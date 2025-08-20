কলকাতা, 20 অগস্ট: ছোটপর্দায় এবার দুই বোনের কাহিনি নিয়ে আসছেন প্রযোজক সুশান্ত দাস। দুই বোনের ভূমিকায় শ্রুতি দাস এবং আরাত্রিকা মাইতি। এই শ্রুতিকে চেনা দায়। মনে আছে 'বান্টি অউর বাবলি' ছবির সেই বাবলির ভূমিকায় রানির চরিত্রটা? শ্রুতিকে এই ধারাবাহিকে দেখতে লাগছে ঠিক তেমনই। ইমেজও একই বলা যায়। আরাত্রিকা সাদামাটা, ঘরোয়া। তবে, গভীরতা আছে তাঁর চরিত্রের মধ্যে। আসছে নতুন ধারাবাহিক 'জোয়ারভাঁটা' ৷
সুশান্ত দাস জানান, এই গল্প সমাজের একই পটভূমিকায় থাকা দুই বোনের জীবন দর্শনের পার্থক্যের কথা তুলে ধরে। দিদি নিশা আর বোন উজি , দুজনের বেড়ে ওঠা খুব কষ্টের মধ্যে। দুই বোনের কাছে বেঁচে থাকার ধরন এবং মানে একেবারে আলাদা। যেমন বড় বোন নিশা চায় ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে থাকুক তার কোটি টাকা। তা সে যেমন ভাবেই উপার্জিত হোক না কেন। আর উজি চায় সৎপথে শিক্ষিত হয়ে সমাজের একজন হয়ে উঠতে।
গরিব বড়লোকের চিরকালীন দ্বন্দ্ব দেখতে দেখতে নিশার শিশু মন ছেলেবেলা থেকেই বড়লোকদের ঘৃণা করতে শিখিয়েছে। কিন্তু তার এই ভাবনায় সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়ায় উজি৷ দিদির অন্ধকার পৃথিবীতে আলোর সন্ধান দিতে চায় সে। উজি বিশ্বাস করে মেহনতী মানুষের একমাত্র অস্ত্র সততা। দুই বোনের এই নীতিগত পার্থক্য কেমন প্রভাব ফেলবে এই দুই বোনের আগামীতে? এই গল্প জানতে হলে দেখতে হবে নতুন ধারাবাহিক 'জোয়ার ভাটা'। প্রথম প্রোমো হাজির। কবে থেকে আসবে তা জানা যায়নি এখনও।
উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই 'মিঠিঝোরা' ধারাবাহিকের কাজ শেষ করেছেন আরাত্রিকা মাইতি। এর মাঝে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে' ছবিতেও তাঁকে দেখা যাবে তা পাক্কা। আর তার পরেই ফের 14 ঘণ্টার রুটিনে বন্দি হলেন অভিনেত্রী। ওদিকে শ্রুতিও সিনেমা নিয়ে বেজায় ব্যস্ত। নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'আমার বস'-এ অভিনয়ের পর তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন অরিত্র মুখোপাধ্যায়ের 'ভানুপ্রিয়া ভাতের হোটেল' সিনেমার কাজে। সেই ছবির শুটিংও শেষ। মুক্তির অপেক্ষায়।
আর এবার তাঁকে দেখা যাবে ভিন্ন ইমেজে। এই শ্রুতিকে দর্শক চেনে না। সাজগোজ থেকে কথাবার্তা সবেতেই শ্রুতি অন্যরকম। এহেন চরিত্র পেয়ে খুশি, জানালেন শ্রুতি। ধারাবাহিকে মুখ্য পুরুষ চরিত্রে দেখা যেতে পারে অভিষেক বীর শর্মাকে। ধারাবাহিকের প্রোমোতে একটি হোর্ডিং-এ দেখা গিয়েছে তাঁকে। প্রশ্ন থেকে যায়, ধারাবাহিকে কি থাকবে ত্রিকোণ প্রেমের সমীকরণ?