BadNewzReview Film Entertainment ke Hisaab Se Dekhi Jaa Sakti hai. Family Film Nahi hai. Adult Comedy hai. Aisi Filmoon Se koi Inspiration Nahi Lee Jaa Sakti hai. Vicky ke Fans Jaroor Dekhenge. @vickykaushal09 @tripti_dimri23 @AmmyVirk @DharmaMovies ⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/bcWbWmtT2t— MULTI STARS JBP (@multistarsjbp) July 19, 2024