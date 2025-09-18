জনগণের চেতনাকে সেলাম; পূজার গান নিয়ে হাজির 'হুলি গান ইজম'

জনগণের চেতনাকে সেলাম; পূজার গান নিয়ে হাজির 'হুলি গান ইজম'
গানের সঙ্গে সাজুয্য রেখে ভিডিয়োটি তৈরি করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 10:07 AM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: গানের দুনিয়ায় বেশ ভালোই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে নতুন গানের দল 'হুলি গান ইজম'। এই দলের 'মেলার গান' বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এবার তাদের নতুন প্রয়াস পুজোকে সামনে রেখে। তাই নিয়ে এসেছেন 'পূজার গান'। 'মেলার গান' মানুষের মুখে মুখে ফিরছে। ফিরছে রিলেও। নানা বয়সের মানুষ সামাজিক মাধ্যমে এসে নানা কায়দায় বানাচ্ছে রিল। যা আরও বেশি জনপ্রিয় করে তুলেছে গানটিকে। আর এবার পালা 'পূজার গান'-এর। 17 সেপ্টেম্বর এসভিএফ মিউজিকের তরফে এসেছে এই গান।
গানের মধ্যে লোকশিল্পের ছায়া রয়েছে। দুর্গা পুজো কেবল একটি উপাসনা বা উৎসব নয়, তা পরিচয়, গর্ব এবং একত্রীকরণেরও মূর্ত প্রতীক তা মনে করিয়ে দেবে এই গান। মাটির আখরে, মাটির সুরেই মা দুগ্গার জয়গান হাজির ৷ অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শুভদীপ গুহ, দেবরাজ ভট্টাচার্য ও গোপীনাথ মুর্মুর সুরে, অনির্বাণ-শুভদীপ ও গোপীনাথের লেখায় উঠে এসেছে এই গান ৷ কণ্ঠ দিয়েছেন অনির্বাণ-শুভদীপ-দেবরাজ । গানের সঙ্গে সাজুয্য রেখে ভিডিয়োটি তৈরি করেছেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য।
'হেই মা দুর্গা ইদিক আয়/ মোদের চারপাশে অনেক অসুর, ধরছে টিপে গলার নলি/ তুই এক্ষুণি তার বিচার কর...' এহেন মনে ধাক্কা দেওয়া শব্দ সঞ্চয়ণ হয়েছে গানে। অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, "এই গানটি জনগণের চেতনার প্রতি আমাদের সেলাম। তাদের লড়াই, তাদের বিশ্বাস এবং পুজোর সময় তাদের আনন্দ। আমরা এমন কিছু তৈরি করতে চেয়েছিলাম যা বিশ্বব্যাপী মানুষ অনুভব করে।" দেবরাজ ভট্টাচার্য তাঁর অনুভূতি ভাগ করে নিয়ে বলেন, "সঙ্গীতের একত্রিত করার ক্ষমতা রয়েছে এবং পূজার গানের সঙ্গে আমরা ছন্দ, শক্তি এবং আবেগের মাধ্যমে সব সম্প্রদায়কে একত্রিত করতে চেয়েছিলাম।"
শুভদীপ গুহ বলেন, "এই ট্র্যাকটি তৈরি করা ছিল শব্দ এবং আত্মার যাত্রা। প্রতিটি বিট, প্রতিটি শব্দই মানুষের কণ্ঠকে প্রতিধ্বনিত করার জন্য তৈরি করা হয়।" 'পূজার গান' এখন সমস্ত অডিও প্ল্যাটফর্মে শোনা এবং দেখা যাচ্ছে।