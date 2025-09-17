'ওঁর চলে যাওয়া আর ...' প্রাক্তন স্বামী জয়কে নিয়ে কোন আক্ষেপ রয়ে গেল অনন্যার ?

'ওঁর চলে যাওয়া আর ...' প্রাক্তন স্বামী জয়কে নিয়ে কোন আক্ষেপ রয়ে গেল অনন্যার ?
26 সেপ্টেম্বর মুক্তি পাচ্ছে 'রক্তবীজ 2' ৷ তার আগে মুক্তি পেল ট্রেলার ৷ আবির-মিমি-অঙ্কুশের সঙ্গে পর্দায় জমিয়ে দেন অভিনেত্রী অনন্যা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2025 at 12:18 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের ৷ 26 সেপ্টেম্বর দর্শকের দরবারে আসছে নন্দিতা রায় এবং শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত এবং পরিচালিত বাংলা ছবি 'রক্তবীজ 2' (Raktabeej 2)। সিনেমায় রিয়া নামের একজন 'র পুলিশ অফিসার-এর (RAW- Research and Analysis Wing) ভূমিকায় দেখা যাবে অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এই সিনেমায় অভিনয়ের কারণে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন অভিনেত্রী ৷
ইটিভি ভারতের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে অনন্যা বলেন, "এই চরিত্রটার জন্য ট্রেনিং ছিল না বলব না। বেশ ভালো রকমেরই ট্রেনিং নিতে হয়েছে। কেন না কীভাবে ঝাঁপাবো, কীভাবে পড়ে যাব আর তাতে হাড়ে লাগবে না মাংসে লাগবে সেটা শিখতে হয়েছে। কীভাবে বন্দুকটা ধরব সেটাও একটা বড় ট্রেনিং। এহেন ট্রেনিং নিতে আমি ফোর্ট উইলিয়ামে গিয়েছিলাম। ওখান থেকে আমাকে বারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে যোগাযোগ করতে বলা হয়। যাদপুর থেকে ব্যারাকপুুর যাওয়াটা তো কম কথা নয়। অনেকটা রাস্তা। কিন্তু আমি গিয়েছি এবং শিখেছি।"
অনন্যা আরও বলেন, "খুব গরমে আমাদের শুটিং হয়েছে। আর উইন্ডোজের সঙ্গে কাজ করা মানে একটা হোমওয়ার্ক সেখানেই হয়ে যায়। আমারও হয়েছে।" সদা হাস্যময়ী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় এক সময়ের 'মিস ক্যালকাটা'ও বটে। অ্যাভিয়েশনে বিমান সেবিকার ট্রেনিং নিয়েছেন। তার উপরে তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের 109 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। স্থানীয় মানুষদের সমস্যা নিবারণের জন্য দিনরাত লড়ে চললেও মুখ থেকে হাসিটি সরে না কখনও।
অনন্যা অবশ্য বলেন, "রাগ যে হয় না তা নয়। সেটা ধরে রাখাও কঠিন। তবে আমি সামলে নিই। অ্যাভিয়েশনে থাকাকালীন এই ট্রেনিংটা পেয়েছি রাগটা কীভাবে নিজের মধ্যেই রাখা যায়। যাতে তার বহিঃপ্রকাশ না ঘটে। এটা আমার অনেকদিনের প্র্যাকটিস। তবে, সবটা তো আর ট্রেনিং-এ হয় না। আমিও খুব ঠাণ্ডা মাথার মেয়ে। মাকেও রাগতে দেখিনি কখনও। সব মিলিয়ে আমি রাগি খুব কম।"
কিছুদিন আগেই প্রাক্তন স্বামী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন অনন্যা। প্রাক্তন স্বামী হলেও তাঁর অসুখের সময়ে পাশে থেকেছেন অনন্যা। এমনকী জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের শেষদিনেও ছায়া হয়ে ছিলেন তিনি সর্বক্ষণ। অঝোরে ফেলেছেন চোখের জল। "ছেলেবেলার প্রেম, জীবনের প্রথম পুরুষ, প্রথম ভালোবাসা- কী করে ভুলি?"- এ কথাও বলেছেন সর্বসমক্ষে। আজ যখন 'রক্তবীজ 2' মুক্তি পেতে চলেছে তখনও অনন্যা বলছেন, " জয় যদি সিনেমাটা দেখে যেত ভালো হত। ওঁর চলে যাওয়া আর এই ছবির মুক্তি এক মাসের ব্যবধানে। ছবিটা জয় দেখলে নিশ্চয়ই গঠনমূলক একটা সমালোচনা করতেন। আমার ভালোর জন্যই করতেন। যাতে আরও ভালো করতে পারি আমি।"
জয় বন্দ্যোপাধ্যায় কি কখনও প্রভাবিত করেন সিনেমায় আসতে? উত্তরে অনন্যা বলেন, "অনেক ছোট বয়স থেকেই আমি ওঁদের বাড়িতে। সিনেমা নিয়ে আলোচনা, চর্চা হতই। জয়ের বাবা ছবির প্রযোজনাও করেছেন। ফলে কোন ছবি ভালো হল, কোনটার ব্যবসা ভালো হল সেগুলো কানে আসতই। তবে আমি যখন ওঁর সঙ্গে থাকি তখন জয় সিনেমা থেকে অনেকটাই দূরে। তাও প্রভাব তো একটা পড়েইছিল আমার উপরে।" উল্লেখ্য, বুধবারই সামনে এসেছে 'রক্তবীজ 2' সিনেমার ট্রেলার ৷ প্রথম ভাগের মতো 'রক্তবীজ 2' দর্শকদের মাত করেছে ট্রেলারে ৷ ফলে এই পুজোয় দর্শক ও অনুরাগীরা হলমুখী হতে বাধ্য, মনে করছেন অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়।