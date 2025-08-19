ETV Bharat / entertainment

পরিচালক বলেন, "প্রীতির চরিত্র আসলে আমাদের ভেতরের মুখ ৷ দিনের আলোয় নিরামিষ, অথচ রাতের অন্ধকারে আমিষ থালা। এই দ্বৈততার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে আমাদের অপরাধ, পাপ।"

আসছে 'আমিষ', প্রকাশ্যে প্রথম ঝলক (Special Arrangement)
Published : August 19, 2025 at 2:49 PM IST

হায়দরাবাদ, 19 অগস্ট: শুভ শক্তি আর অশুভ শক্তির লড়াই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে ৷ খারাপ যা চোখে দেখা যায়, তার সঙ্গে লড়াই করা সহজ ৷ কিন্তু যা চোখে দেখা যায় না, সেই অশুভ শক্তিকে পরাজয় করা সম্ভব কীভাবে ? ভয়, অনিশ্চয়তা ও পাপবোধ- এমনই এক অনুভূতির দোলাচলে দর্শকদের ফেলতে চলেছেন পরিচালক অরুনাভ খাশনবিশ ৷ আসছে 'আমিষ' (Amish) ৷ প্রকাশ্যে এসেছে স্বল্পদৈঘ্যের এই সিনেমার চরিত্রদের প্রথম ঝলক ও পোস্টার ৷

পরিচালকের কথায়, "আমিষ আমার কাছে ভয়ের গল্প নয়, বরং অপরাধবোধ আর শ্রেণীভেদের গল্প। এখানে ভৌতিকতা জন্মায় মানুষের ভেতরের ক্ষুধা আর লোভ থেকে।" সিনেমায় প্রীতি সরকারকে দেখা যাবে মুখ্য চরিত্রে ৷ প্রীতির চরিত্র সম্পর্কে পরিচালক বলেন, "প্রীতির চরিত্র আসলে আমাদের সবার ভেতরের মুখ ৷ দিনের আলোয় নিরামিষ, অথচ রাতের অন্ধকারে দিদার সাজানো আমিষ থালা। এই দ্বৈততার ভেতরেই লুকিয়ে থাকে আমাদের অপরাধ, আমাদের ফেলে আসা পাপ। আমি চাই দর্শক ভয় পেয়ে শুধু থেমে না যাক, বরং ভাবুক, আমাদের ভেতরে কি কোনো দরজাহীন ঘর আছে, যেখানে আমরা আটকে রেখেছি আমাদের অতীতের ভুলগুলো ?"

প্রীতির লুক (Special Arrangement)

অভিনেত্রী প্রীতি বলেন, "আমিষ আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল একটা প্রোজেক্ট ৷ ব্যক্তিগতভাবে আমি ভূতে ভীষণ ভয় পাই ৷ তারপরেও হার্ডকোর হরর সিনেমায় কাজ করা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ সিনেমায় এমন কিছু দৃশ্য আছে যা সত্যিই শিঁরদাড়ার মধ্য় দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বইয়ে দেবে ৷ ডাবিংয়ের সময়ও আমি ভয়ে একাধিকবার! সিনেমা দেখার পরও দর্শকদের মধ্যে এর একটা রেশ থেকে যাবে, এটা দাবি করে বলতে পারি ৷"

সিনেমাটি প্রযোজনা করছেন গৌরব তপাদার ৷ যিনি সোশাল মিডিয়ায় ভীষণই জনপ্রিয় ৷ তাঁর শো 'প্রেতকথা' শোনেননি, এমন দর্শক খুঁজে পাওয়া মুশকিল ৷ ভূতের কাহিনি যাঁরা ভালোবাসেন আর যাঁরা জীবনে উপলব্ধি করেছেন তাঁদের মেলবন্ধন ঘটে এই শোয়ের মধ্য দিয়ে ৷ প্রযোজক গৌরব বলেন, "প্রেতকথার বয়স 5 বছর। বিগত এই 5 বছরে কয়েক হাজার ঘটনা পাঠ করেছি। এরই মধ্যে কিছু ঘটনা পাঠ করার সময়ে মনে হয়েছে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তখন থেকেই ভাবতাম, যদি এমন একটা সিনেমা বানাতে পারতাম ! কথায় আছে, ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। দরকার হয় একটু সাহসের। ব্যাস, আর কি ? ‘আমিষ’ তৈরি হয়ে গেল সাহস আর আমাদেরই একটি এপিসোডের ঘটনার উপর ভর করে।"

শুটিংয়ের ফাঁকে (Special Arrangement)

তিনি আরও বলেন, " ‘আমিষ’ আমার এক নতুন জন্ম, নতুন স্বপ্ন শুরুর দরজা। আমিষ মূলত একটা রাতের ঘটনা, যে রাত আমাদের মুখ্য চরিত্র প্রীতিকে ঠেলে দিয়েছে অনন্ত অন্ধকারে। যেই অন্ধকারে অপেক্ষা করছে প্রীতির খুব চেনা কেউ, সময়ের বয়স বাড়ার সঙ্গে যাকে প্রীতি ভুলতে বসেছিল। তারপর কী হয় ? তা না দেখলেই নয় ৷"

প্রীতির মায়ের চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা তপাদার (Special Arrangement)

সিনেমায় আরও এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে মনিকা পালকে ৷ তিনি একজন নৃত্যশিল্পী ৷ অভিনয় জগতে পা রেখেছেন প্রথমবার ৷ তাঁর কথায়, "আমার কাছে এটা এখনও স্বপ্নের মতো ৷ আমি যে চরিত্রটা করেছি সেটা মোটেও সহজ নয় ৷ আমার ওপর ভরসা করার জন্য অরুনাভ দা, গৌরব দা প্রিয়াঙ্কারদির কাছে কৃতজ্ঞ ৷" কাজ করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে মনিকা জানান, "প্রেতকথা হরর শো সম্পর্কে সকলেই জানেন ৷ আমি নিজে বড্ড ভিতু ৷ আর আমার চরিত্র হচ্ছে দর্শকদের ভয় দেখানোর ৷ তাই শুট চলাকালিন মেকআপ নেওয়ার পর আমি কখনই নিজেকে আয়নায় দেখতাম না ৷ আর অফ স্ক্রিন সবসময় হনুমান চালিশা শুনতাম।"

গীতা দোশী, ঠাকুমার চরিত্রে (Special Arrangement)

এই সিনেমার সঙ্গীতের আয়োজন করেছেন নীলাঞ্জন ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আমিষ সিনেমার মিউজিক করে ভালো লেগেছে ৷ আমরা এই সিনেমার মধ্য দিয়ে নীরবতার মূল্য বুঝতে পেরেছি ৷ সঙ্গীতের সূক্ষ্মতম বিষয়কেও উপলব্ধি করতে পেরেছি ৷ আর এটাই নিয়মিত হরর সিনেমা থেকে অনেকটা আলাদা করে তুলেছে আমিষকে।" এই সিনেমাটি পূর্ণ্য দৈঘ্যের হবে না ৷ জানা গিয়েছে, 30 মিনিটের এই স্বল্প দৈঘ্যের 'আমিষ' সিনেমা আগামী 29 অগস্ট মুক্তি পাবে গৌরব তপাদারের 'প্রেতকথা' ইউটিউব চ্যানেলেই ৷

