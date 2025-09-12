দ্রুত স্পটলাইট থেকে বেরোতে চাই, ইটিভি ভারতকে আর কী বললেন ভেনিসজয়ী অনুপর্ণা

দ্রুত স্পটলাইট থেকে বেরোতে চাই, ইটিভি ভারতকে আর কী বললেন ভেনিসজয়ী অনুপর্ণা
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ওরিজোন্টি সেরা পরিচালকের পুরষ্কার বিজয়ী অনুপর্ণা রায় এবার তাঁর পরবর্তী চলচ্চিত্রের পিছনে ছুটতে শুরু করেছেন । ইটিভি ভারতকে জানালেন একান্ত আলাপচারিতায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 5:02 PM IST
মুম্বই, 12 সেপ্টেম্বর: 31 বছর বয়সি অনুপর্ণা রায় 82তম ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে 'সংস অফ ফরগটেন ট্রিস'-এর জন্য ওরিজোন্টি সেরা পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন ৷ 77 মিনিটের এই চলচ্চিত্র ব্যক্তিগত ক্ষতি ও ট্রমার স্মৃতিতে ভাসিয়ে রেখেছে । সত্যজিৎ রায় (গোল্ডেন লায়ন, অপরাজিত, 1957), বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত (বিশেষ পরিচালক পুরস্কার, উত্তরা, 2000), মীরা নায়ার (গোল্ডেন লায়ন, মনসুন ওয়েডিং, 2001) এবং চৈতন্য তামহানের (ওরিজোন্টি সেরা চলচ্চিত্র, কোর্ট, 2014) পর অনুপর্ণা উপমহাদেশের পঞ্চম পরিচালক যিনি বিশ্বের প্রাচীনতম চলচ্চিত্র উৎসব থেকে ট্রফি নিয়ে এসেছেন । পুরুলিয়ার এই কন্যা ইটিভি ভারতকে বলেন, "ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগত বাধা অতিক্রম করে ছবিটিকে প্রশংসিত হতে দেখে খুব ভালো লেগেছে । এই ছবি আমার জন্য খুবই স্পেশাল ছিল, কারণ এটি আমার প্রথম চলচ্চিত্র ৷"
2022 সাল পর্যন্ত আইটি সেক্টরে কাজ করেছেন অনুপর্ণা রায় ৷ এরপর দিল্লি থেকে মুম্বই চলে যান তিনি । তাঁর কথায়, "এর আগে আমি সাংবাদিকতা পড়ছিলাম, যা পরে ছেড়ে দিই এবং দুই থেকে তিনটি চাকরি করেছি । আমি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া থেকে এসেছি, নারায়ণপুর নামে একটি আদিবাসী গ্রাম থেকে এসেছি । প্রায় এক দশক আগে আমি দিল্লিতে ইংরেজি সাহিত্য পড়ার জন্য আমার শহর ছেড়েছিলাম । আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমি লিখতে পারি এবং আমি একজন লেখক হতে পারি । তারপর স্নাতক হওয়ার পর আমি অনির্বাণ মাইতি, পরেশ কামদার (বাংলা চলচ্চিত্র সম্পাদক) এবং পরিচালক নীরজ সহাইয়ের মতো পরামর্শদাতাদের কাছ থেকে বিশ্ব চলচ্চিত্রের প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করি । তাঁরাই আমাকে সর্বদা বিশ্ব চলচ্চিত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করেছিলেন । তারপর আমি বুঝতে পারি যে আমিও এই জাতীয় জিনিস তৈরি করতে পারি ৷"
চলচ্চিত্র নির্মাতা অনুরাগ কাশ্যপের সহায়তায় নবাগত নাজ শেখ ও সুমি বাঘেল অভিনীত, 'সংস অফ ফরগটেন ট্রিস' দুই মহিলার গল্প এবং মুম্বইতে তাদের জীবন কীভাবে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হয় তা দেখানো হয়েছে ৷ ছবিটি প্রযোজনা করেছেন বিভাংশু রাই, রোমিল মোদি এবং রঞ্জন সিং । ছবিতে একটি মহিলা একজন তরুণী অভিবাসী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেত্রী, যিনি তার অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়ার পাশাপাশি পার্ট-টাইম যৌনকর্মের মাধ্যমে নিজের জীবনযাপন করেন । তিনি ফ্ল্যাটটি অন্য একজন অভিবাসী, একজন কল-সেন্টার কর্মীকে, ভাড়া দেন, যিনি সম্প্রতি শহরে এসেছেন ।
প্রথমে, তাদের ভাগ করে নেওয়া জায়গাটি শুধু একসঙ্গে থাকারই আয়োজন ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে একটি সখ্যতা তৈরি হয় । মহানগরের উদাসীন কোলাহলের মধ্যে, তাদের সংযোগ অব্যক্ত বোঝাপড়া, যত্নের ছোট ছোট জেশ্চার এবং শেয়ারিং নীরবতার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, যা তাদের ব্যক্তিগত অতীতকে নিয়ে শহুরে জীবনে টিকে থাকার জন্য একটি বন্ডিং তৈরি করে ।
এই গল্পের ভাবনার মূল রসদ তিনি তাঁর দিদিমার থেকে পেয়েছিলেন বলে জানিয়েছেন অনুপর্ণা রায় ৷ তিনি বলেন, "আমার দিদিমা একজন 30 বছর বয়সি ছেলের বাল্যবধূ ছিলেন এবং আমার দাদুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর একটি সন্তান ছিল ৷ আমার দিদিমা ও তাঁর সৎ কন্যা উভয়ই একই বয়সি ছিল ৷ তারা বন্ধু হয়ে ওঠে এবং দাদুর মৃত্যুর পর তাঁকে ছাড়াই আমি দিদিমা ও তাঁর সৎ কন্যাকে পরিবার পরিচালনা করতে দেখেছি ৷ পরিবারে কোনও পুরুষ সদস্য ছিল না । আমি এই দুই মহিলার মধ্যে রসায়ন দেখেছি; সেটা একেবারেই প্লেটোনিক ছিল । দু'জনেই খাবার ভাগ করে নিতেন, বাচ্চাদের যত্ন নিতেন । একজন বাড়ির খাবার-দাওয়ারের বিষয়টি দেখতেন এবং অন্যজন একটি সরকারি হাসপাতালে কাজ শুরু করেছিলেন । আমার দিদিমা ঘর দেখাশোনা করতেন । এই দুই মহিলাই পরিবার পরিচালনা করছিলেন...একবার ভাবুন, কীভাবে তাঁদের কখনও কোনও পুরুষের প্রয়োজন হয়নি এবং তাঁরা কীভাবে সবকিছু সম্পর্কে এত খোলামেলা ছিলেন । পুরুষ সদস্য চলে যাওয়ার পরেও বাড়ির ভিতরে একতা ছিল । আমি এটা পছন্দ করি । অবচেতনভাবেই তাঁদের থেকে এটা এসেছিল ৷"
অনুপর্ণার ছবিটির উৎসবের ওরিজোন্টি প্রতিযোগিতা বিভাগে প্রিমিয়ার হয়েছিল ৷ এটি চলচ্চিত্রের এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা যেখানে নতুন ধারা তুলে ধরা হয় ৷ যেখানে ডেবিউ ফিল্ম, তরুণ প্রতিভা, স্বাধীন চরিত্র এবং কম পরিচিত সিনেমার উপর জোর দেওয়া হয় । তবে, চলচ্চিত্র নির্মাতা তাঁর শিল্পকর্মকে কোনও 'লেবেল' দিতে চান না ।
তাঁর কথায়, "আমি আমার ছবিটিকে কখনও কোনও লেবেল দিইনি, তা সে বিজ্ঞাপন হোক বা স্বাধীন চরিত্রের, কারণ এই ছবিকে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত না-করে আমি চাই আমার দর্শকরা এটিকে একটি নাম দিক ৷ আমি বিশ্বাস করি, গল্প বলার তাগিদ যে কোনও ধরনের সিনেমার জন্য অগ্রাধিকার এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত । আমি কেবল আশা করছি যে, দর্শকরা গল্পের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং অনুরণিত হবে । তারা এই দুই মেয়েকে পছন্দ করতে পারে, কারণ অ্যাপার্টমেন্টের ভিতরে তাদের নিজেদের অনেক গল্প তৈরি হয় এবং আমি আশা করছি এই চলচ্চিত্র ভাষা ও সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে অন্য মাত্রায় পৌঁছে যাবে । সবসময় একটি ভালো গল্প এবং একটি খারাপ গল্প থাকে, এমন একটি গল্প যার দ্বারা আপনি অনুরণিত হতে পারেন বা না হতে পারেন ৷"
এই ছবি করতে গিয়ে কোনও স্টুডিয়োর সমর্থন পাননি ৷ ব্যয়বহুল সেট বা তারকা শক্তি না-থাকলেও, অনুপর্ণার দৃঢ় সংকল্প তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল । তিনি বলেন, "যখন আমি এই ছবিটি বানাতে যাচ্ছিলাম, তখন আমার কোনও তারকা বা ভারী ক্যামেরার প্রত্যাশা ছিল না, অথবা আমার আরও ভালো শব্দের প্রয়োজন ছিল না । আমার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই ছবিটি তৈরি করা । আমি সবসময় ভাবতাম যে, আমি একজন নবাগত, তাই আমি এমন কাউকে চাই যে নিজেও একজন নবাগত, যে আমাকে বুঝতে পারবে, যে শুটিংয়ের জন্য একই অ্যাপার্টমেন্টে আসতে পারবে ৷ কখনও কোনও বড় অভিনেতাকে নেওয়ার কথা আমার মনে আসেনি ৷ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশঙ্কা ছিল, আমি কি পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারব ? আর যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এখন আমার ভয় কী ? আমার ভয় হল, আমি যদি আমার পরবর্তী ছবি বানাতে না-পারি তাহলে কী হবে । আমি এর জন্য অন্য একজন প্রযোজক পেতে চাই ৷" তিনি আরও বলেন, "সাতজন পুরুষ এই নারী-কেন্দ্রিক ছবিটির পাশে থেকেছেন, যা অবিশ্বাস্য ।"
অনুপর্ণা আরও বলেন, "মুম্বইয়ে আসার মুহূর্তেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আমি এই ছবিটি বানাব । আমি একটা চাকরি নিয়ে এসেছিলাম; এটা ছিল একটা আলাদা কাজ যা আমাকে মুম্বইতে থাকার জন্য যথেষ্ট বেতন দিচ্ছিল । এখানে আপনি কোনও অর্থনৈতিক সহায়তা ছাড়া টিকে থাকতে পারবেন না, তাই আমি একটা চাকরি নিয়েছিলাম । কিন্তু যখন আমি এখানকার সংস্কৃতি দেখলাম, তখন বুঝতে পারলাম যে এখানে প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তি চলচ্চিত্রে আগ্রহী এবং প্রত্যেকেই এত সহজলভ্য । বেশিরভাগ চলচ্চিত্র অফিস কাছাকাছিই ছিল ৷
এই চলচ্চিত্র নির্মাতার কথায়, "আমি সরাসরি রঞ্জন স্যারের (রঞ্জন সিং, প্রযোজক) কাছে গেলাম এবং তাঁকে বললাম এটি তৃতীয় বিশ্বের সিনেমা, এখানে কোনও পুরুষের দৃষ্টিকোণ নেই, কোনও গান-নাচ নেই, এটি দুটি মহিলার একটি খুব ব্যক্তিগত গল্প এবং কীভাবে তারা একে অপরের প্রেমে পড়ে, এটি তাদের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে বলে, পুরুষদের থেকে তাদের যৌন বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বলে । তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি কিছুটা সময় নেবেন ৷ কিন্তু তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং 'হ্যাঁ' বলে ফিরে এসেছিলেন । তারপর আমি তাঁকে বললাম যে, আমি অনুরাগ কাশ্যপকে এই ছবিটি দেখাতে চাই, তাঁর মতামত জানার জন্য । অনুরাগ স্যার ছবিটি দেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে, তিনি ছবিটি উপস্থাপনা করতে প্রস্তুত । একটি জিনিস অন্য জিনিসের দিকে পরিচালিত করে এবং এভাবেই অন্যরা এগিয়ে আসে । আমি বিশ্বাস করি যে, পরিচালনা হল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার, কিন্তু আমার পরামর্শদাতা পরেশ কামদার এবং অনির্বাণ মাইতি, তাঁরা আমাকে প্রতিটি মুহূর্তে পথ দেখিয়েছেন । তার চেয়েও বেশি, তাঁরা আমার উপর আস্থা রেখেছিলেন, তাঁরা তাঁদের ধারণা এবং মতামত দিতেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত আমার উপর ছেড়ে দিতেন ।"
অনুপর্ণা রায়ের ছবিটি আমাদের পায়েল কাপাডিয়ার অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইট (যা 77তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে গ্র্যাঁ প্রি জিতেছিল) এর কথা মনে করিয়ে দিতে পারে, কারণ দুটি ছবিই মহিলা পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত এবং মহিলাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, দুটি ছবিই মুম্বইয়ের দুই অভিবাসী মহিলার মধ্যে বন্ধনের কথা বলে ৷ তবে তরুণী চলচ্চিত্র পরিচালক এটাও স্পষ্ট করে দেন যে, দুটি ছবিই খুব আলাদা ।
তাঁর কথায়, "পায়েল কাপাডিয়া ভিন্ন লিঙ্গের সম্পর্ক, পুরুষতন্ত্র এবং এমন এক স্ত্রীর সংগ্রামের কথা বলেছেন, যার স্বামী এখনও সামাজিক ভার বহন করে না এবং অন্য মেয়েটি তার প্রেমিকের থেকে যৌনতা খুঁজছে কিন্তু যৌন মুক্তির অভাব রয়েছে । অন্যদিকে, আমার ছবিটি দুটি মহিলা এবং তাদের সম্পর্কের কথা বলছে । এটি কোনও সাধারণ লেসবিয়ান ছবি নয়, বরং এটি দুটি অভিবাসী মহিলার সম্পর্কের কথা বলে, পরিস্থিতি তাদের একই অ্যাপার্টমেন্টে একত্রিত করেছে এবং তারা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছে । একজন পার্ট-টাইম যৌনকর্মী, পার্ট-টাইম অভিনেত্রী এবং অন্য মেয়েটি একটি কল সেন্টারে কাজ করে, উভয়ই প্রেমে পড়ে কিন্তু তারা একে অপরের সম্পর্কে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয় না । আমার ছবিটি অল উই ইমাজিন অ্যাজ লাইটের আধ্যাত্মিক সফর নয় । অল উই ইমাজিন...মুক্তি পাওয়ার অনেক আগেই আমার ছবিটির শুটিং হয়েছিল । আমার ছবিতে মাইগ্রেশন গৌণ কিন্তু ওই ছবিতে, মাইগ্রেশনই মুখ্য ৷"
এই ব্যাখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি অনুপর্ণা আরও বলেন, "পায়েল একজন খুব সিনিয়র চলচ্চিত্র নির্মাতা, তিনি খুব পরিণত এবং সম্মানিত ৷ কিন্তু আমি আমার কেরিয়ার শুরু করেছি । তিনি আমাকে ফোন করেছিলেন এবং শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং তিনি তাঁর সফর দিয়ে আমাকে অনুপ্রাণিত করেছেন ৷"
তাহলে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার মেয়েটির পৃথিবী কি রাতারাতি বদলে গেছে ? অনুপর্ণার কথায়, "হ্যাঁ, জীবন বদলে গেছে কিন্তু এখন অনেক দায়িত্ব এবং অনুরাগ স্যারও আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছেন । আমি কেবল তাঁর পরামর্শ নিচ্ছিই না; আমি সেই পরামর্শ নিয়েই বাঁচতেও শুরু করেছি । আমার পরবর্তী ছবি কখন বানাব তা নিয়ে অনেক ভয় আছে । আমি আমার স্ক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছি এবং আমি এটির কাজ শুরু করেছি, কিন্তু সময় পাচ্ছি না । আমি সময় চাই যাতে খুব তাড়াতাড়ি আমি এই স্পটলাইট থেকে বেরিয়ে আসতে পারি এবং কাজ করতে পারি ও পরিচালনা করতে পারি । এখন আমাকে আরেকটি ছবি বানাতে হবে, এমনকি যখন আমি অস্বস্তিতে থাকি, তখনও আমি আরাম করে থাকতে পারি না, অনুভূতি অনেক; এটি আর হালকা ভাবে নিলে চলবে না ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি কখনও পুরষ্কারের কথা ভেবে ছবি বানানোর কথা ভাবিনি । অনেক আগেই আমি আমার কলাকুশলীদের বলেছিলাম যে, "বন্ধুরা, আমরা এই ছবি উৎসব বা কোনও পুরস্কারের জন্য বানাচ্ছি না । আমরা ছবি তৈরি করছি কারণ আমরা ছবি তৈরি করতে চাই এবং আমরা অবশ্যই বড় উৎসবে পাঠিয়ে চ্যালেঞ্জটা নেব ।' আমরা কখনও এটা আশা করিনি, এটা আমাদের সকলের জন্য একটা আনন্দের বিস্ময় ৷"
ধীরস্থির অনুপর্ণা বাস্তবসম্মত ছবি পছন্দ করেন যা মানুষের আবেগের কথা বলে । তাঁর কথায়, "এটা আমার পছন্দের একটা ধারা । আমি দ্রুতগতির ছবি পছন্দ করি না ৷" মীরা নায়ার, রিমা দাস, জোয়া আখতার এবং কিরণ রাও-এর মতো মহিলা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের প্রশংসা করেন নবাগতা এই পরিচালক ।
ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসব থেকে দাঁড়িয়ে করতালি, ফ্ল্যাশ বাল্ব, দর্শকদের ভিড় ... এর সুন্দর স্মৃতি যখন তাঁর মনে ভেসে ওঠে, তখনই অনুপর্ণা তাঁর পরবর্তী উদ্যোগের পরিকল্পনা করার পাশাপাশি আরও একটি সংগ্রামের মুখোমুখি হন - মুম্বইতে একটি নতুন অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে বের করা ।
তিনি বলেছেন, "আমরা 2023 সালের নভেম্বরে কিছু দৃশ্যের শুটিং শেষ করেছিলাম এবং তারপর 2024 সালে আমরা আরেকটি প্যাচওয়ার্কের জন্য গিয়েছিলাম । এটি আন্ধেরিতে (মুম্বই) আমি যে অ্যাপার্টমেন্টে থাকতাম সেখানে শুটিং করা হয়েছিল এবং লোকেরা যখন জানতে পারে যে, আমরা এখানে ছবিটির শুটিং করছি (হাসি), তখন আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল । আমি আমার এক বন্ধুর বাড়িতে চলে এসেছি, যেখানে আমি বর্তমানে থাকি এবং এখন আমি একটি নতুন ফ্ল্যাট খুঁজছি ৷"