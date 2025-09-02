কলকাতায়, 2 অগস্ট: ফিরদৌসুল হাসান ও প্রবাল হালদার নিবেদিত ফ্রেন্ডস কমিউনিকেশন প্রযোজিত অনীক দত্তর মগজপ্রসূত 'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' আসছে পুজোর আবহে 26 সেপ্টেম্বর। সেই ছবিকে ঘিরে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন অনীক দত্ত এবং ফিরদৌসুল হাসান।
'যত কাণ্ড কলকাতাতেই' ছবির কোনও প্রোমোশনেই পাওয়া যাচ্ছে না ছবির অভিনেতা আবির চট্টোপাধ্যায়কে। ছবিটি তৈরি হয় 2023-এ। মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল 2024-এর পুজোতে। আবিরের অনুরোধে ছবিটা পিছিয়ে দেন ফিরদৌসুল। এবার এ বছর যখন ছবিটা মুক্তি করতে চলেছেন তিনি তখনও একই অনুরোধ, পরের বছর যদি রিলিজ করানো যায়। কেন না তিন বছরের চুক্তি আছে উইন্ডোজের সঙ্গে আবিরের ৷ এই সময়কালে আবির অভিনীত কোনও অন্য ছবির প্রোমশনে যেতে পারবেন না আবির।
ছবির প্রযোজক ফিরদৌসুল হাসান বলেন, "তখন আবির আমাকে বলেন, রক্তবীজও সেই সময়েই আসছে। ফলে আমাদের ছবিটা যদি একটু পিছিয়ে দিই। আমি রাজি হই। কেন না গত বছর আমাদের প্রযোজনা সংস্থা থেকে তিনটি ছবি আসে। 'হুব্বা', 'চালচিত্র' এবং 'পদাতিক'। ফলে আমরা সেই ছবিগুলোর দিকে ফোকাস করি। কিন্তু এ বছর তো আমরা ছবিটা রিলিজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে কথা জানিয়েওছি সবাইকে। এবছরও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি।"
প্রযোজকের কথায়, "শিবপ্রসাদের প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে আবিরের নাকি তিন বছরের চুক্তি। আর এ বছরেও আসছে 'রক্তবীজ 2'। তাই পরের বছর যদি ভালো করে আমরা ছবিটা রিলিজ করি। কিন্তু আমি জানাই, এ বছর আমাদের এই একটাই রিলিজ। গত দু'বছর থেকে ছবিটা পড়ে আছে। আমার সঙ্গে আবিরের মিটিং হয়েছে। ওঁকে বলেছি যেন শিবুর সঙ্গে কথা বলে এই ব্যাপারে। হ্যাঁ বলছি, বলব করে চলেছেন উনি। বলেছিলাম ট্রেলার লঞ্চ আর প্রিমিয়ারে আসো। প্রিমিয়ারে ডাকব। আসবে কি না বলতে পারছি না। আবির এই ছবির কোনওকিছু সামাজিক মাধ্যমে শেয়ারও করছে না। অথচ এটা ওর নিজেরই ছবি। কোনও প্রোমোশনেই পাচ্ছি না। কখনও সারেগামাপা'র শুটিং তো কখনও অন্য কারণ দেখিয়ে এই ছবির প্রোমোশন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছে। এটা কি একজন অভিনেতা করতে পারেন? আমার জানা নেই। আমি কতদিন আমার ছবিটাকে আটকে রাখব?"
তা হলে কি আইনি পথে হাঁটবেন প্রযোজক? তিনি বলেন, "না। কার সঙ্গে করব লড়াই? আবিরের সঙ্গে? উনি আমার পছন্দের অভিনেতা। আগামী দিনেও কাজ করতে চাই ওঁর সঙ্গে। তবে, এবার রিলিজটা হবেই।" অনীক দত্ত বলেন, "আগে যদি জানতাম এহেন চুক্তিতে আবদ্ধ আবির, তা হলে কাস্টিং নিয়েও ভাবতাম। আর শিবুর কিসের এত ইনসিকিউরিটি? ভালো ছবি বানালে মানুষ এমনিই দেখতে যাবে সিনেমা হলে। এর জন্য বাংলা সিনেমার পাশেও কারওকে দাঁড়াতে লাগবে না।"
অনীক দত্ত আরও বলেন, "আবির এই ছবির কোনওকিছু শেয়ারও করছে না। জানতে চেয়েছিলাম প্রিমিয়ারে আসবে কি না। বলল, ওইটাই তো ইস্যু। চুক্তিতে আবদ্ধ আছি। আমি বললাম নিজের ছবির প্রিমিয়ারে আসাও কি প্রোমোশন? জানি না এরকম করা যায় কি না। শিবুর কিসের এত ইনসিকিউরিটি? ওর ছেলেমানুষী দেখে হাসি পাচ্ছে। আবার আহতও হচ্ছি ৷ শিবু তো ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছবি বানায়। ভালো ছবি বানালে মানুষ এমনিই দেখবে। ওর সঙ্গে একবার দেখা হলে খুব ভালো হত।"
তবে, আগামী 26 সেপ্টেম্বরেই মুক্তি পাবে 'যত কাণ্ডা কলকাতাতেই' তা সাফ জানিয়েছেন প্রযোজক।