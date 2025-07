ETV Bharat / entertainment

'Please help me, before it's too late' ! নিজের বাড়িতেই চরম বিপদের মুখে তনুশ্রী - TANUSHREE DUTTA ON HARASSMENT

নিজের বাড়িতেই চরম বিপদের মুখে তনুশ্রী ( এএনআই )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : July 23, 2025 at 10:09 AM IST 2 Min Read

হায়দরাবাদ, 23 জুলাই: নিজের বাড়িতে নিরাপদ নন তারকারা (Bollywood actress) ? এবার বাড়ির মধ্যেই হেনস্তার শিকার অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্ত (Tanushree Dutta) ৷ এমনই অভিযোগ শোনা গিয়েছে সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে ৷ আশিক বনায়া অভিনেত্রীকে কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় ৷ উদ্বিগ্ন অনুরাগীরা ৷ ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডেলে তনুশ্রী একটি ভিডিয়ো দেন ৷ যেখানে তিনি অভিযোগ করেন বিগত 4-5 বছর ধরে বাড়িতেই হেনস্তার শিকার হচ্ছেন অভিনেত্রী ৷ পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হয়ে ওঠে যে মঙ্গলবার তিনি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন। এখন প্রশ্ন হল বাড়িতেই কার অত্যাচারের শিকার তনুশ্রী ? তিনি ভিডিয়ো শেয়ার করে সাহায্যও চেয়েছেন ৷ তিনি ভিডিয়োতে বলেন, "বন্ধুরা, আমার নিজের বাড়িতেই আমাকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। আমি পুলিশকে ফোন করেছি। আমি চিন্তিত হয়ে পুলিশকে ফোন করেছি। পুলিশ এসেছিল। তারা আমাকে থানায় এসে যথাযথ অভিযোগ দায়ের করতে বলেছিল। আমি সম্ভবত আগামীকাল বা পরশু যাব। আমি ভালো নেই। গত 4-5 বছরে আমাকে এত বেশি হয়রানি করা হয়েছে যে আমার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছে ৷"

এরপরেই তনুশ্রী ('Dhol' actress) অভিযোগ করেছেন যে তার বাড়িতে যে 'পরিচারিকা' রাখা হয়েছে সে প্রায়শই তাঁর বাড়িতে চুরি করে ৷ যার ফলে আর্থিক ও মানসিক হয়রানির শিকার হচ্ছেন তিনি । এরপর তিনি ভিডিয়ো বার্তায় বলেন, "আমি কোনও কাজ করার পরিস্থিতিতে নেই ৷ আমার ঘর একটা জঞ্জালে পরিণত হয়েছে ৷ পরিচারিকা নিয়ে আমার এত খারাপ অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি ৷ সে যখনই আসে আমার ঘরের নানা জিনিস চুরি করে ৷ আমি আমার বাড়ির মধ্যেই সমস্যায় পড়েছি ৷ দয়া করে কেউ আমাকে সাহায্য করুন ৷ " এই ভিডিয়ো শেয়ার করে ক্যাপশনে তনুশ্রী লেখেন, "আমি এই ধরনের হয়রানির শিকারে ক্লান্ত ও অসুস্থ ৷ এই ধরনের ঘটনা চলছে 2018 সাল থেকে ৷ যবে থেকে #metoo নিয়ে কথা বলেছি ৷ আজ বিরক্ত হয়ে পুলিশকে ফোন করেছি ৷ দয়া করে কেউ সাহায্য করুন ৷ নাহলে অনেক দেরী হয়ে যাবে ৷" তনুশ্রী 2018 সালে অভিনেতা নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে 'মিটু' অভিযোগ করেন ৷ অভিনেত্রী অভিযোগ করেন, 2008 সালে 'হর্ন ওকে প্লিজ' ছবির একটি বিশেষ গানের শুটিং চলাকালীন নানা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিলেন। অন্যদিকে, নানা সমস্ত দাবি অস্বীকার করেছেন। তনুশ্রী দত্ত 'আশিক বানায়া আপনে' (Aashiq Banaya Aapne), 'ঢোল', 'ভাগম ভাগ'-এর মতো সিনেমায় বলিউডে নজর কেড়েছেন ৷