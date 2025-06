ETV Bharat / entertainment

বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু কাছের মানুষের, শোকাহত বিক্রান্ত ম্যাসি - AHMEDABAD PLANE CRASH

আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় কাছের মানুষকে হারিয়েছেন বিক্রান্ত ম্যাসি ( আইএএনএস )

হায়দরাবাদ, 13 জুন: আমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় (Ahmedabad plane crash) কাছের বন্ধু তথা পরিচিতকে হারিয়েছেন অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসি (Vikrant Massey) ৷ সোশাল মিডিয়ায় 'টুয়েলভথ ফেল' (12th Fail) অভিনেতা নিজেই সেই খবর শেয়ার করেছেন ৷ 12 জুন আমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়া (Air India) বিমান দুর্ঘটনায় গোটা দেশ এখনও শোকে আহত ৷ লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান মাত্র 2 মিনিটের মধ্যে 242 জন যাত্রী নিয়ে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়ে ৷ একজন ছাড়া বাকি যাত্রীরা সকলেই মৃত ৷ জানা গিয়েছে, এই বিমানের সহ-পাইলট বলিউড অভিনেতা বিক্রান্ত ম্যাসির ঘনিষ্ঠ ছিলেন। শোকাহত বিক্রান্ত ও তাঁর পরিবার বিমান দুর্ঘটনার পর সিনেমা জগতের তারকারা ইতিমধ্যেই শোক প্রকাশ করেছেন, সমবেদনা জানিয়েছেন ৷ শোকবার্তা বিক্রান্ত ম্যাসির তরফেও ৷ তিনি জানিয়েছেন AI171 বিমানের সহ-পাইলট তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে লিখেছেন, "আমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনায় (ahmedabad plane crash) প্রাণ হারানো যাত্রী এবং তাঁদের পরিবারের জন্য গভীরভাবে দুঃখিত ৷ এই দুঃখ আমি আরও বেশি অনুভব করছি কারণ আমার এক আত্মীয় তথা কাকার মতো ক্লিফোর্ড কুন্ডার তাঁর ছেলেকে হারিয়েছেন ৷ ক্লাইভ কুন্ডার এই বিমানের সহ-পাইলট ছিলেন। এই শোকের আবহে ঈশ্বর পরিবারকে শক্তি দিন।"

বিক্রান্ত ম্যাসির পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি) এর পরের পোস্টেই, বিক্রান্ত ম্যাসি আরও একটি বিষয় অনুরাগী ও সংবাদমাধ্যমকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ৷ তিনি জানিয়ে দেন বিমান দুর্ঘটনায় যিনি মারা গিয়েছেন তিনি আত্মীয়ের মতো ৷ তিনি লিখেছেন, "বন্ধুরা এবং মিডিয়া, মিঃ ক্লাইভ কুন্ডার আমার নিজের কাকা নন, তিনি আমার পারিবারিক বন্ধু। দয়া করে কোনও ধরণের গুজব ছড়াবেন না, তাঁর পরিবারকে শান্তিতে থাকতে দিন।" বিক্রান্ত ম্যাসির পোস্ট (ইন্সটাগ্রাম স্টোরি) বৃহস্পতিবার দুপুরের মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় সারা বিশ্ব চমকে গিয়েছে ৷ এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট AI171, বোয়িং 787-8 ড্রিমলাইনার আমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডন গ্যাটউইক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। দুর্ঘটনায় পাইলট গ্রুপ এবং যাত্রী সহ 240 জনেরও বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিমান পরিবহন মন্ত্রণালয় দুর্ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমেদাবাদে ভেঙে পড়ে যাত্রীবাহী বিমান, মর্মাহত বলিউড তারকারা

