Essay Contest 2025

ETV Bharat / entertainment

মিলেছে সুরাহার পথ ! বাংলা ছবিকে বাঁচাতে দাওয়াই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের - AROOP BISWAS ON BENGALI CINEMA

বাংলা ছবির স্বার্থরক্ষাও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে বলে এদিন বৈঠকে জানান মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷ তারকাদের আশ্বাস দিয়ে আর কী বললেন ?

aroop-biswas-assures-tollywood-celeb-on-getting-hall-for-bengali-cinema
বাংলা ছবিকে বাঁচাতে দাওয়াই মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 7 অগস্ট: বাংলা সিনেমাকে আগে জায়গা দিতে হবে বাংলায়- এই দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখেন দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়রা ৷ স্বাক্ষর করেন বিনোদন দুনিয়ার আরও অনেক মহারথী। বৃহস্পতিবার নন্দনে তাই বাংলা বিনোদন দুনিয়ার মানুষদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। হাজির ছিলেন দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, নিসপাল সিংহ রানে, রানা সরকার, ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত-সহ বাংলা বিনোদন দুনিয়ার খ্যাতনামীরা। হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসও।

হিন্দি ছবির দাপটে নিজের বাংলাতেই কোণঠাসা বাংলা সিনেমা। একের পর এক বাংলা ছবির শো নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে হল থেকে। শো-এর জন্য বরাদ্দ সময়টিও দর্শক সমাগমের উপযুক্ত নয়। তবে, এই চিত্র বহু বছরের চেনা। কবে মিলবে এর সুষ্ঠু সমাধান? নানা সময়ে এই নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। আন্দোলনও হয়েছে। অবশেষে সুরাহার পথ খুঁজতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় শামিল টলিপাড়ার তারকারা। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃভাষার অবমাননা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাংলা ছবির স্বার্থরক্ষাও আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের ঘরের আলোচনা বাইরে বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা ইতিবাচক এটুকু বলতে পারি। বাংলা ছবিকে নিজের রাজ্যে আর কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে না। হিন্দি ছবির সমান সংখ্যক হল পাবে বাংলা ছবি।" অভিনেতা দেব বলেন, "শুধু ‘ধূমকেতু’র জন্য নয়। সমস্ত বাংলা ছবির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই বৈঠক। যা অত্যন্ত ইতিবাচক। অরূপদা আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। আশা রাখি, ভালো কিছু হতে চলেছে।"

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "যখনই বাংলায় বড় বাজেটের হিন্দি ছবি মুক্তি পেয়েছে, ভালো প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শন সময় সব হারিয়েছে বাংলা ছবি। আমার ছবি এক সপ্তাহের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজক মাথা চাপড়ে বলেছেন, এ ভাবে কী করে ছবি বানাব? এভাবে চলতে থাকলে বাংলায় কাজের আগ্রহ হারাবেন বাংলার বাইরে থেকে আসা প্রযোজক, পরিচালকেরা।" পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন এই বৈঠক বাংলা ছবির পক্ষে যাবে।

কলকাতা, 7 অগস্ট: বাংলা সিনেমাকে আগে জায়গা দিতে হবে বাংলায়- এই দাবি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখেন দেব, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়রা ৷ স্বাক্ষর করেন বিনোদন দুনিয়ার আরও অনেক মহারথী। বৃহস্পতিবার নন্দনে তাই বাংলা বিনোদন দুনিয়ার মানুষদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। হাজির ছিলেন দেব, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, নিসপাল সিংহ রানে, রানা সরকার, ইমপা সভাপতি পিয়া সেনগুপ্ত-সহ বাংলা বিনোদন দুনিয়ার খ্যাতনামীরা। হাজির ছিলেন ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসও।

হিন্দি ছবির দাপটে নিজের বাংলাতেই কোণঠাসা বাংলা সিনেমা। একের পর এক বাংলা ছবির শো নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে হল থেকে। শো-এর জন্য বরাদ্দ সময়টিও দর্শক সমাগমের উপযুক্ত নয়। তবে, এই চিত্র বহু বছরের চেনা। কবে মিলবে এর সুষ্ঠু সমাধান? নানা সময়ে এই নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি। আন্দোলনও হয়েছে। অবশেষে সুরাহার পথ খুঁজতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে আলোচনায় শামিল টলিপাড়ার তারকারা। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস জানিয়েছেন, "আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন করছেন। যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃভাষার অবমাননা করছেন তাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। বাংলা ছবির স্বার্থরক্ষাও আমাদের কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে।"

তিনি আরও বলেন, "আমাদের ঘরের আলোচনা বাইরে বলা সম্ভব নয়। তবে আমাদের এই দীর্ঘ আলোচনা ইতিবাচক এটুকু বলতে পারি। বাংলা ছবিকে নিজের রাজ্যে আর কোণঠাসা হয়ে থাকতে হবে না। হিন্দি ছবির সমান সংখ্যক হল পাবে বাংলা ছবি।" অভিনেতা দেব বলেন, "শুধু ‘ধূমকেতু’র জন্য নয়। সমস্ত বাংলা ছবির ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এই বৈঠক। যা অত্যন্ত ইতিবাচক। অরূপদা আমাদের বক্তব্য শুনেছেন। আশা রাখি, ভালো কিছু হতে চলেছে।"

ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত বলেন, "যখনই বাংলায় বড় বাজেটের হিন্দি ছবি মুক্তি পেয়েছে, ভালো প্রেক্ষাগৃহ, প্রদর্শন সময় সব হারিয়েছে বাংলা ছবি। আমার ছবি এক সপ্তাহের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রযোজক মাথা চাপড়ে বলেছেন, এ ভাবে কী করে ছবি বানাব? এভাবে চলতে থাকলে বাংলায় কাজের আগ্রহ হারাবেন বাংলার বাইরে থেকে আসা প্রযোজক, পরিচালকেরা।" পরিচালক কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় মনে করেন এই বৈঠক বাংলা ছবির পক্ষে যাবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALI CINEMA HALL PROBLEMDEVWAR 2অরূপ বিশ্বাসAROOP BISWAS ON BENGALI CINEMA

Quick Links / Policies

ফিচার

লতা-রফির জুড়িদার পান না সরকারি ভাতা, রেশনের চালে খিদে মেটে 'বড়লোকের বিটি লো' খ্যাত গায়িকার

হিন্দিতে কথা বলতে নারাজ কাজল ! অভিনেত্রীর উত্তরে ক্ষেপে লাল নেটপাড়া

এই পানীয় শরীরের ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা ঠিক রাখবে

95 বছরে শ্রীনিকেতন আবহাওয়া দফতর, শুরু রবীন্দ্রনাথ ও প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের উদ্যোগে

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.