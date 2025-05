ETV Bharat / entertainment

সেরামিক থেকে উড কাট, ফোটোগ্রাফিক্স ! শহরের বুকে চোখ ধাঁধানো শিল্প প্রদর্শনী - ART EXHIBITION

শহরের বুকে চোখ ধাঁধানো শিল্প প্রদর্শনী ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 6, 2025 at 2:07 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:28 PM IST 3 Min Read

কলকাতা, 6 মে: কেউ টেক্সটাইল, কেউ উড কাট, কেউ ওয়াটার কালার, আবার কেউ কেউ প্যাস্টেল, সেরামিক, ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফিক্স, লেদার কেউ আবার স্কাল্পচারে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের শিল্পসত্ত্বা ৷ তরুণ শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে মায়া আর্ট স্পেস-এ চলছে আর্ট এগজিবিশন 'প্রবাহ 2'। দু'বছর আগে আয়োজিত হয় 'প্রবাহ 1'। মোট 15 জন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে চলছে 'প্রবাহ 2' শীর্ষক আর্ট এগজিবিশন। শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। বিভিন্ন মিডিয়ামে কাজ করেছেন তাঁরা। মায়া আর্ট স্পেস-এর কর্ণধার মধুছন্দা সেন বলেন, "যে সব নতুন শিল্পীরা আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ধারায় কাজ করছেন তাঁদের কাজগুলো দেখানো খুব জরুরি। সেই কারণেই 'প্রবাহ' 1 এবং 2-এর আয়োজন। আশা রাখি প্রবাহ 3, 4, 5, 6 নিয়েও হাজির হতে পারব। এখানে প্রত্যেক শিল্পীর কাজ ভীষণ সুন্দর এবং প্রশংসার দাবিদার। প্রত্যেক শিল্পীই বলিষ্ঠ এবং সিরিয়াস আর্টিস্ট। আমরা সবসময়ই ভ্যারাইটি আনতে চাই। বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরি যা অনন্য। ছোটদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে। আগামীদিনে ওদের নিয়েও কাজ করার ইচ্ছা আছে। আর ইচ্ছা আছে স্পেশাল চাইল্ড-দের নিয়ে কাজ করার।" চোখ ধাঁধানো শিল্প প্রদর্শনী কলকাতায় (ইটিভি ভারত)

শিল্পী ঈশিতা অধিকারী ফোটোগ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করেন। নিজের সৃ্ষ্টির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন তিনি। ছবিতে নিজেকে প্রদর্শন করেন শিল্পী। বলেন, এখানে আমি বলতে শুধু আমি নই, আমরা। আমি আমার মাধ্যমে সবাইকে বোঝাতে চাই। আমরা অনেক সময়েই অনেক পরিস্থিতি থেক্ব বেরোতে চাই। কিন্তু পারি না। তাঁর মতে, ছবির বিকল্প নেই। সামাজিক মাধ্যমের এই রিল, স্টোরির যুগেও ছবি ম্লান। রিল, স্টোরি সাময়িক। কিন্তু ছবি চিরকালীন। মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না।" শিল্পী শ্রাবণী সরকার নিজের শিল্পকর্ম তুলে ধরেন কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে। তিনি বলেন, "এটি একটি ট্র‍্যাডিশনাল টেকনিক। কাঠ খোদাই করে যেভাবে বই, পঞ্জিকা তৈরি হত আমি ঠিক সেভাবেই আমার শিল্প গড়ে তুলি।" প্রত্যেক শিল্পীর নিপুণ দক্ষতায় তৈরি 2-3টি কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে মায়া আর্ট স্পেস-এ। প্রদর্শনীটি চলবে 9 মে অবধি। সময় দুপুর 2টো থেকে রাত 8টা। শিল্পী সুজাতা পণ্ডিত বলেন, "আমি ওয়াটার কালার বেসের উপর প্যাস্টেলের কাজ করি। সাধারণ মানুষ নিয়ে কাজ করি। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা উঠে আসে আমাদের ছবির মাধ্যমে। আমরা যখন আঁকতে শুরু করেছি তখন ভালবেসে শুরু করেছি। তখন তো ইউটিউবও ছিল না। ভাবনাই ছিল সম্বল আমাদের। তবে যেভাবেই হোক না কেন ছবি আঁকার প্রতি, ছবি সংগ্রহের প্রতি মানুষের ঝোঁক ছিল, থাকবে। তা না হলে এত ওয়ার্কশপ হত না। এত গ্যালারিও গড়ে উঠত না আর এত বিক্রিও হত না।" প্রায় হারিয়ে যেতে বসা কথোপকথন না লিখে ছবিতে প্রকাশ করেন শিল্পী আলাপন সাহা। শিল্পীর মা একসময়ে সেলাই করতেন। এখন আর করেন না। সেই সব কাহিনি ছেলেকে শুনিয়েছিলেন তিনি। সেই সবই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আলাপন। আলাপনের বাবা পেশায় ডাক্তার ছিলেন। অল্প বিস্তর অভিনয় করেছেন। সেই সব দিনের কথা এঁকেছেন আলাপন। সেই শিল্পকর্মদুটিই প্রদর্শিত হচ্ছে এই প্রদর্শনীতে। দাদাসাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর খেতাব, আপ্লুত রুক্মিণী

কলকাতা, 6 মে: কেউ টেক্সটাইল, কেউ উড কাট, কেউ ওয়াটার কালার, আবার কেউ কেউ প্যাস্টেল, সেরামিক, ফোটোগ্রাফি, ফোটোগ্রাফিক্স, লেদার কেউ আবার স্কাল্পচারে ফুটিয়ে তুলেছেন নিজের শিল্পসত্ত্বা ৷ তরুণ শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে মায়া আর্ট স্পেস-এ চলছে আর্ট এগজিবিশন 'প্রবাহ 2'। দু'বছর আগে আয়োজিত হয় 'প্রবাহ 1'। মোট 15 জন শিল্পীর শিল্পকর্ম নিয়ে চলছে 'প্রবাহ 2' শীর্ষক আর্ট এগজিবিশন। শিল্পীদের শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। বিভিন্ন মিডিয়ামে কাজ করেছেন তাঁরা। মায়া আর্ট স্পেস-এর কর্ণধার মধুছন্দা সেন বলেন, "যে সব নতুন শিল্পীরা আর্ট কলেজ থেকে বেরিয়ে নিজস্ব ধারায় কাজ করছেন তাঁদের কাজগুলো দেখানো খুব জরুরি। সেই কারণেই 'প্রবাহ' 1 এবং 2-এর আয়োজন। আশা রাখি প্রবাহ 3, 4, 5, 6 নিয়েও হাজির হতে পারব। এখানে প্রত্যেক শিল্পীর কাজ ভীষণ সুন্দর এবং প্রশংসার দাবিদার। প্রত্যেক শিল্পীই বলিষ্ঠ এবং সিরিয়াস আর্টিস্ট। আমরা সবসময়ই ভ্যারাইটি আনতে চাই। বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকর্ম তুলে ধরি যা অনন্য। ছোটদের নিয়ে ওয়ার্কশপ হয়েছে। আগামীদিনে ওদের নিয়েও কাজ করার ইচ্ছা আছে। আর ইচ্ছা আছে স্পেশাল চাইল্ড-দের নিয়ে কাজ করার।" চোখ ধাঁধানো শিল্প প্রদর্শনী কলকাতায় (ইটিভি ভারত) শিল্পী ঈশিতা অধিকারী ফোটোগ্রাফিক্স নিয়ে কাজ করেন। নিজের সৃ্ষ্টির মাধ্যমে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন তিনি। ছবিতে নিজেকে প্রদর্শন করেন শিল্পী। বলেন, এখানে আমি বলতে শুধু আমি নই, আমরা। আমি আমার মাধ্যমে সবাইকে বোঝাতে চাই। আমরা অনেক সময়েই অনেক পরিস্থিতি থেক্ব বেরোতে চাই। কিন্তু পারি না। তাঁর মতে, ছবির বিকল্প নেই। সামাজিক মাধ্যমের এই রিল, স্টোরির যুগেও ছবি ম্লান। রিল, স্টোরি সাময়িক। কিন্তু ছবি চিরকালীন। মানুষের সঙ্গ ছাড়ে না।" শিল্পী শ্রাবণী সরকার নিজের শিল্পকর্ম তুলে ধরেন কাঠ খোদাইয়ের মাধ্যমে। তিনি বলেন, "এটি একটি ট্র‍্যাডিশনাল টেকনিক। কাঠ খোদাই করে যেভাবে বই, পঞ্জিকা তৈরি হত আমি ঠিক সেভাবেই আমার শিল্প গড়ে তুলি।" প্রত্যেক শিল্পীর নিপুণ দক্ষতায় তৈরি 2-3টি কাজ প্রদর্শিত হচ্ছে মায়া আর্ট স্পেস-এ। প্রদর্শনীটি চলবে 9 মে অবধি। সময় দুপুর 2টো থেকে রাত 8টা। শিল্পী সুজাতা পণ্ডিত বলেন, "আমি ওয়াটার কালার বেসের উপর প্যাস্টেলের কাজ করি। সাধারণ মানুষ নিয়ে কাজ করি। তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যা উঠে আসে আমাদের ছবির মাধ্যমে। আমরা যখন আঁকতে শুরু করেছি তখন ভালবেসে শুরু করেছি। তখন তো ইউটিউবও ছিল না। ভাবনাই ছিল সম্বল আমাদের। তবে যেভাবেই হোক না কেন ছবি আঁকার প্রতি, ছবি সংগ্রহের প্রতি মানুষের ঝোঁক ছিল, থাকবে। তা না হলে এত ওয়ার্কশপ হত না। এত গ্যালারিও গড়ে উঠত না আর এত বিক্রিও হত না।" প্রায় হারিয়ে যেতে বসা কথোপকথন না লিখে ছবিতে প্রকাশ করেন শিল্পী আলাপন সাহা। শিল্পীর মা একসময়ে সেলাই করতেন। এখন আর করেন না। সেই সব কাহিনি ছেলেকে শুনিয়েছিলেন তিনি। সেই সবই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন আলাপন। আলাপনের বাবা পেশায় ডাক্তার ছিলেন। অল্প বিস্তর অভিনয় করেছেন। সেই সব দিনের কথা এঁকেছেন আলাপন। সেই শিল্পকর্মদুটিই প্রদর্শিত হচ্ছে এই প্রদর্শনীতে। দাদাসাহেব ফালকে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অভিনেত্রীর খেতাব, আপ্লুত রুক্মিণী

Last Updated : May 6, 2025 at 2:28 PM IST