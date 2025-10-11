অমিতাভের বিশাল বড় ফ্যান, চেয়েছিলেন বিয়ে করতে ! তিনি নয়ের দশকের বিখ্যাত অভিনেত্রী

অমিতাভের বিশাল বড় ফ্যান, চেয়েছিলেন বিয়ে করতে ! তিনি নয়ের দশকের বিখ্যাত অভিনেত্রী
ফ্যানগার্ল মোমেন্টে অমিতাভ বচ্চনকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন ৷ নয়ের দশকের এই অভিনেত্রী কাজ করেছেন 'আঁখে', 'গোপী-কিষাণ', 'হাম' সিনেমায় ৷ জানেন তিনি কে ?
Published : October 11, 2025 at 3:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 অক্টোবর: পর্দায় তাঁর ইমেজ যতই অ্যাংরি ইয়ং ম্যানের হোক না কেন, নারীদের মনে অমিতাভ বচ্চন নামেই জায়গা পায় শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ৷ তবে যদি সাত বা আটের দশকের কথা বলা হয় তাহলে লম্বা, সুদর্শন, হ্যান্ডসাম, শ্যামলা রঙের এই ছেলেকে মনে মনে কতজন যে ভালোবেসেছেন তা হিসেব কষে বলা মুশকিল ৷ সেই তালিকায় রয়েছেন বলিউডের এমনই এক অভিনেত্রী ৷ যিনি একসময় 'ফ্যানগার্ল মোমেন্টে' বিয়ে করতে চেয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চনকে ৷ জানেন সেই জনপ্রিয় অভিনেত্রী কে ছিলেন ?
1989 সালে রমেশ শিপ্পির 'ভ্রস্টাচার' সিনেমা দিয়ে সিনেপর্দায় আবির্ভাব ঘটে এই অভিনেত্রীর ৷ প্রথম সিনেমাতেই ব্রেক পান মিঠুন চক্রবর্তী ও রেখার বিপরীতে ৷ এরপর 1990 সালে অনিল কাপুরের বিপরীতে কাজ করেন 'কৃষাণ-কানাইয়া' সিনেমায় ৷ একের পর এক সিনেমায় তিনি সাফল্য পেতে থাকেন ৷ মিঠুন-ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে 'ত্রিনেত্র' ও অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে 'হাম' সিনেমায় কাজ তাঁকে আরও সাফল্যের শিখরে নিয়ে যায় ৷ সেই অভিনেত্রী হলেন শিল্পা শিরোকদার ৷
যে অভিনেত্রীর ঝুলিতে আছে 'খুদা গবা', 'আঁখে', 'পেহচান', 'গোপী কিষাণ', 'মৃত্যুদণ্ড' বা 'বেওয়াফা সনম'-এর মতো সুপারহিট সিনেমা ৷ অমিতাভ বচ্চনের 83তম জন্মদিনে মনের কথা সোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরেন শিল্পা ৷ তিনি 'খুদা গবা' সিনেমা থেকে দুটি স্টিল ছবি শেয়ার করেন সামাজিক মাধ্যমে ৷ ক্যাপশনে লেখেন, "সেই মানুষটা যাঁকে আমি মনে মনে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম ৷ আমি তখন তাঁর একজন অনুরাগী ছিলাম মাত্র ৷ সেই মানুষটা যখন আমার সহ-অভিনেতা হলেন তখন তাঁর কাছ থেকে কত কিছু শিখলাম ৷ সেই মানুষটাকে তাঁর জন্মদিনে অনেক শুভেচ্ছা জানাই ৷"
1992 সালে মুক্তি পায় 'খুদা গবা' ৷ পরিচালক ছিলেন মুকুল এস আনন্দ ৷ অমিতাভ বচ্চনের পাশাপাশি শ্রীদেবীকে এই সিনেমায় দেখা গিয়েছে দ্বৈত চরিত্রে ৷ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গিয়েছে নাগার্জুনা, শিল্পা শিরোকদার, ড্যানি ও কিরণ কুমারকে ৷ শ্রীদেবীর সঙ্গে বিগবির এটি ছিল তৃতীয় সিনেমা ৷ এর আগে তাঁরা করেছিলেন 'ইনকিলাম' ও 'আখরি রাস্তা' ৷ অন্যদিকে, শিল্পা বিগ বির সঙ্গে কাজ করেন 'হাম' সিনেমায় ৷ যা মুক্তি পায় 1991 সালে ৷