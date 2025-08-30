ETV Bharat / entertainment

কাছের মানুষকে হারালেন আল্লু অর্জুন-রামচরণ, শোকের ছায়া পরিবারে - ALLU ARJUN GRANDMOTHER PASSES AWAY

দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন ও রামচরণের বাড়িতে শোকের ছায়া ৷ দুই তারকা হারালেন তাঁদের প্রিয় ঠাকুমা/দিদাকে ৷

কাছের মানুষকে হারালেন আল্লু অর্জুন-রামচরণ (ইনাডু/আইএএনএস/এএনআই)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 30, 2025 at 9:53 AM IST

Updated : August 30, 2025 at 9:59 AM IST

হায়দরাবাদ, 30 অগস্ট: দক্ষিণী তারকা আল্লু অর্জুন ও রামচরণের বাড়িতে শোকের ছায়া ৷ দুই তারকা হারালেন তাঁদের প্রিয় ঠাকুমা/দিদা কনকরত্নম্মাকে ৷ আল্লু অর্জুনের বাবা আল্লু অরবিন্দ ও রাম চরণের মা সুরেখা হলেন মাতৃহারা ৷ প্রয়াত হয়েছেন কনকরত্নম্মা ৷ শোকাহত আল্লু পরিবার। কিংবদন্তি অভিনেতা আল্লু রামালিঙ্গাইয়ার স্ত্রী 94 বছর বয়সী এই অভিনেতা শনিবার ভোরবেলা কোকাপেটে তাঁদের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জানা গিয়েছে, বার্ধক্যজনিত কারণে বেশ কিছুদিন শারীরিক সমস্যায় ভুগছিলেন ৷

শনিবার (30 অগস্ট) বিকেলে কোকাপেটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। কনকরত্নম্মার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপরই, আল্লু অর্জুনের মামা চিরঞ্জীবী-সহ মেগা পরিবারের সদস্যরা আল্লু অরবিন্দের বাড়িতে ছুটে যান। শুটিংয়ের জন্য মহীশূরে থাকা রাম চরণ দুপুরের মধ্যে হায়দরাবাদে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷ অন্যদিকে, ইতিমধ্যেই মুম্বই থেকে বাড়িতে পৌঁছেছেন অভিনেতা আল্লু অর্জুন ৷ উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা অভিনেতা পবন কল্যাণের স্ত্রীও শোকের দিনে পৌঁছেছেন আল্লু অরবিন্দের বাড়ি ৷

উল্লেখ্য, এই বছরের মার্চ মাসে, কনকরত্নম্মাকে হায়দরাবাদে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। দুই বছর আগে, আল্লু রামলিঙ্গাইয়ার 100 বছরের ঐতিহ্য স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের সময়, তাঁকে হুইলচেয়ারে করে মঞ্চে নিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল।

চিরঞ্জীবী এবং আল্লু অরবিন্দ অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধান করছেন। চিরঞ্জীবীর ভাই পবন কল্যাণ এবং নাগা বাবু আগামীকাল আল্লু পরিবারের সঙ্গে দেখা করে এই শোকের সময়ে পরিবারের পাশে দাঁড়ান। বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে বলে সূত্রের খবর । অনুরাগীরাও শেষ শ্রদ্ধা জানাতে জড়ো হতে শুরু করেছেন আল্লু অর্জুনের বাড়ির সামনে ৷ ইতিমধ্যেই ভিড় সামলাতে বাসভবনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

