হায়দরাবাদ, 9 অগস্ট: তাঁর ঝুলিতে ভালো ছবির সংখ্যা নেহাত কম নয় ৷ একটু একটু করে বলিউডে নিজের অভিনয় দিয়ে অস্বিস্তকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছেন অভিনেত্রী অদিতি রাও হায়দারি (Aditi Rao Hydari) ৷ এবার তিনি বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হতে চলেছেন মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হতে চলা ভারতীয় ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে (Indian Film Festival of Melbourne) ৷
বলিউডের প্রিয় 'বিব্বো জান', অদিতি রাও হায়দারিকে 2025 সালের মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মেলবোর্ন (IFFM)-এ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। মেনস্ট্রিম সিনেমা হোক বা স্বাধীন সিনেমা, ওটিটি হোক কিংবা প্রেক্ষাগৃহে অদিতির উপস্থিতি বরাবরই দর্শকদের নজর কেড়েছে ৷ তিনি ভারতীয় সিনেমায় প্রগতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক গল্পের একজন প্রতিভাময় মুখ হিসেবে স্থায়িত্ব অর্জন করেছেন ৷ সিনেমায় তাঁর অপরিসীম অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ভারসিটি ইন সিনেমা পুরস্কারে (Diversity in Cinema Award) ভূষিত করা হবে।
উচ্ছ্বসিত অদিতি রাও হায়দারি বলেন, "মেলবোর্নের ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে সম্মানিত অতিথি হিসেবে অংশ নেওয়া এবং ডাইভারসিটি ইন সিনেমা পুরস্কার গ্রহণ করা সত্যিই একটি বিশেষ সম্মানের। মেলবোর্ন সবসময় আমার কাছে ভীষণ কাছের ৷ আর সিনেমাকে এইভাবে উদযাপন করা আমাদের মতো শিল্পীদের কাছে ভীষণ গর্বের ৷ আমি এই চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছি ৷"
চলচিত্র উৎসবের পরিচালক মিতু ভৌমিক ল্যাঙ্গে বলেন, "অদিতি রাও হায়দারি হলেন সৌন্দর্য এবং উৎকর্ষের প্রতীক। তার কাজ একজন শিল্পী হিসেবে তার বহুমুখী প্রতিভা এবং শক্তি প্রকাশ করে ৷ আমরা তাঁকে IFFM-এ স্বাগত জানাতে প্রস্তুত ৷ রূপোলি পর্দায় তাঁর অভিনয়ের জাদুকরী দক্ষতার জন্য তাকে 'ডাইভারসিটি ইন সিনেমা অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে সম্মানিত করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। তাঁর উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানের শোভা আরও বাড়িয়ে তুলবে ৷" ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ মেলবোর্ন শুরু হতে চলেছে 14 অগস্ট ৷ চলবে 24 তারিখ পর্যন্ত ৷