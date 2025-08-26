কলকাতা, 26 অগস্ট: বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় চলছে ধারাবাহিক 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী'। শুরুর দিন থেকেই এই ধারাবাহিকের টিআরপি কাঁটা ঊর্ধমুখী। গল্পের প্রেক্ষাপট সাতের দশক। মা ভবানীর কৃপায় মানবী ভবানীর (নাটোরের রানি) মহিমাই এই ধারাবাহিকের উপজীব্য। ইতিহাসনির্ভর এই ধারাবাহিকে উঠে আসছে নাটোরের রানি ভবানীর জীবনের নানা দিক। তারাপীঠের মন্দির সংস্কার থেকে শুরু করে বারাণসীতের দুর্গামন্দির স্থাপন সহ রানির নানান কর্মযজ্ঞ, তাঁর সাহসিকতা, যুবরাজ রামকান্তর প্রতি গভীর প্রেমের কাহিনি উঠে আসবে সময়ের নিয়ম মেনে।
এই ধারাবাহিকে একাধিক চরিত্রের আনাগোনা। রাজা রাজবল্লভ থেকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, গোপাল ভাঁড় কে নেই। আছে নেতিবাচক নানা চরিত্রও। তেমনই একটি চরিত্র ফুল্লরা। এই চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাচ্ছে অভিনেত্রী পূর্বাশা দেবনাথকে। ভবানীকে জব্দ করতে গিয়ে তার একের পর এক পরিকল্পনা এবং তা ভেস্তে যাওয়া নজর কাড়ছে দর্শকের। অভিনেত্রী ছোটপর্দার পরিচিত মুখ। কিছুদিন আগেই শেষ করেছেন 'বুলেট সরোজিনী'র কাজ। সেখানে একশোভাগ আধুনিকা তিনি। আর এখানে আটপৌরে তৎকালীন গৃহবধূ। নতুন ধারাবাহিক নিয়ে কথা বলেন পূর্বাশা।
ইটিভি ভারত: 'রাজ রাজেশ্বরী রাণী ভবানী'তে ফের নেগেটিভ রোলে। ফুল্লরার চরিত্রটা কোথাও গিয়ে কি আলাদা লাগে?
পূর্বাশা: অবশ্যই আলাদা। কারণ নেগেটিভ চরিত্র করলেও এত কুটিল চরিত্র আমি আগে করিনি। একে দেখলেই দর্শকের রাগ হয়। বহু মানুষ সোশাল মিডিয়ায় সেটা লিখছেন। তার উপরে একদম অন্যরকম ভাষা। তাই আরও চ্যালেঞ্জিং মনে হচ্ছে l
ইটিভি ভারত: পরপর অনেকবার নেগেটিভ রোল করলন। টাইপ কাস্ট হয়ে গিয়েছেন বলে মনে হয় কখনও? নাকি এনজয় করেন?
পূর্বাশা: আমি কাজটা আসলে ভালোবাসি। যে কোনও চরিত্র হয়ে উঠতে ভালোবাস। তাই এনজয় করছি। আর চরিত্র নেগেটিভ বা পজিটিভ যাই হোক গুরুত্বপূর্ণ হলেই আমি খুশি।
ইটিভি ভারত: মেগাতে যাঁরা নিয়মিত কাজ করেন তাঁরা অনেকেই ওয়েব সিরিজেও ঘনঘন কাজ করেন। আপনাকে পাই না কেন?
পূর্বাশা: ওয়েব সিরিজে যে আমি প্রচুর অফার পাই তা নয়। তবে এর আগে দু-একটি অফার এসেছে। কিন্তু সেখানে যে ধরনের দৃশ্যায়ন ছিল বা যে পোশাক ছিল তাতে আমি স্বচ্ছন্দ হতে পারিনি তাই করিনি। তবে অপেক্ষায় আছি ভালো চরিত্র অফার হলেই করব।
ইটিভি ভারত: আর সিনেমা? খবর আছে কোনও?
পূর্বাশা: এই মুহূর্তে তেমন কোনও খবর নেই। খবর হলেই তুমি খবর পাবে। তবে অপেক্ষায় আছি আরও ভালো কাজের জন্য।
ইটিভি ভারত: এই পুজোতে কী প্ল্যান? পাঁচদিন কবে কী পরবেন ঠিক করেছেন?
পূর্বাশা: পুজোয় পরিবারের সঙ্গেই থাকি। এই বছর বেশ কিছু শো আছে। সেগুলো করব। এটাও পার্ট অফ মাই প্রফেশন। শাড়ি পরতে খুব ভালোবাসি। আর শাড়ি না পরলেও এথনিক কিছুই পরব।
ইটিভি ভারত: আজকাল হঠাৎ হঠাৎ সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যায়। আপনার ক্ষেত্রেও 'বুলেট সরোজিনী'। মনের মধ্যে অনিশ্চয়তা কাজ করে কখনও কাজ নিয়ে?
পূর্বাশা: আসলে আমাদের প্রফেশনটাই ভীষণ অনিশ্চিত। তাই আলাদা করে আর কিসের অনিশ্চয়তা? তবে হ্যাঁ যখনই বন্ধ হোক, যে কোনও প্রজেক্ট বন্ধ হলেই দুঃখ হয়।
ইটিভি ভারত: আপনি তো লেখালিখিও করেন আবৃত্তি করেন। সেগুলো চলছে?
পূর্বাশা: নাচ, টুকটাক লেখালেখি আর অবৃত্তি এগুলো ছাড়া আমি অসম্পূর্ণ। যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি এগুলো তো থাকবেই।
ইটিভি ভারত: কখনও হাতে কাজ না থাকলে কী করেন?
পূর্বাশা: পরিবারের ব্যবসা আছে, তাতে অনেক সময় দিই। নিজেকে আরও কীভাবে ভালোভাবে গড়ে তোলা যায় সেই অনুশীলন করি। বেসিক্যালি নিজের ক্র্যাফট-এর বিষয়ে মনোযোগী হই। প্রচুর পুরোনো বাংলা ছবি দেখি।
ইটিভি ভারত: রাজনৈতিক মঞ্চে অভিনেতাদের ভিড় দিনদিন বাড়ছে? সেই পায়ে পা মেলানোর ইচ্ছা আছে?
পূর্বাশা: এই মুহূর্তে তো কোনো ইচ্ছা নেই। তবে একেবারে উড়িয়েও দিতে চাই না। কারণ সময় ও পরিস্থিতি মানুষকে কখন কোথায় নিয়ে দাঁড় করায় আমরা কেউ জানি না।
ইটিভি ভারত: অনেকে অভিনয়ের পাশাপাশি নিজস্ব বুটিক খুলছেন, পার্লার খুলছেন বা অন্যকিছুও করছেন। আপনার সেরকম কোনও প্ল্যান আছে?
পূর্বাশা: প্ল্যান করে আমি জীবনে কোনওদিন কিছুই করিনি। তাই বলাটা কঠিন। তবে ক্রিয়েটিভ কিছুই করতে চাই। ওটাই আমি পারি বলে আমি বিশ্বাস করি l