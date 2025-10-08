বিদায় বেলায় বদলে যায় মায়ের সাজ ! মহানায়কের বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর অজানা গল্প

বিদায় বেলায় বদলে যায় মায়ের সাজ ! মহানায়কের বাড়ির লক্ষ্মী পুজোর অজানা গল্প
মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ির লক্ষ্মী প্রতিমার নিরঞ্জন হয় বিশেষ নিয়মে ৷ কীভাবে ? শেয়ার করেছেন বাড়ির নাতবউ তথা অভিনেত্রী ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2025 at 2:00 PM IST
হায়দরাবাদ, 8 অক্টোবর: নয় নয় করে 75 বছরে পা দিয়েছে মহানায়ক উত্তম কুমারের বাড়ির লক্ষ্মী পুজো ৷ 1950 সালে জন্ম হয় উত্তম পুত্র গৌতমের ৷ আর সেই বছরই ভবানীপুরের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো শুরু করেন মহানায়ক ৷ শোনা যায়, সেই বাড়ির লক্ষ্মী প্রতিমার মুখ নাকি মহানায়কের স্ত্রী গৌরীদেবীর মুখের আদলে তৈরি ৷ দেখতে দেখতে সেই বাড়ির পুজো আজও রীতি-ঐতিহ্য মেনে বহমান ৷ মঙ্গলবার হয়েছে প্রতিমা বিসর্জন ৷ পুজোর মতো এই বাড়িতে বিসর্জনের রীতিও কিছুটা আলাদা ৷ অভিনেতা চরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাতবউ, সৌরভের স্ত্রী অভিনেত্রী ত্বরিতা চট্টোপাধ্যায় সেই নিয়ম-রীতি তুলে ধরেন সোশাল মিডিয়ায় ৷
এই বছর উত্তম কুমারের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে বসেছিল চাঁদের হাট ৷ উপস্থিত হয়েছিলেন টলিউডের একাধিক তারকা ৷ গৌরব চট্টোপাধ্যায় ও দেবলীনা কুমারের বাড়ির পুজোয় আসেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷ আসেন অভিনেতা অনিন্দ্যচট্টোপাধ্যায়, দিতিপ্রিয়া রায়, সোহম মজুমদার, শোলাঙ্কি-সহ আরও অনেকে ৷
সেই প্রতিমার বিসর্জনের একটি ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন ত্বরিতা ৷ তিনি জানান, এই বাড়িতে মা লক্ষ্মীর আসার পর এক রকম সাজ হয় ৷ আর যখন বিসর্জন হয় তখন সাজ হয় আরেক রকম ৷ অর্থাৎ পুজোর সময় মাকে সোনার গয়নার মুড়িয়ে দেওয়া হয় ৷ কিন্তু বিসর্জন কালে মাকে পড়ানো হয় ফুলের সাজ ৷ উত্তম কুমারের আমল থেকে তেমনটাই হয়ে আসছে ৷ তফাৎ শুধু এক জায়গাতেই ৷ ত্বরিতার কথায়, "আগে মা লক্ষ্মীর ফুলের সাজ পড়ানো হত গঙ্গার ঘাটে ৷ কিন্তু এখন বাড়িতেই বিসর্জনের আগে পড়ানো হয় ৷" উত্তম কুমার নাকি গঙ্গার ঘাটে না নামলেও গাড়িতে বসে পুরো বিষয়টা তদারকি করতেন ও দেখতেন ৷
এখানেই শেষ নয়, প্রতিবছর প্রতিমা বিসর্জনের সময় ঢাক বাজিয়ে পাড়া পরিক্রমা করা হয় ৷ তবে এই বছর স্পেশাল ৷ এবার আয়োজন করা হয়েছিল ব্যান্ড-বাজার ৷ ত্বরিতার কথায়, দীর্ঘবছর পর পুরনো দিনের মতো ব্যান্ড বাজিয়ে প্রতিমা নিয়ে পরিক্রমা করা হয়েছে ৷ মহানায়কের সময় নাকি তরুণ কুমার বিগ ড্রাম বাজাতেন ৷ আজ সেই সব স্মৃতি বারবার ভেসে আসছে ভবানীপুরের চট্টোপাধ্যায় বাড়ির বর্ষীয়ান বাসিন্দাদের মনে ৷ গঙ্গায়ঘাটের দিকে ধনদেবীকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয় বাড়ির ছেলেদের ৷ সেটাই নিয়ম ৷ এরপর দেবীকে সাত পাক ঘোরানো হয় ৷ তারপর টলটল গঙ্গার জলে প্রতিমা বিসর্জন হয় ৷ মৃত্যুর 46 বছর পরও মহানায়কের মতো উজ্জ্বল ভবানীপুরের বাড়ির নানা গল্প, উৎসব ৷