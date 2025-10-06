লক্ষ্মীপুজো এলে মাকে খুব মনে পড়ে: সোনালি
অভিনেত্রীর মা বছর দুয়েক আগে তাঁদের ছেড়ে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ৷ এখন দুই বোন মিলে সামলান লক্ষ্মীপুজোর সব কাজ ৷
কলকাতা, 6 অক্টোবর: আজ কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো । ধনদেবীর আরাধনায় মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি । এদিন দেবীর আরাধনা থেকে বিরত থাকেন না তারকারাও ৷ প্রতি বছরের মতো এ বছরও লক্ষ্মীদেবীর আরাধনায় মেতেছিলেন অভিনেত্রী সোনালি চৌধুরী ।
এই দিনটিকে ঘিরে সোনালির অনেক আবেগ জড়িয়ে রয়েছে । দুই বোন মিলে সামলান বাড়ির পুজো । এতকাল তাঁদের মাথার উপরে ছিলেন মা । আজ বছর দুয়েক হল তিনি গত হয়েছেন । তাই দুই বোন মিলেই সামলান গোটা পুজোটা । কোনওমতে পুজো সেরে ফেলা নয়, রীতিমতো ভোগ নিবেদন, যজ্ঞ সহযোগে পুজো হয় চৌধুরী বাড়িতে ।
ইটিভি ভারত পৌঁছে গিয়েছিল সোনালির বেহালার বাড়িতে । দেবীর আরাধনায় তখন ব্যস্ত অভিনেত্রী । চলছে যজ্ঞ । পুজো শেষে সোনালি বলেন, "রবিবার অনেক রাতে ফিরেছি শুটিং সেরে । ফলে, আজ পুজোর কাজ সামলাতে বেশ ঝক্কি ছিল । তবে, সবাই মিলে করি বলে ঠিক সব হয়ে যায় । ভোগের দিকটা দিদিই সামলায় । আমি আলপনা দেওয়া, দেবীকে সাজানো-সহ অন্যান্য দিকও দেখি ।"
সোনালি এদিন আরও বলেন, "আমাদের প্রতি বছর দেবী মূর্তি আসে । আর সেটা আমিই পছন্দ করে নিয়ে আসি । এই দায়িত্বটা বরাবর আমিই সামলাই । এবারেও আমিই পছন্দ করে দেবী মূর্তি নিয়ে এসেছি । এই মূর্তি থাকবে আগামী বছর পর্যন্ত । পরের বছর লক্ষ্মীপুজোর আগে এই মূর্তির বিসর্জন হবে । আসবে নতুন মূর্তি ।"
পুজোয় নিজের মায়ের অনুপস্থিতি নিয়ে সোনালি বলেন, "মাকে সবসময়ই মিস করি । বিশেষ করে এই দিনটা এলে আরও বেশি মিস করি । মনে হয় যেটা করছি ঠিকঠাক করছি তো ?"
সোনালির কথায়, "আমার ছেলের কাছে লক্ষ্মী ঠাকুরের নাকের নথটা খুব আগ্রহের জিনিস । বারবার এসে ওটা খুলে দেয় । আর এতকিছু জিনিস সাজানো গোছানো দেখে অবাক হয় । সারা বছর ধরে ও যে কতবার এসে মূর্তির নথ খুলবে আর পরাবে তার ঠিক নেই ।"
সোনালিদের বাড়ির পুজোয় আজ দেবীকে ভোগ নিবেদনের পদ হিসেবে ছিল খিচুড়ি, আলুর দম, পাঁচ রকমের ভাজা, চাটনি, পাঁপড় । এছাড়া ফল প্রসাদ, সিন্নি, মিষ্টি তো আছেই ।
লক্ষ্মীপুজোর দিন খুব ছিমছাম সাজে পাওয়া গেল সোনালিকে । রানি এবং কমলা কম্বিনেশনের শাড়ি, হালকা কস্টিউম জুয়েলারিতে সেজেছিলেন তিনি । সোনালি বলেন, "পুজোর কাজ সামলে যাঁরা সুন্দর করে সেজে পুজোয় বসেন তাঁদেরকে দেখতে আমার খুব ভালো লাগে । এটা কীভাবে তাঁরা সম্ভব করেন সেটা আমি জানতে চাই ।"