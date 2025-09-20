ETV Bharat / entertainment

Interview: ভূপেন হাজারিকার মতো জুবিন দা'ও চিরকাল বেঁচে থাকবে- আইমী

জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রীর কথায়, "জুবিনের গান না শুনে তো অসমের মানুষের দিন শুরুও হয় না, শেষও হয় না।"

জুবিনকে নিয়ে আবেগতাড়িত আইমী (ইটিভি ভারত/ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 20, 2025 at 1:25 PM IST

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: অসমের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আইমী বড়ুয়া ৷ অস্কারে প্রতিনিধিত্ব করবে ভারতীয় কোন সিনেমা, তার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপর্বে কলকাতায় হাজির ছিলেন ণ। এবার অস্কারের জুড়ি মেম্বার তিনি। একাধারে অভিনেত্রী, পরিচালক এবং প্রযোজকও বটে। পেয়েছেন তিনটি জাতীয় পুরস্কার। ভারত থেকে অস্কারে হিন্দি ছবি 'হোমবাউন্ড' প্রতিনিধিত্ব করবে। সেই প্রসঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি, আইমীর স্মৃতিতে ভেসে ওঠে প্রয়াত জুবিন গর্গের কথাও ৷ তিনি জানান, জুবিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম কাজ করার অভিজ্ঞতা ৷

জুবিনের স্মৃতিতে

শুক্রবার পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন আইমীর অভিনয় জীবনের প্রথম সহ-অভিনেতা তথা সঙ্গীত শিল্পী জুবিন গর্গ। জুবিন গর্গকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, "আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না জুবিন দা নেই। অনেক ছোট বয়স থেকে আমি অভিনয়ে। আমার প্রথম ছবি মাত্র 14 বছর বয়সে। আর সেই ছবি জুবিন দা'র সঙ্গেই। তখন আমি ক্লাস নাইনে পড়ি। আমাকে বোনের মতো দেখতেন। খুব স্নেহ পেয়েছি জুবিন দা'র কাছে। কী অসম্ভব গুণী একজন মানুষ! ওঁর এত তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া মেনে নেওয়া তো কঠিনই, বিশ্বাস করা তার থেকেও বেশি কঠিন আমার কাছে আজ। শুধু আমি নয়, গোটা অসমের কাছে আজ দুঃখের দিন। আমাদের সঙ্গে জুবিন দা সবসময় থাকবে। ওঁর গান না শুনে তো অসমের মানুষের দিন শুরুও হয় না, শেষও হয় না। সহজে বলতে গেলে সম্পূর্ণ হয় না দিন। ঠিক যেভাবে ভূপেন হাজারিকা আমাদের মনের মধ্যে সবসময় আছে তেমনভাবে জুবিন দাও থাকবেন।"

মুখোমুখি আইমী (ইটিভি ভারত)

অস্কারে ভারতীয় সিনেমা 'হোমবাউন্ড'

আইমী বলেন, "এবার আমি অস্কারের জুড়ি মেম্বার হওয়ার সুযোগ পেয়েছি। যে ছবিটা ভারতীয় ছবি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করবে সেটা 'হোমবাউন্ড'। অস্কারের জন্য আমি দ্বিতীয়বার দেখলাম ছবিটা। আগেরবার কান চলচ্চিত্র উৎসবের প্রিমিয়ারেও দেখেছি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে দর্শকরা ছবিটা দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়েছিল সেদিন। ভারতীয় সিনেমার জন্য এটা খুব গর্বের। সেদিনই জানতাম এই ছবিটা অনেকদূর যাবে। আর আজ দেখুন, অস্কারের মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করতে চলেছে এই ছবি। আমি ভারতীয় হিসেবে গর্বিত।"

পছন্দের শহর কলকাতা

শহর তিলোত্তমায় একবার যেই পা রাখেন প্রেমে পড়ে যান ৷ একই কথা প্রযোজ্য আইমীর ক্ষেত্রেও ৷ কথা প্রসঙ্গে জানালেন, "দশদিন হয়ে গেল এবার কলকাতায় আছি আমি। খুব ভালোবাসি এই বাংলাকে। আমি অনেকবার এসেছি এখানে। আমার খুব চেনা এই জায়গা। খুব ভালো লাগে আমার এই শহর। আর সবথেকে বেশি ভালোলাগে এখানকার খাবারদাবার। লোভনীয় সব খাবার এখানে। মাছের পাতুরি থেকে বিরিয়ানি, শুক্তো দারুণ লাগে। একটা কথা বলতেই হবে, কলকাতার ফাইভস্টার হোটেলের খাবারের মতো স্ট্রিট ফুডও স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়। আমি রাস্তায় বেরোলে স্ট্রিট ফুডও জমিয়ে খাই।"

আগামী সিনেমা

আসন্ন ছবির কথা জানতে চাইলে আইমী বলেন, "ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার পর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। আগে ভাবতাম যদি একটা অন্তত ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যায়। এখন যখন তিনটে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পাওয়া হয়ে গেছে, তখন যে কোনও কাজের আগে একটু ভাবতে হচ্ছে। আমার মনে হয় আগামী বছর একটা ছবি ফ্লোরে আসবে। অসমের অনেক না বলা গল্প আছে। ওই গল্পগুলো দর্শকের সামনে নিয়ে আসতে চাই আমি। আমি চাই মানুষ ওগুলো জানুক।"

কীরকম চরিত্রের জন্য আজও অপেক্ষায়? অভিনেত্রীর কথায়, "আমি অভিনেত্রী। যে কোনও চরিত্রের জন্য আমি প্রস্তুত। যে কোনওরকমের চরিত্র আমি করতে চাই। ছোট হোক বা বড়। যে চরিত্রই পাব দরদ নিয়ে করব। আমি তো কখনও ভাবিইনি যে অভিনেত্রী হব। আমার বাবা সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ ছিলেন। বাবার মতো হতে চেয়েছিলাম। কেননা দেখতাম বাবা যেখানেই যান মানুষ তাঁকে স্যালুট করে। তাই আমিও বাবার মতো হতে চেয়েছিলাম। বুঝতেই পারলাম না কখন অভিনেত্রী হয়ে গেলাম। এখনও অনেক স্বপ্ন আছে আমার। যখন যে কাজটাই করেছি মন দিয়ে নিষ্ঠা সহকারে করেছি। হয়ত অনেক ছবি ভালো ব্যবসা করেনি। তবে আমার চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না কোনওদিন।"

আইমী একাধারে অভিনেত্রী, পরিচালক এবং প্রযোজক। সবদিক কীভাবে সামলান? তিনি বলেন, "কোনও কাজ যদি খুব ভালোবেসে করা যায় তা হলে সেটা করতে সমস্যা হয় না কোনও । আমি যখন যেটাই করেছি খুব দরদ দিয়ে করেছি। ভাবিইনি অভিনেত্রী হব। কিন্তু তিনটে জাতীয় পুরস্কার পাওয়া হয়ে গেল। আর সবকটাই নিজের প্রযোজনায় তৈরি। এ তো কম বড় প্রাপ্তি নয়। আমার দুটি বাচ্চাও আছে। সব নিয়ে সবটাই হয়ে যায়। কারণ সিনেমাজগত এবং ঘর দুইই আমার কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ।"

আইমীর জনপ্রিয় ছবির তালিকায় আছে- 'প্রেম আরু প্রেম', 'কদমতলায় কৃষ্ণ নাচে', 'নিজানোর গান', 'প্রতিঘাত', 'সেমখোর', 'রঙ্গাতপু 1982'।

