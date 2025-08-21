ETV Bharat / entertainment

রুষ্ট দেবী মনসা ! 'ভিডিও বৌমা' ধারাবাহিকে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে আকাশ-মাটির জীবনে ? - VIDEO BOUMA WRITTEN EPISODE UPDATE

বেশ কিছুদিন ধরেই নাগ-নাগিনীদেরও গল্প উঠে আসছে এই ধারাবাহিকে। আর এবার আসছে বাড়তি চমক।

Aryann Bhowmik Rikhia Roy Chowdhury starrer Video Bouma next episode update
'ভিডিও বৌমা' ধারাবাহিকে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 21 অগস্ট: 'ভিডিও বৌমা' ধারাবাহিকে আসছে মহাপর্ব। কিছুদিন আগেই চলে গিয়েছে সর্পদেবী মা মনসার পুজো। আর তাঁকে ঘিরেই এবার সেজে উঠেছে এই ধারাবাহিকের মহাপর্ব। যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই নাগ-নাগিনীদেরও গল্প উঠে আসছে এই ধারাবাহিকে। আর এবার আসছে বাড়তি চমক।

সম্প্রতি, এই ধারাবাহিকের প্রোমো মুক্তি পেয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে মনসা পুজোর আয়োজন করেছে আকাশের পরিবার। মাটি ওই পুজোয় মনসা পালায় অভিনয় করে। আর সেটা নিজের ভ্লগে লাইভ করে আকাশ। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে এক চরম বিপদ। মাটিকে মনসা সাজতে দেখে চটে লাল রিম। সে জানায়, শিবের পুজো হয় তাদের বাড়িতে‌। সেই বাড়িতে কিছুতেই মনসার পুজো হতে পারে না। এরপর পুজোর ডালাও ছুঁড়ে ফেলে দেয় রিম। এতে বেশ রুষ্ট হন দেবী মনসা স্বয়ং।‌ কোনও ক্ষতি হবে না তো আকাশ এবং মাটির? 24 অগস্ট দর্শক পাবে সব প্রশ্নের উত্তর ৷

দেবী মনসার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে চাঁদনী সাহাকে। এহেন চরিত্রে এর আগেও অভিনয় করেছেন চাঁদনি। জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাঁর সেই চরিত্রটি। এবার ফের একবার মনসার অবতারে তিনি। স্বভাবতই খুশি চাঁদনি। কেননা এই চরিত্রটি তাঁর খুব কাছের, স্বয়ং বলেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এই গল্পে আকাশ ও মাটি দু'জনেই সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ওদের জীবনযাত্রার ধরন আলাদা হলেও কোথাও গিয়ে এক তারা।

প্রসঙ্গত, শুরুর দিন থেকেই এই মেগা দর্শকের কাছে জনপ্রিয়। এই গল্পের নিত্যনতুন মোড় দর্শককে আগ্রহ জোগাচ্ছে প্রতিনিয়ত। গল্পে হঠাৎই আকাশ ও মাটির বিয়ে হয়েছে। আকাশ যদিও বিয়েতে বিশ্বাস করে না। ফলোয়ার বাড়ানোর তাগিদে মাটিকে বিয়ে করে আকাশ। বহুবার বিভিন্ন কারণে কটাক্ষের মুখে পড়েছে এই মেগা ধারাবাহিক। তবে, জনপ্রিয়তা ম্লান হয়নি কখনও। টিআরপি কাঁটাও উপরের দিকেই।

কলকাতা, 21 অগস্ট: 'ভিডিও বৌমা' ধারাবাহিকে আসছে মহাপর্ব। কিছুদিন আগেই চলে গিয়েছে সর্পদেবী মা মনসার পুজো। আর তাঁকে ঘিরেই এবার সেজে উঠেছে এই ধারাবাহিকের মহাপর্ব। যদিও বেশ কিছুদিন ধরেই নাগ-নাগিনীদেরও গল্প উঠে আসছে এই ধারাবাহিকে। আর এবার আসছে বাড়তি চমক।

সম্প্রতি, এই ধারাবাহিকের প্রোমো মুক্তি পেয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে মনসা পুজোর আয়োজন করেছে আকাশের পরিবার। মাটি ওই পুজোয় মনসা পালায় অভিনয় করে। আর সেটা নিজের ভ্লগে লাইভ করে আকাশ। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে এক চরম বিপদ। মাটিকে মনসা সাজতে দেখে চটে লাল রিম। সে জানায়, শিবের পুজো হয় তাদের বাড়িতে‌। সেই বাড়িতে কিছুতেই মনসার পুজো হতে পারে না। এরপর পুজোর ডালাও ছুঁড়ে ফেলে দেয় রিম। এতে বেশ রুষ্ট হন দেবী মনসা স্বয়ং।‌ কোনও ক্ষতি হবে না তো আকাশ এবং মাটির? 24 অগস্ট দর্শক পাবে সব প্রশ্নের উত্তর ৷

দেবী মনসার চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে চাঁদনী সাহাকে। এহেন চরিত্রে এর আগেও অভিনয় করেছেন চাঁদনি। জনপ্রিয়তা পেয়েছিল তাঁর সেই চরিত্রটি। এবার ফের একবার মনসার অবতারে তিনি। স্বভাবতই খুশি চাঁদনি। কেননা এই চরিত্রটি তাঁর খুব কাছের, স্বয়ং বলেন অভিনেত্রী। উল্লেখ্য, এই গল্পে আকাশ ও মাটি দু'জনেই সোশাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ওদের জীবনযাত্রার ধরন আলাদা হলেও কোথাও গিয়ে এক তারা।

প্রসঙ্গত, শুরুর দিন থেকেই এই মেগা দর্শকের কাছে জনপ্রিয়। এই গল্পের নিত্যনতুন মোড় দর্শককে আগ্রহ জোগাচ্ছে প্রতিনিয়ত। গল্পে হঠাৎই আকাশ ও মাটির বিয়ে হয়েছে। আকাশ যদিও বিয়েতে বিশ্বাস করে না। ফলোয়ার বাড়ানোর তাগিদে মাটিকে বিয়ে করে আকাশ। বহুবার বিভিন্ন কারণে কটাক্ষের মুখে পড়েছে এই মেগা ধারাবাহিক। তবে, জনপ্রিয়তা ম্লান হয়নি কখনও। টিআরপি কাঁটাও উপরের দিকেই।

For All Latest Updates

TAGGED:

VIDEO BOUMA CASTVIDEO BOUMA SERIAL UPDATEVIDEO BOUMA UPCOMING EPISODEভিডিও বৌমা ধারাবাহিকVIDEO BOUMA WRITTEN EPISODE UPDATE

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.