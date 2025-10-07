কোলের সন্তানকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বিপাকে পড়েন মানসী, বর্তমানে কী অবস্থা অভিনেত্রীর ?

কোলের সন্তানকে নিয়ে দার্জিলিংয়ে বিপাকে পড়েন মানসী, বর্তমানে কী অবস্থা অভিনেত্রীর ?
কলকাতায় কবে ফিরছেন অভিনেত্রী ও তাঁর পরিবার ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 5:14 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: মেয়ে আদ্রিয়া ও সাত মাসের ছেলে অধ্যায়কে নিয়ে উত্তরবঙ্গের দুর্যোগে আটকে পড়েন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত ও তাঁর পরিবার ৷ কোনও রকমে বিপদ কাটিয়ে মঙ্গলবারই শিলিগুড়িতে নামেন অভিনেত্রী ৷
কিছুদিন আগেই ছেলের অন্নপ্রাশন দেন অভিনেত্রী মানসী ৷ এরপর পুজো মিটতেই পুত্র, কন্যা এবং বোনকে নিয়ে দার্জিলিং বেড়াতে গিয়েছিলেন অভিনেত্রী । কিন্তু ঘুরতে গিয়েই হল বিপত্তি। দার্জিলিংয়ের রাস্তায় আটকে পড়তে হয় অভিনেত্রী ও তাঁর পরিবারকে। শনিবার সন্ধ্যা থেকে দার্জিলিংয়ে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়, যা চলে রবিবার সকাল পর্যন্ত।
কার্শিয়াং পৌঁছে সেখানে থেকে সামাজিক মাধ্যমে ভিডিয়ো শেয়ার করে তিনি জানিয়েছিলেন পাহাড় কতটা উপভোগ করছেন তাঁরা। শুরুটা মধুর হলেও পরে অবস্থা অনুকূল ছিল না তাঁদের জন্য। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 24 ঘণ্টায় 261 মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে শুধু দার্জিলিংয়েই। এছাড়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়িও প্রকৃতির ভয়াবহ তাণ্ডব দেখেছে।
মানসীর কথায়, এত বৃষ্টি তিনি এর আগে কখনও দেখেননি। দুটি ছোট ছোট বাচ্চাকে নিয়ে বেশ বিপাকেই পড়েন দুই বোন, মানসী সেনগুপ্ত এবং রাইমা সেনগুপ্ত। তবে, ইটিভি ভারতকে মানসী জানান, মঙ্গলবার পাহাড় থেকে কোনওক্রমে নামেন শিলিগুড়িতে। ফেরার ট্রেন রাতে। প্রসঙ্গত, মানসীদের কার্শিয়াং থেকে তাকদা যাওয়ার জন্য লেগে যায় 10 ঘণ্টা। প্রবল বৃষ্টি, ধসে আটকে পড়তে হয় মানসীর পরিবারকে। শুধু কি তাই? বেশ কিছুটা সময় রীতিমতো না খেয়ে কাটাতে হয়েছে তাঁদের। বাড়িতেও যোগাযোগ করতে পারছিলেন না।
মানসীর কথায়, মিরিকের রাস্তা এবং পাহাড়ে ওঠার রোহিণী রোড রবিবার থেকেই বন্ধ। তাই আরও অসুবিধায় পড়তে হয়েছে তাঁদের। তবে, প্রকৃতির ভয়াল রূপ দেখে এবার ঘরে ফিরছেন মানসীরা। নেমেছেন শিলিগুড়িতে। কলকাতায় ফেরার ট্রেন মঙ্গলবার রাতে। অর্থাৎ বুধবারই নিজের বাড়ি ফিরতে পারছেন অভিনেত্রী মানসী সেনগুপ্ত ও তাঁর পরিবার ৷