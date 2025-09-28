ফের পরিচালনায় অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আসছে 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার'

ফের পরিচালনায় অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আসছে 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার'
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও এই ছবিতে অভিনয় করছেন ৷ তাঁর পাশাপাশি ছবিতে দেখা যাবে অভিনেত্রী রিমঝিম গুপ্ত থেকে অভিনেতা অভ্রজিৎ চক্রবর্তীকে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 28, 2025 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় দর্শকের দরবারে আসছে নতুন ছবি 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার' । 'রাইজিং ভারত প্রোডাকশন'-এর ব্যানারে ইপ্সিতা ঘোষের প্রযোজনায় আসবে এই ছবি ।
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "সমাজ বদলের কথা বলবে এই ছবি । সম্প্রতি প্রেস ক্লাবে উদ্বোধন হয়েছে রাইজিং ভারত প্রোডাকশন হাউজের এবং তাদের প্রযোজিত প্রথম চলচ্চিত্র 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার'-এর ট্রেলারের ।" তিনি আরও বলেন, "আমাদের শুটিং হয়েছে পুরুলিয়াতে । এই ছবিটা একটা ইন্টারন্যাশনাল এবং ন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য তৈরি হয়েছে । তবে কলকাতাতেও এই ছবির স্ক্রিনিং হবে ।"
অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রিমঝিম গুপ্ত, অভ্রজিৎ চক্রবর্তী, এবং অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং । অনিন্দ্যর কথায় জানা গিয়েছে, এই ছবি শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয় এবং প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক অধিকার নিয়ে তৈরি করা হয়েছে ।
পাশাপাশি 'মানবতা যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম'-এই বার্তা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দিতে চলেছেন পরিচালক । প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধার ঈপ্সিতা ঘোষ জানিয়েছেন যে, তাঁদের সংস্থা সমাজ পরিবর্তনের জন্য দৃষ্টান্তমূলক কাজ করে চলেছে নিরলসভাবে । বাংলা ও বাঙালির নবজাগরণ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তাঁদের আগামী চলচ্চিত্রে প্রকাশ করা হবে সমাজকে সচেতন বার্তা দিতে । এই চলচ্চিত্রে মানবতার ওপরে একটি গান রয়েছে । গানটি গেয়েছেন শহরের অন্যতম কণ্ঠশিল্পী অনিন্দ্য বোস ।
অস্বীকার করার উপায় নেই বাংলা বিনোদন দুনিয়ার জনপ্রিয় মুখ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় । ইতিবাচক হোক বা নেতিবাচক-সব ধরনের চরিত্রে সমান সাবলীল তিনি । দর্শক কখনও তাঁর অভিনয়ে রেগে যান, কখনও মোহিত হন । এহেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমও তীক্ষ্ণ । সুজয় ঘোষ পরিচালিত হিন্দি ছবি 'কাহানি'তেও অভিনয় করেছেন অনিন্দ্য ।
প্রসঙ্গত, এর আগে অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় এসেছে 'স্মাগ', 'ওয়াচমেকার', 'কোভেট লেটার'-এর মতো ছবি । এ বার আসার পালা চতুর্থ ছবির ।
উল্লেখ্য, 'ওয়াচমেকার'-এ অনিন্দ্য বনদ্যোপাধ্যায় বিনোদন দিতে চাননি । 'ওয়াচমেকার' কোনও প্রশ্নের উত্তর দেয় না, এটি অনেক নতুন প্রশ্নের উন্মোচন করে এবং এর মধ্যেই এর সাফল্য নিহিত ছিল । ছবিটি বহুস্তরীয়, এবং ভারতীয় সিনেমায় বিমূর্তকে উপস্থাপন করার একটি সাহসী প্রচেষ্টা ছিল । এবার 'ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার' মানুষের মনে কতটা সাড়া ফেলে সেটাই দেখার ।