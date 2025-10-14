তমান্নাকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য 69 বছরের অন্নু কাপুরের, কেন টেনে আনেন প্রিয়াঙ্কার 'কিসিং স্টান্ট' বিতর্ক ?

তমান্নাকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্য 69 বছরের অন্নু কাপুরের, কেন টেনে আনেন প্রিয়াঙ্কার 'কিসিং স্টান্ট' বিতর্ক ?
সাক্ষাৎকারে তমান্না ভাটিয়াকে নিয়ে অশ্লীল মন্তব্যের জেরে সমালোচনা শিকার বর্ষীয়ান অভিনেতা অন্নু কাপুর ৷ টেনে আনেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে কিসিং কন্ট্রোভার্সিও ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 12:26 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 12:37 PM IST
হায়দরাবাদ, 14 অক্টোবর: অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (Priyanka Chopra) ও তমান্না ভাটিয়াকে (Tamannaah Bhatia) নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করে বিপাকে অভিনেতা অন্নু কাপুর (Annu Kapoor) ৷ 69 বছর বয়সী অভিনেতার 'কুরুচিকর' মন্তব্যকে কেন্দ্র করে সোশাল মিডিয়ায় ঝড় ৷ নেটিজেনদের বক্তব্য বর্ষীয়ান অভিনেতার মন্তব্য অভিনেত্রীর প্রতি অশ্লীল, অবমাননাকর ও অসম্মানজনক ৷
তমান্না ভাটিকে নিয়ে কী বলেছেন অন্নু কাপুর ?
সম্প্রতি শুভঙ্কর মিশ্রা নামে এই ইউটিউবারের চ্যানেলে সাক্ষাৎ দিতে আসেন অভিনেতা ৷ তাঁদের সেই চ্যাট শোয়ে অন্নু কাপুরের বেশ কিছু মন্তব্য আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে নেটপাড়ায় ৷ যেখানে তমান্নার 'আজ কি রাত' গানের ক্লিপিংস দেখানো হয় ৷ এরপর এই গান প্রসঙ্গে অভিনেতাকে প্রশ্ন করা হলে, তিনি বলেন, "মাশাল্লা ক্যায়া দুধিয়া বদন হ্যায় (ওহ মাই গড, কী রকম দুধের মতো গায়ের রঙ) ৷"
এরপর সঞ্চালক তমান্নার একটি মন্তব্য তুলে ধরেন ৷ তিনি জানান, অনেক মায়েরা নাকি বলেছেন, আজ কি রাত গান শুনতে শুনতে তাঁদের সন্তানরা খাবার খান-ঘুমিয়ে পড়েন ৷ এই কথা শুনে অন্নু কাপুর বলে ওঠেন, "কত বছর বয়সের বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে... 70 বছরের বাচ্চাও হতে পারে ৷ আমি সামনে থাকলে প্রশ্ন করতাম আজ কি রাত গান শুনে কত বছর বয়সের বাচ্চা ঘুমিয়ে পড়ে ৷"
এরপরেই তিনি বলেন, "বোন নিজের গান দিয়ে, শরীর দিয়ে, দুধ সাদা রঙ দিয়ে আমাদের বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দেয়, এটা খুব ভালো কথা ৷ দেশের ভালো হবে যদি আমাদের বাচ্চার ভালো ঘুম হয় ৷ অভিনেত্রী যদি আরও কিছু করতে চান তাহলে ভগবান যেন ওনাকে শক্তি দেন, সামর্থ্য দেন যাতে সেই ইচ্ছা পূরণ হয় ৷"
নেটপাড়ায় সমালোচনা
অন্নু কাপুরে এমন মন্তব্য সামনে আসতেই মেয়েদের নিয়ে 'কুরুচিকর ইঙ্গিত' ও 'মন্তব্য' নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন নেটিজেনরা ৷ এক নেটিজেন লেখেন, "অন্নু কাপুরের মতো একজন অভিনেতা মেয়েদের নিয়ে এমন মন্তব্য কীভাবে করতে পারেন ?" আবার কেউ লিখেছেন,"এই ধরনের কথাবার্তা ভীষণই জঘন্য ৷" আবার কারোর মতো, "মেয়েদের প্রতি এমন মন্তব্য অপমানজনক ৷"
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া আর কিসিং কন্ট্রোভার্সি
2011 সালে অন্নু কাপুর ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মধ্যে মতবিরোধ দেখা গিয়েছিল ৷ বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত সাত খুন মাফ সিনেমায় অন্নু কাপুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে নাকচ করেন প্রিয়াঙ্কা ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন চিত্রনাট্যের জন্য তিনি অন্নু কাপুরকে 'চুম্বন' করতে পারবেন না ৷ কারণ হিসাবে তিনি নাকি বলেছিলেন, অভিনেতাকে সুন্দর দেখতে নয় ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই সময় ব্যাপক আলোচনা হয়েছিল ৷
শুভঙ্কর মিশ্রার সঙ্গে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই বিষয় পুনরায় উঠে আসে ৷ এই সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান, তিনি প্রিয়াঙ্কাকে 'মেয়ে' বলে সম্বোধন করেন ৷ এমনকী, প্রিয়াঙ্কার বাবা অশোক চোপড়ার সঙ্গেও তিনি প্রায়শই দেখা করতেন ৷ অন্নু কাপুর বলেন, "যখন পরিচালক বিশাল ভরদ্বাজ তাঁকে সাত খুন মাফ সিনেমায় আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করতে বলেন প্রিয়াঙ্কা অস্বস্তিবোধ করেন ৷ আমি যখন সেটা বুঝতে পারলাম বিশালকে অনুরোধ করলাম ওই দৃশ্য বাদ দেওয়ার জন্য ৷"
অন্নু কাপুর জানান, কিন্তু পরিচালক সেই পরামর্শে রাজি ছিলেন না ৷ কিন্তু যখন প্রিয়াঙ্কার টিম বিষয়টা নিয়ে বেঁকে বসে তখন তিনি অভিনেত্রীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেন ৷ অন্নু কাপুরের কথায়, "বিশাল বলেছিলেন, 'আমি এই দৃশ্যটা রেখেছি তার পিছনে একটা কারণ আছে ৷ আমি দুম করে দৃশ্য বাদ দিতে পারি না ৷'কিন্তু তারপর প্রিয়াঙ্কার টিম জোর করায় সেই দৃশ্য হয়নি ৷ তবে সেই ঘটনা হইচই ফেলে দিয়েছিল ৷"
এরপরেই ভিকি ডোনার অভিনেতা বলেন, "এটা প্রিয়াঙ্কার চয়েস ছিল ৷ আর সে ঠিকই করেছেন ৷ আমি প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো তারকার কাছে অতি নগন্য একটা মানুষ ৷ কখনও তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়াইনি ৷ তাই সেই বলেছিলাম কিসিং করতে চাইছে না যখন করবে না ৷ যদি হিরো হতাম বা সুন্দর দেখতে হতাম তাহলে নিশ্চই কিস করত ৷"
উপস্থাপক আরও জিজ্ঞাসা করেন যে বয়স কি এর কারণ ? অন্নু কাপুর জানান, এটা পাবলিসিটি স্টান্ট হতে পারে ৷" তিনি তার পুরনো বক্তব্যে অটল থেকে জানান যে যদি তিনি একজন সুদর্শন-হ্যান্ডসাম নায়ক হতেন, তাহলে প্রিয়াঙ্কার নিশ্চই কোনও সমস্যা হত না। তিনি বলেন, "এটা তো ঠিক কথা যদি আপনি হিরো হয়ে যান তাহলে অনেক সমীকরণ বদলে যায় ৷"