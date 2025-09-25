ETV Bharat / entertainment

বাংলা ধারাবাহিকে নতুন জুটি অরুণিমা-শুভরঞ্জন, 'সোহাগে আদরে' কতটা জমবে তাঁদের রসায়ন ?

প্রবাসী বাঙালি শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন 'মন দিতে চাই' অভিনেত্রী অরুণিমা ৷

arunima-haldar-backs-with-new-bengali-serial-sohage-adore
বাংলা ধারাবাহিকে নতুন জুটি অরুণিমা-শুভরঞ্জন, (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2025 at 6:07 PM IST

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'সোহাগে আদরে'। কিছুদিনের বিরতি কাটিয়ে ফের একবার ছোটপর্দায় ফিরছেন 'কাছে আয় সই', 'মন দিতে চাই', 'কাজল নদীর জলে'র পর এই ধারাবাহিকে ফিরছেন অভিনেত্রী অরুণিমা হালদার।

এই গল্পের কেন্দ্রে সোহাগ নামে এক তরুণী। তার জীবন অপ্রত্যাশিতভাবে মোড় নেয় অন্যদিকে। তাকে জোর করে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয় সূর্য নামের এক তরুণের সঙ্গে। সূর্য একজন ব্যবসায়ী। মায়ের প্রতি কোনও কারণে গভীর ক্ষোভ রয়েছে তার। কারণটা জানা যাবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। এরপর সময় যত এগোয় সোহাগ বাড়ির সকলের মন জয় করে নেয়। পরিবারের স্তম্ভ হয়ে ওঠে সে। পরিবারের জন্য যা কিছু করতে প্রস্তুত সে ৷ সূর্যর সঙ্গে স্বাভাবিক দাম্পত্যের সম্পর্কও গড়ে উঠতে শুরু করে ধীরে ধীরে ৷

এখানে সূর্যর চরিত্রটা বোঝা মুশকিল একটু। বেশ জটিল বলা যায়। তার একটা বেদনাময় অতীত রয়েছে। বিশেষ করে তার মায়ের সঙ্গে তার টানাপোড়েনের কারণে। কোনদিকে বইবে সোহাগ ও সূর্যের জীবন? সেই উত্তর সাজিয়ে নিয়ে আসছে এই ধারাবাহিক। 'সোহাগে আদরে' ধারাবাহিকে অভিনেত্রী অরুণিমা হালদারের বিপরীতে দেখা যাবে শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে। শুভরঞ্জন এর আগে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। লিড রোলে এই প্রথম।

অরুণিমা বলেন, "সোহাগ নামটা এই চরিত্রটির জন্য উপযুক্ত। এই মেয়েটি নিজের চারপাশের মানুষজনদের ভালোবেসে, তাদের পাশে থাকতে চায়। সে ভাবে, ভালোবাসা দিয়েই জীবনের সব কিছু পাওয়া যায়, ভালোবেসেই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। তার মধ্যে একটা প্রতিবাদী সত্তাও আছে। সে পরিবারের প্রতি ভীষণ যত্নশীল। সে যা পায়নি পরিবারের অন্যরা যাতে পায় সেটাই চায় সোহাগ। আমরা সকলেই আপনজনদের ভালোবাসি খুব। সেখানে সোহাগ কতটা বেশি ভালোবাসে সেটা জানা যাবে ধারাবাহিকটা দেখলে।"

তিনি আরও বলেন, "সোহাগ প্রতিবাদীও বটে। সে চিৎকার করে প্রতিবাদ করে না। তার প্রতিবাদের ধরনটা আলাদা। অন্যায় দেখলেই সে রুখে দাঁড়ায়।" বেশ অনেকদিন পরে মেগা সিরিয়ালে ফেরা। এই প্রসঙ্গ তুললে অরুণিমা বলেন, " গত সিরিয়ালের পর শরীরটা খারাপ থাকায় একটু ব্রেক চেয়েছিলাম। আগের তিনটে সিরিয়াল কোনও ব্রেক ছাড়া করেছি আমি। গত সিরিয়ালের পর ছয়-সাত মাস বসেই ছিলাম। এবার আবার শুরু।"

ছোটপর্দার দর্শক অরুণিমাকে ভালোবাসা দিয়েছে শুরুর দিন থেকেই ৷ এবার নতুন নায়কের সঙ্গে কেমন জমে তাঁর রসায়ণ সেটাই দেখার। উল্লেখ্য, এই ধারাবাহিকের নায়ক শুভরঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রবাসী বাঙালি। দীনা রাজ পরিচালিত হিন্দি ছবি 'ভারতীয়ান্স-দ্য নিউ ব্লাড' ছবিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন শুভরঞ্জন। জামশেদপুরে জন্ম এবং বেড়ে ওঠা শুভর। থিয়েটার দিয়ে শুরু হয় তাঁর অভিনয়ের কেরিয়ার। পাশাপাশি চলতে থাকে মডেলিংও । 2018 সালে 'মিস্টার ইস্ট ইন্ডিয়া 2018' খেতাবও জেতেন তিনি ৷ 'মিস্টার নেক্সট স্টার 2019'-এ ফার্স্ট রানার-আপ হন । রয়েছে এহেন আরও অনেক খেতাব ।

শুভ নাটকের তালিম নেন 'নান্দীকার' থেকে । রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং স্বাতীলেখা সেনগুপ্তকে দেবদেবীর আসনে বসিয়েছেন শুভ । অভি মিত্র পরিচালিত শর্ট ফিল্ম 'এর পর চারের পাতা'তেও অভিনয় করেন তিনি । শুভরঞ্জন অভিনয় করেছেন 'রক্তবীজ' -এও। ধারাবাহিকেও পা রেখেছেন। আর এবার তিনি লিড রোলে। কেমন জমবে দুজনের কেমিস্ট্রি এবার সেটাই দেখার। ধারাবাহিক সম্প্রচারের দিন ক্ষণ জানা যায়নি এখনও।

