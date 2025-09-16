পছন্দের নারীকে মুগ্ধ করতে মরিয়া চেষ্টা আরিয়ানের ! হাল ধরছে অন্য় কেউ ?
ভালোবাসার টাইম মেশিনে চেপে স্মৃতির দেশে আরিয়ান ! এক মিনিটে প্রেমের রোলারকোস্টারে কী হাল হবে অভিনেতার ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 16, 2025 at 10:32 AM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: এক যুবক প্রাণপণে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এক তরুণীকে মুগ্ধ করতে। প্রতিবারই যখন তার প্রচেষ্টায় মেয়েটি অনুপ্রাণিত হয় না, তখন সে নিজের টাইম মেশিনের বোতাম টিপে সময়কে পিছনে নিয়ে যায়, আবার নতুনভাবে চেষ্টা করার জন্য। তারপর কী হয় ? জানা যাবে স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি 'জাস্ট আ মিনিট'-এ ৷ পরিচালনায়
সৌমাভ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মুখ্য দুই চরিত্রে আরিয়ান ভৌমিক এবং জেসমিন মিত্র। নতুন ওয়েব প্ল্যাটফর্ম দর্শুতে আসছে নতুন এই শর্ট ফিল্ম।
পরিচালকের বক্তব্য
এই অদ্ভুতুড়ে কাহিনিকে পর্দায় জীবন্ত করার সময় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নায়কের অসহায়ত্ব, তার মরিয়া প্রচেষ্টা এবং শেষ পর্যন্ত তার উপলব্ধিকে তুলে ধরতে। নায়কের আবেগঘন যাত্রাপথকে কেন্দ্র করে, তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নেওয়া হাস্যরসাত্মক মুহূর্ত ও ক্রমবর্ধমান বিশৃঙ্খলাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই শর্ট ফিল্মে ৷ টাইম মেশিনটিকেও যেন মনে হয় তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত এক আলাদা চরিত্র, সেই দিকেও নজর রাখা হয়েছিল। হাস্যরসের ঝলক, আবেগের পরশ, আর সময় ভ্রমণের মজাদার বিশৃঙ্খলা মিশিয়ে আমি উচ্ছ্বসিত 'জাস্ট আ মিনিট'কে জীবন্ত হয়ে উঠতে দেখার জন্য।
এই স্বল্প সময়ের ছবিতে দেখা যায় দেব এবং তার বিস্ময়কর টাইম মেশিনের গল্প, যা তাকে অতীতে ফিরিয়ে নিয়ে যায় নিজের ভুলগুলো শুধরে নিয়ে পার্কে বসে থাকা সুন্দরী মেয়েটিকে আকৃষ্ট করার আরেকটি সুযোগ দিতে। তবে খুব শিগগিরই সে আবিষ্কার করে যে মেশিনটি আসলে তার কল্পনার মতো কাজ করে না এবং তাকে তার কাজের অপ্রত্যাশিত পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়।
প্রসঙ্গত, সিনেমা এবং ছোট পর্দায় সমান তালে কাজ করে চলেছেন আরিয়ান ভৌমিক। বাংলা টেলিভিশনে চলছে আরিয়ান অভিনীত ধারাবাহিক 'ভিডিও বৌমা'। সেখানে আকাশের চরিত্রে দর্শকের মন মাতাচ্ছেন অভিনেতা। এবার পালা শর্ট ফিল্মে তাঁর ক্যারিশ্মা দেখানোর।