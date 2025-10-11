বিগ বি'র কথা ভেবেই লেখা হয় চিত্রনাট্য, নাকচ অভিনেতার ! সেই সিনেমা বক্সঅফিসে তৈরি করে রেকর্ড

বিগ বি'র কথা ভেবেই লেখা হয় চিত্রনাট্য, নাকচ অভিনেতার ! সেই সিনেমা বক্সঅফিসে তৈরি করে রেকর্ড
জাভেদ আখতার যে কণ্ঠস্বর শুনে অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছিলেন ৷ তা প্রথমবার শুনেই অভিনয় করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন ৷
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: 'হাম জাঁহা খরে হোতে হ্যায় লাইন বোহি সে শুরু হোতি হ্যায়…' ভারতীয় বিনোদন ইন্ডাস্ট্রির তিনি শাহেনশা ৷ রিস্তে মে সকলের 'বাপ' তিনি ৷ আজ অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan 83rd birthday) 83তম জন্মদিন ৷ বিগবির কেরিয়ারগ্রাফে একাধিক ব্লকব্লাস্টার হিট সিনেমা রয়েছে ৷ তবে নয়ের দশকের এই সিনেমা যদি তিনি না ছাড়তেন তাহলে মুকুটে থাকত আরও এক সুপারহিট সিনেমার খেতাব ৷
মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের (Amitabh Bachchan) সিনেমার নাম এবং সংলাপ আজও দর্শক মহলে জনপ্রিয় ৷ এহেন অভিনেতা যখন খ্যাতির মধ্যগগনে উজ্জ্বল তখন তাঁর কাছে একটি সিনেমার প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন পরিচালক শেখর কাপুর ৷ কিন্তু সেই চিত্রনাট্য প্রত্যাখ্যান করেন বিগবি ৷ পরবর্তী সময়ে সেই সিনেমা হয় সুপার ডুপার হিট ৷ শাহেনশার ক্যারিয়ারে সেই সময় 'শোলে', 'দিওয়ার', 'জঞ্জির', 'সিলসিলা' এবং 'কভি কভি'র মতো অসাধারণ সিনেমা রয়েছে ৷
জানেন কোন সিনেমা করতে রাজি হননি অমিতাভ ? সেই সিনেমা হল 'মিস্টার ইন্ডিয়া' (Mr India) ৷ হ্যাঁ, অনিল কাপুর-শ্রীদেবী, অমরিশ পুরী অভিনীত মিস্টার ইন্ডিয়া সিনেমার চিত্রনাট্য প্রত্যাখ্যান করেছিলেন অমিতাভ বচ্চন ৷ বিগবির পর সিনেমার চিত্রনাট্য নিয়ে শেখর কাপুর গিয়েছিলেন রাজেশ খান্নার কাছে ৷ ছবিটি মূলত বিখ্যাত লেখক জুটি সেলিম-জাভেদ লিখেছিলেন, যারা নাকি অমিতাভ বচ্চনকে মাথায় রেখেই প্রধান চরিত্রটি লিখেছিলেন ৷ কারণ চরিত্রটির সবচেয়ে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল তার কণ্ঠস্বর। তবে বিগ বি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর রাজেশ খান্নাও চিত্রনাট্য শুনে নাকচ করে দেন ৷ অগত্যা শেখর কাপুর ছবির প্রস্তার নিয়ে যান অনিল কাপুরের কাছে ৷ 1987 সালের 25 মে এই সিনেমা প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ৷ এই সেই বছরের দ্বিতীয় ব্লকব্লাস্টার সিনেমার মুকুট মাথায় তুলে নেয় মিস্টার ইন্ডিয়া ৷
কেন 'মিস্টার ইন্ডিয়া' করতে রাজি হননি বিগবি ?
খবর, মিস্টার ইন্ডিয়া সিনেমাতে ম্যাজিক ঘড়ির কারনে মূল চরিত্রকে প্রায়ই অদৃশ্য হতে হয় ৷ আর এমন ধারণা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না শাহেনশা ৷ তাঁর নাকি মনে হয়েছিল, পর্দায় বিগবিকে অনুপস্থিত দেখলে দর্শক তা মেনে নেবে না ৷ অর্থাৎ, যখন তিনি অদৃশ্য হয়ে যাবেন এবং কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, তখন লোকেরা হয়তো এটি পছন্দ করবে না। রাজেশ খান্নাও একই কারণ দেখিয়ে ছবিটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে, অনিল কাপুরের কাছে এই সিনেমা কেরিয়ারে টার্নিং পয়েন্ট হিসাবে প্রমাণিত হয় ৷
মিস্টার ইন্ডিয়া চিত্রনাট্য তৈরির ভাবনা
এক সাক্ষাৎকারে জাভেদ আখতার বলেন, "প্রমোদ চক্রবর্তী একটি ছবির পরিকল্পনা করছিলেন ৷ অমিতাভ সেই সময় ইউরোপে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন ৷ ফলে একটা সিনেমার মুহরৎ-এর জন্য অমিতাভ না থাকলেও তাঁর কণ্ঠস্বর বাজিয়ে মুহরৎ সম্পন্ন করা হয় ৷ আমার এই সিনেমার আইডিয়া সেখান থেকেই আসে ৷ যদি তাঁর গলার স্বর এতটা জনপ্রিয় হয় ও দর্শক মনে ছাপ ফেলতে পারে তাহলে এক অদৃশ্য মানুষ হিসাবে তাঁকে নিয়ে সিনেমা বানাতেই পারি ৷" চিত্রনাট্যকার-গীতিকার আরও জানান, কিন্তু পরে পরিস্থিতি বদলে যায় ৷ তিনি আর সেলিম খান আলাদা পথ বেছে নেন ৷ চিত্রনাট্য রয়ে যায় সেলিমের কাছে ৷ পরবর্তী সময়ে বনি কাপুর সেই চিত্রনাট্য কিনে নেন ৷ পরে অনিল কাপুর ও শ্রীদেবীকে নিয়ে এই সিনেমায় কাজ করেন ৷ সেই সময় গুঞ্জন উঠেছিল, অমিতাভের কারণেই নাকি জাভেদ-সেলিমের বিচ্ছেদ হয়েছে ৷
আজও বিনোদন দুনিয়ার ইতিহাসে মিস্টার ইন্ডিয়া অনবদ্য সিনেমা হিসাবে নিজের জায়গা দখল করে রেখেছে ৷ এই সিনেমায় যদি অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করতেন তাহলে কেমন হত ?