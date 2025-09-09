ETV Bharat / entertainment

ব্রিটেনের পার্লামেন্টে 'রুল ব্রেকার্স' সিনেমার প্রদর্শনী, উচ্ছ্বসিত আলি ফজল

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য অ্যালিস ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে বসে সিনেমা দেখলেন অভিনেতা আলি ফজল ৷

ব্রিটেনের পার্লামেন্টে 'রুল ব্রেকার্স' আলি ফজল (Special Arrangement)
হায়দরাবাদ, 9 সেপ্টেম্বর: ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য অ্যালিস ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে বসে ভারতীয় অভিনেতা আলি ফজল দেখলেন 'রুল ব্রেকার্স' ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অস্কারজয়ী পরিচালক বিল গুটেনট্যাগ। এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন আলিও ৷ সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিংয়ের পর উপস্থিত তারকাদের সঙ্গে চলে প্যানেল ডিসকাসন চলে ৷ সেখানে এই সিনেমা সংক্রান্ত নানা দিক উঠে আসে আলোচনায় ৷ নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন আলি ফজলও ৷

আলি এই আতিথেয়তা সম্মানে আপ্লুত ৷ তিনি বলেন, "ব্রিটেনের পার্লামেন্টে 'রুল ব্রেকার্স' সিনেমার স্পেশাল স্ক্রিনিয়ের জন্য এমপি অ্যালিস ম্যাকডোনাল্ডের আমন্ত্রণ আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের এবং সৌভাগ্যের মুহূর্ত। আমি কেবল নিজে সম্মানিত বোধ করছি না, বরং বছরের পর বছর ধরে আমার যে অসাধারণ টিমের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে তাদেরও প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে আমি সম্মানিত বোধ করছি।"

বিশেষ আলোচনায় অভিনেতা আলি (Special Arrangement)

তিনি আরও বলেন, "বিল গুটেনট্যাগ এমন একজন পরিচালক যাঁর কাজ দেখে আমি বারবার মুগ্ধ হয়েছি ৷ তাঁর সঙ্গেই কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি অনেক কিছু শিখেছি ৷ নানা রকম অভিজ্ঞতা হয়েছে ৷ সেই সিনেমার যখন ঐতিহাসিক এবং প্রভাবশালী স্থানে প্রদর্শন হয় তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ৷ একজন অভিনেতা হিসেবে, আমি বিশ্বাস করি সিনেমার সীমানা অতিক্রম করার ক্ষমতা আছে ৷ এই ধরনের ঘটনা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে আমরা যা করি, তা কেন করি।"

হলিউড সিনেমায় আলি ফজল (Special Arrangement)

অভিনেতা আলি ফজলকে এই হলিউডি সিনেমায় অভিনেতা ফোবি ওয়ালার-ব্রিজের সঙ্গে দেখা যাবে ৷ এদিকে, আলিকে শেষবার পর্দায় দেখা গিয়েছে 'মেট্রো ইন দিনো'- সিনেমায় ৷ আকাশ আর্যর চরিত্রে দেখা যায় তাঁকে ৷ আলির বিপরীতে দেখা যায় ফতিমা সানা শেখকে ৷

