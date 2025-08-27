কলকাতা, 27 অগস্ট: বড় হোক বা ছোট পর্দা, অঙ্কুশ হাজরা দুই ক্ষেত্রেই সমান জনপ্রিয় । রিয়ালিটি শো-তে সঞ্চালনা থেকে বিচারকের ভূমিকা - অঙ্কুশ নিজের জায়গা বুঝিয়ে দেন সবসময় । আর এবার আরও একবার এক নন-ফিকশনের মঞ্চে তিনি । তাঁকে দেখা যাবে 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ'-এর মাসিক গ্র্যান্ড ফিনালেতে ।
মহিলাদের নিয়ে বাংলা বিনোদন চ্যানেলে এই শো'র জনপ্রিয়তা এখন বাংলার ঘরে ঘরে । প্রথম সিজনের অসামান্য সাফল্যের পর শুরু হয়েছে সিজন 2। সিজন 2-এর মাসিক গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই মাসের শেষে উপস্থিত থাকবেন এই সময়কার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা ।
অগস্ট মাসের ফিনালেতে এসে উচ্ছ্বসিত অঙ্কুশ বলেন, "এই শো-তে আসতে পেরে খুব ভালো লাগছে । শো-এর লক্ষ্মীদের দেখে আমি সত্যি অনুপ্রাণিত হচ্ছি । বিনোদনের সঙ্গে একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছে এই শো । পাশাপাশি শো-টা বেশ মজারও । সবাই খেলতে পারবেন, কঠিন নয় একেবারেই । 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' জমিয়ে দিচ্ছে আমার অভিনয়ের শিক্ষক সুদীপ্তাদি ।"
সুদীপ্তা চক্রবর্তীর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অঙ্কুশ বলেন, "সুদীপ্তাদি আমার অভিনয়ের শিক্ষক । বহু সিনেমার জন্য সুদীপ্তাদির কাছে আমি ওয়ার্কশপ করেছি । এই শো-তে এসে অনেকদিন পর সুদীপ্তাদির সঙ্গে দেখা হল । সব মিলিয়ে দারুণ লাগছে ।"
প্রসঙ্গত, সিজন 2-এর মাসিক ফিনালে হাসি-খেলায়-মজায় ভরপুর । ফিনালের বিজয়িনী পাবেন দুই লাখ টাকা । সঙ্গে থাকছে লক্ষ্মীদের জীবন সংগ্রামের গল্প । সেইসব গল্প শুনবেন অঙ্কুশ । শুধু শুনবেনই না, তিনিও দর্শকের মনোরঞ্জন করবেন । থাকছে অঙ্কুশের ডান্স পারফরম্যান্স । নিজের সিনেমার জনপ্রিয় গান থেকে হিন্দি গান - সবেতেই পারফর্ম করবেন অঙ্কুশ । 31 অগস্ট সন্ধে ছ'টায় টিভির পর্দায় দেখা যাবে এই ফিনালে ৷
বাংলার সব মহিলারাই এই খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারেন অডিশনের মাধ্যমে । 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' চারটে রাউন্ডে খেলা হয় । প্রতি রাউন্ডেই খেলার শেষে প্রতিযোগীদের জন্য থাকে নগদ টাকার পুরস্কার । একেবারে ফাইনাল রাউন্ডে বিজয়িনীর জন্য থাকছে এক লক্ষ টাকার নগদ পুরস্কার । প্রতি পর্বে তিনজন করে মহিলা প্রতিযোগী থাকেন । কাউকেই খালি হাতে ফিরতে হয় না । সিজন 2-তে রয়েছে কিছু নতুন খেলা । আরও অনেক মজা । 'টাকার খনি', 'বল ফেলতে টাকা কুলো' এমন সব মজার খেলা সিজন 2-তে দর্শক দেখছেন । গোটা শো-টি সঞ্চালনার দায়িত্বে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী সুদীপ্তা চক্রবর্তী ।
চ্যানেলের দাবি, 'লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ' নিছক একটা নন-ফিকশন শো নয়, মহিলাদের নিজেদের স্বপ্নপূরণের একটা প্ল্যাটফর্ম যেন এই শো । মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার ইচ্ছেকে আরও জোরালো করতেই এই উদ্যোগ । মাঝে মাঝে লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভে খেলতে আসেন তারকারাও । গল্প, আড্ডায় জমে ওঠে তারকাদের নিয়ে সেই পর্ব । তারকারা অবশ্য সব টাকা নিয়ে যান না । তাঁদের টাকা দিয়েই তৈরি হয়েছে 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'। 'লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক'-এর টাকা থেকে লড়াকু মা লক্ষ্মীদের 50 হাজার টাকা করে দেওয়া হয় । মানুষের বিপুল চাহিদার জন্য এবারের সিজন 2 চলবে সাত মাস । এই শো দেখতে টিভির পর্দায় চোখ রাখুন প্রতিদিন সন্ধে 6 টায় ৷