অবৈধ বেটিং কেলেঙ্কারিতে ইডি দফতরে অঙ্কুশ, তলব সনু সুদকেও

মিমি চক্রবর্তীর পর ইডি দফতরে অঙ্কুশ হাজরা ৷ তলব বলিউড অভিনেতা সনু সুদকেও ৷

ankush-hazra-at-delhi-enforcement-directorate-office-for-betting-app-case-ed-summons-sonu-sood-on-this-day
অবৈধ বেটিং কেলেঙ্কারি ইডির তলব (ফাইল ছবি)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 16 সেপ্টেম্বর: মিমি চক্রবর্তীর পর এবার ইডি দফতরে হাজিরা অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরার ৷ বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারিতে সোমবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে নথি জমা দিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ তথা অভিনেত্রী মিমি চক্রবর্তী। মঙ্গলবার দিল্লিতে ইডি অফিসে হাজির বাঙালি অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা ৷ শুধু তাই নয় এবার বলিউড অভিনেতা সোনু সুদকে অবৈধ বেটিং অ্যাপ মামলার তদন্তের জন্য তলব করেছে ইডি। জানা গিয়েছে, প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার যুবরাজ সিং এবং রবিন উথাপ্পাকে এই মাসের শেষের দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে।

অবৈধ বেটিং অ্যাপ 1xBet মামলায় 24 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে সদর দপ্তরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) বলিউড অভিনেতা সোনু সুদকে তলব করেছে। তবে, এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে অভিনেতার কোনও বিবৃতি আসেনি। অন্যদিকে, গত অগস্ট মাসে বেটিং অ্যাপ মামলায় টলিউড অভিনেতাকে তলব করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই তলবে সাড়া দিয়েই 16 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে ইডি দফতরে পৌঁছন অঙ্কুশ হাজরা। পরনে সাদা শার্ট এবং জিনস। অভিনেতার হাতে বেশ কিছু নথিপত্রও দেখা গিয়েছে ৷

সূত্রের খবর, সংশ্লিষ্ট বেটিং অ্যাপ সংস্থার সঙ্গে কী কী শর্তে, কত টাকার বিনিময়ে, অঙ্কুশের কত বছরের চুক্তি হয়েছিল সেই সব তথ্যই অভিনেতার কাছ থেকে জানতে চাইতে পারেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। অঙ্কুশকে জমা দিতে হতে পারে, ওই বেটিং অ্যাপ সংস্থার থেকে কবে, কত টাকা পেয়েছেন তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের সমস্ত নথিপত্র ৷ এদিনই সংশ্লিষ্ট মামলায় দিল্লি ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলারও।

অঙ্কুশ হাজরা এবং প্রাক্তন সাংসদ মিমি চক্রবর্তীর প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবী শশী কৌশিক বলেন, "এগুলি মৌলিক নথি, গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। এটি তদন্তের স্বাভাবিক পদ্ধতি।" মামলাটি অবৈধ বেটিং অ্যাপ 1xBet-এর সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে ইডি ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন অভিনেতা এবং ক্রিকেটারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। ইডি সূত্রে খবর, উথাপ্পাকে 22 সেপ্টেম্বর, যুবরাজ সিংকে 23 সেপ্টেম্বর এবং সনু সুদকে 24 সেপ্টেম্বর ইডি-তে হাজির হতে বলা হয়েছে। 1xBet ইন্ডিয়া ওয়েবসাইট অনলাইন ক্রিকেট বেটিং, ক্যাসিনো স্লটের মতো গেম তালিকাভুক্ত করে ৷ ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট, টেনিস এবং ই-স্পোর্টসের মতো খেলাতে টেলিগ্রাম পেমেন্টের মাধ্যমে বেটিং করা হয় বলে অভিযোগ ৷

এই অ্যাপ কোম্পানির সদর দপ্তর সাইপ্রাসে অবস্থিত ৷ এটি বৃহত্তম অনলাইন ক্যাসিনোগুলির মধ্যে একটি। এই কোম্পানিটি স্পেন এবং ফ্রান্সের ফুটবল দলগুলিকে স্পনসর করার জন্য পরিচিত। আর্থিক অনিয়মের তদন্তের পর, সংস্থাটি যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, স্পেন এবং ফ্রান্স থেকে তাদের পরিষেবা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ইডি এই অ্যাপের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং পাকিস্তানে পরিচালিত 5 হাজার কোটি টাকার হাওলা র‍্যাকেটের খবরও সামনে এসেছে ৷

