ইডির হাজিরা নিয়ে মুখ খুললেন অঙ্কুশ, উদ্বিগ্ন কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে

ইডির হাজিরা নিয়ে মুখ খুললেন অঙ্কুশ, উদ্বিগ্ন কলকাতার পরিস্থিতি নিয়ে
পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে বেটিং অ্যাপ স্ক্যাম নিয়ে কী বললেন অভিনেতা অঙ্কুশ ?
Published : September 24, 2025 at 11:50 AM IST
বর্ধমান, 24 সেপ্টেম্বর: কলকাতা যখন বানভাসী ঠিক সেই সময়ে অর্থাৎ দুর্গাপুজোর মুখে মুক্তির অপেক্ষায় নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'রক্তবীজ 2' ৷ এখনও চলছে সিনেমার প্রচার ৷ মঙ্গলবার পুজোর উদ্বোধনে বর্ধমানের দর্শক দরবারে পৌঁছে যান অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা ৷ কিছুদিন আগেই অভিনেতাকে এক অবৈধ বেটিং তদন্ত মামলায় দিল্লিতে ইডি দফতরে হাজিরা দিতে হয়েছে ৷ এদিন অভিনেতা মুখ খোলেন সেই বিষয়ে ৷ পাশাপাশি পুজোর মুখে অবিরাম বৃষ্টিতে কলকাতা জলের তলায় চলে যাওয়ায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করেন।
বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ সেবক সংঘের পুজো উদ্বোধনে আসেন অঙ্কুশ। বেআইনি একটা বেটিং অ্যাপের বিজ্ঞাপন করেছিলেন অঙ্কুশ, মিমি চক্রবর্তী, সোনু সুদ-সহ অন্যান্যরা। বেআইনি এই বেটিং অ্যাপ মামলায় 29 জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছিল ইডি। সেই মামলাতেই নাম জড়ায় অঙ্কুশেরও। এই সমস্ত বেআইনি অ্যাপসের প্রচার করার বিনিময়ে তাঁরা আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন বলে অভিযোগ ওঠে। সেই বিষয়ে অঙ্কুশ সহ অন্যান্যদের দিল্লির ইডি অফিসে তলব করা হয়। সেই মতো হাজিরা দেন অঙ্কুশ ও মিমি।
যদিও অঙ্কুশ বলেন, "পরবর্তীকালে এটা নিয়ে আর কিছু নেই, এটা একটা সাধারণ ব্যাপার। তারা যে সমস্ত নথিপত্র চেয়েছিল সেই সব জমা দিয়ে দিয়েছি।" সোমবার রাতের ভারী বৃষ্টিতে কলকাতা চলে গিয়েছে জলের তলায়। ব্যাহত হয়েছে জনজীবন। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে প্রাণ গেছে 11 জনের। সেই প্রসঙ্গে অঙ্কুশ বলেন, "কলকাতার অবস্থা খুব খারাপ। দুঃখজনক পরিস্থিতি। সেই কারণে ছবির প্রচারে গোটা টিম আসতে পারেনি। জল বের করে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। দুর্ভাগ্যবশত যে ভাবে বৃষ্টি হয়েছে যে সব জলের তলায় চলে গিয়েছে।"
26 সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে 'রক্তবীজ 2' ৷ সিনেমায় নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করেছেন অঙ্কুশ। সিনেমায় তাঁর চরিত্রের নাম মুনির আলম ৷ অন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ফের দেখা যাবে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী ও আবির চট্টোপাধ্যায়কে ৷ উপরি পাওনা কৌশানী মুখোপাধ্যায় ৷