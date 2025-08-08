Essay Contest 2025

ওয়ান শট সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন অংশুমান প্রত্যুষ - ANSHUMAN PRATYUSH NEW MOVIE

এবার ওয়ান-শট সিনেমা বানাচ্ছেন পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষ। প্রকাশ্যে সিনেমার নাম -'স্পাইডার - চ্যাপ্টার ওয়ান'।

ওয়ান শট সিনেমা নিয়ে হাজির হচ্ছেন অংশুমান প্রত্যুষ (Special Arrangement)
Published : August 8, 2025 at 10:41 AM IST

কলকাতা, 8 অগস্ট: এবারে ওয়ান-শট সিনেমা বানাচ্ছেন পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষ। প্রকাশ্যে সিনেমার নাম 'স্পাইডার - চ্যাপ্টার ওয়ান'। ইতিমধ্যেই সিনেমার শুটিং শুরু হয়েছে কলকাতা শহরে। একগুচ্ছ তারকা নিয়ে চলছে এই ছবির শুটিং।

গল্প এগিয়েছে, কলকাতার এক ব্যস্ত এলাকায় একটা বড় টেরোরিস্ট আ‍্যটাকের কল্পনা পরিকল্পনার ব্যাপারে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি খবর পায়। ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির একটা বড় দলকে দায়িত্ব দেওয়া হয় এই ভয়ংকর অ্যাটাক আটকানোর। এখান থেকেই শুরু হয় এক অদ্ভুত খেলা। কেন আ‍্যটাক প্ল্যান করা হয়েছে? কারা এই আ‍্যটাক করাচ্ছে? এই অ্যাটাকের কারণ কী? সবকিছুর উত্তর পাওয়া যাবে এই সিনেমায়। ছবির আরও এক চমক হল এই ছবিতে অভিনয় করছেন পরিচালক অংশুমান প্রত্যুষ নিজেও।

পরিচালক জানান, "এই ছবিতে দর্শক অনেক কিছু নতুন দেখতে পাবে। বড়পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি। অনেকটা যত্ন নিয়ে পুরো টিম মিলে কাজটা করছি। কলকাতাতেই ছবির শুটিং হয়েছে। প্রতিটি অভিনেতা অভিনেত্রী নিজেদের প্রচুর প্র‍্যাকটিস করে এই কাজটা করেছে। আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে।"

'স্পাইডার - চ্যাপ্টার ওয়ান' 'টিম (Special Arrangement)

অভিনয়ে রয়েছেন সৌম্য মুখোপাধ্যায়, জয়ী দেবরায়, মুকুল কুমার জানা, সৈকত দে, রত্নদীপ ঘোষ, আর্মান আহমেদ, প্রতীক কুন্ডু। এছাড়া ছবির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন পুষ্পজিৎ ঘোষ, শুভদীপ গুহ রায়, আনির্বাণ দাশগুপ্ত, রাহুল বিশ্বাস, অদ্রিজা ঘোষ, প্রভেলিকা, ইষা নন্দী, অনুরূপা পাল, রিত্তিলা দাস, সৃষ্টিপ্রিয়া দাস, শর্মিষ্টা দাস ও সার‍য়ান ধোবি প্রমুখ। এর আগে পরিচালক জিতের সঙ্গে 'প্যান্থার' ও যশের সঙ্গে 'এসওএস কলকাতা'র মতো সিনেমা বানিয়েছেন ৷ এছাড়াও তালিকায় রয়েছে, 'বাজি', 'নির্ভয়া', 'বাবু সোনা', 'ওগো বিদেশিনী'র মতো ছবি।

