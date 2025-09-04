হায়দরাবাদ, 4 সেপ্টেম্বর: বেঁচে থাকলে আজ তাঁর জন্মদিন পালন হত ধূমধাম করে ৷ নশ্বর দেহ না থাকলে সিনেমার মধ্য দিয়ে অভিনেতা ঋষি কাপুর রয়ে গিয়েছেন সর্ব সাধারণের মনে ৷ প্রয়াত ঋষিকে স্ত্রী নীতু কাপুর ও ছেলে রণবীর কাপুর জীবনের প্রতিটা ক্ষণে মিস করেন ৷ আজ তাঁর 73তম জন্মদিনে আবেগে ভাসলেন নীতু ৷ সোশাল মিডিয়ায় পুরনো একটি ভিডিয়ো শেয়ার করলেন ৷ যেখানে ঋষি কাপুরের দুষ্টুমি মাতিয়ে দিয়েছিল সকলকে ৷
এদিন ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডেলে অভিনেত্রী নীতু যে ভিডিয়ো শেয়ার করেন সেটি ছিল 'খুল্লাম খুল্লা-লাইভ উইথ ঋষি কাপুর' (Khullam Khulla– Live with Rishi Kapoor)-এর একটি ক্লিপিংস ৷ সেই ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে ভাই রণধীর কাপুর, ছেলে রণবীর কাপুর, মেয়ে ঋদ্ধিমা, বোন রিমা, পরিচালক রমেশ সিপ্পি, অভিনেতা জিতেন্দ্র-সহ আরও অনেককে ৷ সেই ভিডিয়োর ক্যাপশনে নীতু লেখেন, "তুমি সবসময় আমাদের মনে বেঁচে থাকবে ৷ শুভ জন্মদিন ৷"
বলিউডে ঋষি
1970 সালে 'মেরা নাম জোকার' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ ঘটে ঋষি কাপুরের ৷ যেখানে তিনি তার বাবা রাজ কাপুরের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এরপর বাবা রাজ কাপুরের পরিচালনায় ডিম্পল কাপাডিয়ার বিপরীতে 'ববি' সিনেমায় তিনি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম ছবি দিয়েই জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছন ঋষি ৷ অন্যদিকে, নীতুর সঙ্গে সিনেমায় কাজ করতে গিয়েই ঋষির সঙ্গে তৈরি হয় প্রেমের সম্পর্ক ৷ দুজনেই বেশ কয়েকটি সিনেমায় কাজ করেছেন, যার মধ্যে রয়েছে 1974 সালে 'জেহরিলা ইনসান', 1975 সালে 'জিন্দা দিল', 1977 সালে 'খেল খেল মে'র মতো হিট সিনেমা ৷
বিয়ের সময় জ্ঞান হারান নীতু
ঋষি কাপুর ও নীতু সিংয়ের বিয়েকে ঘিরেও রয়েছে মজাদার কাহিনি ৷ এক সাক্ষাৎকারে, নীতু কাপুর বলেছিলেন যে তিনি এবং তাঁর প্রয়াত স্বামী তাঁদের বিয়েতে অপ্রত্যাশিতভাবে বিপুল সংখ্যক অতিথি দেখে এতটাই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁরা দুজনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন ৷ এমনকী, জ্ঞান হারিয়েছিলেন নীতু ৷ তিনি আরও জানিয়েছিলেন, বিয়েতে এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে সেখানে নাকি এক পকেটমারও ধরা পড়েছিল ৷ শুধু তাই নয়, বিয়েতে উপহার হিসাবে পাথর ও চপ্পল পেয়েছিলেন। l ঋষি কাপুর তাঁর জীবনের নানান মজাদার ঘটনা তুলে ধরেছেন তাঁর আত্মজীবনী 'খুল্লাম খুল্লা:ঋষি কাপুর আনসেন্সরড' বইতে ৷ এই বইটি ঋষিকে লিখতে সাহায্য করেন মীনা আইয়ার ৷
ঋষি কাপুরের শেষ ছবি
প্রয়াত অভিনেতা ঋষি কাপুরকে শেষবার 'শর্মাজি নমকিন' সিনেমায় দেখা যায় ৷ হিতেশ ভাটিয়া পরিচালিত এই কমেডি-ড্রামা ছবিটির শুটিং শুরু হয় 2020 সালের জানুয়ারিতে ৷ কিন্তু ঋষি কাপুরের আকস্মিক মৃত্যুর কারণে শুটিং বন্ধ রাখা হয়। 'হেরা ফেরি' অভিনেতা পরেশ রাওয়ালকে ঋষি কাপুরের বাকি দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য কাস্ট করা হয়। ছবিটি 31 মার্চ, 2022 তারিখে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে মুক্তি পায়।
প্রসঙ্গত, 2018 সালে ঋষি কাপুরের লিউকেমিয়া ধরা পড়ে ৷ তিনি চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়র্ক সিটিতে যান। এক বছর সফল চিকিৎসার পর তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তবে, শ্বাসকষ্টের কারণে 2020 সালের 29 এপ্রিল তাঁকে স্যার এইচ. এন. রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুনরায় লিউকেমিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তিনি 30 এপ্রিল শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷