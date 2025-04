ETV Bharat / entertainment

অ্যাটলি-আল্লু অর্জুনের হলিউড পাড়ি! সাই-ফাই অ্যাকশন ছবিতে 'সুপারহিরো' পুষ্পা ? - ALLU ARJUN ATLEE TEAM UP

হাত মেলালেন অ্যাটলি-আল্লু অর্জুন ( স্ক্রিনশট )

Published : April 8, 2025 at 11:48 AM IST | Updated : April 8, 2025 at 11:59 AM IST

হায়দরাবাদ, 8 এপ্রিল: ধামাকাদার, স্পেকটাকুলার জন্মদিন ৷ আল্লু অর্জুনের 43তম জন্মদিনে বড় ঘোষণা সান পিকচার্স প্রযোজনা সংস্থার ৷ হাত মেলালেন অ্যাটলি (ATLEE)-আল্লু অর্জুন (ALLU ARJUN) ৷ নতুন ছবির ঘোষণা সোশাল মিডিয়ায় ৷ সামনে এল দুর্দান্ত টিজার ৷ জওয়ান খ্যাত পরিচালক এবার সাই-ফাই অ্যাকশন ছবি করতে চলেছেন ৷ টিজার দেখে অনুমান অনুরাগীদের ৷ এবার কি সুপারহিরোর পোশাকে 'পুষ্পা' খ্যাত আল্লু অর্জুন (GEAR UP for AA22xA6) ৷ ইউটিউবে স্পেশাল অ্যানাউন্সমেন্টের ভিডিয়ো আসামাত্রই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে ভিউয়ার সংখ্যা ৷ মঙ্গলবার সান পিকচার্স-এর তরফে ঘোষণা করা হয়েছে অ্যাটলির সঙ্গে কেরিয়ারের 22 তম ছবি করতে চলেছেন আল্লু ৷ অন্যদিকে, পরিচালক হিসাবে অ্যাটলির এটি 6 নম্বর ছবি হতে চলেছে ৷ সামনে এসেছে দুর্ধর্ষ ভিডিয়ো ৷ হতবাক অনুরাগীরা ৷ নেটিজেনদের বক্তব্য, 'পুষ্পা'র সাফল্যের পর সাইন্স ফিকশন এই ছবি আল্লুর কেরিয়ারে বড় টার্নিং পয়েন্ট হতে চলেছে ৷ অভিনেতা আল্লুর জন্মদিন আজ অর্থাৎ 8 এপ্রিল ৷ বিশেষ এই দিনে অগণিত ভক্ত তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ পাল্টা উপহার আল্লু অর্জুনের তরফে ৷ সোশাল মিডিয়ায় স্পেশাল ঘোষণা করা হয় ৷ যেখানে দেখা যায় আইকন স্টার আল্লু ও অ্যাটলি নতুন প্রোজেক্ট শুরু করতে চলেছেন ৷ তাঁদের পাশে দাঁড়ায় সান পিকচার্স প্রযোজনা সংস্থা ৷ ভিডিয়োতে দেখা যায়, ভারতে সিনেমার চুক্তি বা কথা হওয়ার পর দুই তারকা পাড়ি দেন আমেরিকায় ৷

সেখানে গিয়ে মেলে আরও বড় চমক ৷ লোলা ভিএফএক্স অফিসে দেখা যায় তারকা জুটিকে ৷ লস অ্যাঞ্জেলসের স্পেকটাকুলার মোশন, ফ্র্যাকচারড এফএক্স, আইএলএম টেকনোপ্রপস, আইরন হেড স্টুডিয়োতে যান আল্লু-অ্যাটলি ৷ এরপর তাঁরা দেখা করেন আইরন হেড স্টুডিয়োর সিইও জোশ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে ৷ চিত্রনাট্য শুনে প্রতিক্রিয়া জেমস ম্যাডিগান, ভিএফএক্স-এর সুপারভাইজার বলেন, "আমি এই ছবির চিত্রনাট্য পড়েছি ৷ আমি একটা কথা বলব, এই চিত্রনাট্য আমার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে ৷" স্পেকট্রাল মোশনের আর্টিস্টিক ডিরেক্টর মাইক বলেন, "এই ধরনের চিত্রনাট্য আমি কখনও পড়িনি ৷ এটা সেরার সেরা হবে যেটা আমি তৈরি করব এই ছবির জন্য ৷" আসলে চিত্রনাট্য শুনে একবাক্যে সকলে স্বীকার করেছেন, সিনেমা জগতে এই ধরনের ভিশন আগে কেউ দেখেনি ৷ ভিডিয়োতে দেখা যায়, বিশ্বের জনপ্রিয় সুপারহিরো চরিত্র ব্যাটম্যান, স্পাইডারম্যানদের মুখোশ দেখছেন আল্লু-আ্যাটলি ৷ এরপর আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্ক্যান করা হয় অভিনেতার মুখ ৷ অ্যাকশন অবতারে ময়দানে নামতে প্রস্তুত আল্লু অর্জুন ৷ ভিডিয়ো দেখে বোঝাই যাচ্ছে, এই সিনেমায় শুধু অ্যাকশন নয়, আরও কিছু উপরি পাওনা থাকছে দর্শকদের জন্য ৷ অ্যাটলির পরবর্তী নায়ক আল্লু অর্জুন ! সত্যিটা জানালেন পরিচালক স্বয়ং

