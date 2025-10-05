58 বছর বয়সে ফের বাবা হলেন আরবাজ খান, সলমনের ভাইপো হল না ভাইঝি ?

58 বছর বয়সে ফের বাবা হলেন আরবাজ খান, সলমনের ভাইপো হল না ভাইঝি ?
22 বছর পর আবারও সন্তান এল আরবাজা খানের কোলে ৷ দ্বিতীয় স্ত্রী শুরা রবিবারই মুম্বইয়ের হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 5, 2025 at 5:28 PM IST
হায়দরাবাদ, 5 অক্টোবর: 58 বছর বয়সে ফের বাবা হলেন বলিউড অভিনেতা ও চলচ্চিত্র নির্মাতা আরবাজ খান ৷ তাঁর স্ত্রী শুরা খানের কোল আলো করে এল প্রথম সন্তান ৷ ফুটফুটে কন্যার জন্ম দিয়েছেন তিনি ৷
আগেই আরবাজের প্রথম পক্ষের স্ত্রী অর্থাৎ মালাইকা আরোরার সঙ্গে একটি পুত্র ছিল ৷ তারপর প্রায় 22 বছর পর ফের কন্যার বাবা হলেন আরবাজ ৷ আর এই খবরে খুশির হাওয়া খান পরিবারে ৷ পরিবারের নতুন এবং কনিষ্ঠ সদস্যের আগমনে উচ্ছ্বসিত দাদু সেলিম খান, জেঠু সলমন খান, কাকা সোহেল খান থেকে শুরু করে ঠাকুরমা সালমা খান ৷
যদিও ঘরে নতুন সদস্যের আসার বিষয়ে আরবাজ বা শুরা কারও তরফেই সোশাল মিডিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও পোস্ট বা ঘোষণা করা হয়নি ৷ তবে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম এই খবর নিশ্চিত করেছে । আর তা প্রকাশ্যে আসতেই সোশাল মিডিয়ায় নতুন বাবা-মাকে অভিনন্দন এবং উষ্ণ শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন অনুরাগীরা ।
সূত্রের খবর, শুরা রবিবারই মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন । এই দম্পতিকে একদিন আগে শনিবার ওই হাসপাতালে আসতে দেখা যায় । সন্তানের জন্মের পর আরবাজকে খুব ভোরে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যায় ৷ এরপর আরবাজের ছেলে আরহান খান এবং ভাই সোহেল খান পরে শুরা এবং নবজাতককে দেখতে যান হাসপাতালে ।
2017 সালে প্রথম স্ত্রী মালাইকা অরোরার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় আরবাজ খানের ৷ 19 বছর তাঁরা সংসার করার পর পথ আলাদা করার সিদ্ধান্ত দেন ৷ এরপর 2023 সালের ডিসেম্বরে ফের বিয়ে সারেন আরবাজ ৷ মুম্বইয়ে বোন অর্পিতা খানের বাড়িতে ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে হয় রূপটান শিল্পী শুরার সঙ্গে তাঁর নিকাহ অনুষ্ঠান ।
কয়েক মাস ধরে জল্পনা-কল্পনার পর চলতি বছর অর্থাৎ 2025 সালের জুন মাসে এই দম্পতি তাঁদের প্রথম সন্তান পৃথিবীতে আসার কথা ঘোষণা করেন । এই বছরের শুরুতে একটি সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আরবাজ সন্তান আসার বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি এবং বহু বছর পর আবারও বাবা হওয়ার বিষয়ে উত্তেজনা ও উদ্বেগ উভয়ই প্রকাশ করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন, "আবার সবকিছু নতুন লাগছে ৷ আমি নার্ভাস, কিন্তু এটি একটি সুন্দর একটা নার্ভাসনেস ।"