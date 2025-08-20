ETV Bharat / entertainment

Pujor Plan: ফুচকা-এগরোল থেকে নবমীতে পাঁঠার মাংস, কেমন পুজো পরিকল্পনা মল্লিকার ? - MALLIKA BANERJEE ROY ON DURGA PUJA

দুর্গা পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়া, দেদার আড্ডা আর প্যান্ডেল হপিং ৷ বিয়ের পর রুদ্রজিৎ ও মেয়েকে নিয়ে কোন পরিকল্পনা রয়েছে অভিনেত্রী মল্লিকার ?

Actress Mallika Banerjee Roy talks about Durga puja 2025 plan with husbnad Rudrajit Roy
কেমন পুজো পরিকল্পনা মল্লিকার ? (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 5:13 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 20 অগস্ট: ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের সঙ্গে বিয়ের পর এটা প্রথম পুজো অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই এবারের পুজোটা অন্যরকম তো বটেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সব নিয়ে এবার তাঁর পুজোটা একেবারে গোছানো। মেয়ে পড়ার খাতিরে বাইরে থাকলেও পুজোতে তাকেও কলকাতাতে নিয়ে আসছেন নবদম্পতি।

মল্লিকা বলেন, "আমার সাজগোজটা এবার নিজের পছন্দমতো হবে। আমি সাবেকি সাজতে ভালোবাসি। যেমন শাঁখা, পলা, সিঁদুর, শাড়ি আমার পছন্দের। এবার সেই সবেই সেজে উঠব আমি। রুদ্রর পাজামা পাঞ্জাবি পছন্দ। সেরকমই পরবে। তবে, ওর যে ছুটি নেই। নিজস্ব চেম্বার বন্ধ থাকলেও নার্সিংহোমে রোজ রাউন্ডে যেতে হবে। বাকি সময়টা আমাদের জন্য।"

মল্লিকা আরও বলেন, "রুদ্রর অনেক অভিযোগ আছে আমাকে নিয়ে। আমি নাকি রোম্যান্টিক নই। রুদ্র খুব রোম্যান্টিক এটা ঠিক। এবারের পুজোটা তাই আমরা রোম্যান্টিক করে তুলতে চলেছি (সহাস্যে)। রুদ্রর ইচ্ছা ছিল বাইরে যাবে পুজোতে। রুদ্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই সেরকমই কোনও জায়গায় যেত হয়ত। কিন্তু আমি এই সময়ে কলকাতা ছেড়ে নড়ি না। কলকাতার পুজোর লাল-নীল আলো, মায়ের মুখ, ছানা কাটা মেঘ- এসব ছেড়ে আমার কোথাও ভালো লাগে না। যতই ট্রাফিকের বাঁশিতে বিরক্ত হই না কেন, ওই বাঁশির আওয়াজটা আমাদের রক্তে মিশে গেছে। তাই ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না এই সময় কোথাও।"

আর খাওয়াদাওয়া? অভিনেত্রী বলেন, "এই সময়ে আমি অভিনেত্রী নই। একেবারে সাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়া একজন মানুষ। স্ট্রিট ফুড এই সময় প্রচুর খাই। এবারও খাবো। এমনিই মোটা আরও হব। অসুবিধা কী? খাবো তো বটেই। রোল, ঘুগনি, চাউমিন, ফুচকা যা পাবো খাবো। নবমীতে বাড়িতে রাঁধব। এদিন তো বাঙালি বাড়িতে পাঁঠার মাংস খাওয়ার চল আছে। তাই নিজেই রাঁধব সবার জন্য। অষ্টমীতে কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি যাবো। এ ছাড়া আমার কাকার বাড়িতে পুজো হয়। সেখানে তো যাবোই। এভাবেই কেটে যাবে তিনজনের।"

কলকাতা, 20 অগস্ট: ডা. রুদ্রজিৎ রায়ের সঙ্গে বিয়ের পর এটা প্রথম পুজো অভিনেত্রী মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাই এবারের পুজোটা অন্যরকম তো বটেই। স্বামী, সন্তান, পরিবার সব নিয়ে এবার তাঁর পুজোটা একেবারে গোছানো। মেয়ে পড়ার খাতিরে বাইরে থাকলেও পুজোতে তাকেও কলকাতাতে নিয়ে আসছেন নবদম্পতি।

মল্লিকা বলেন, "আমার সাজগোজটা এবার নিজের পছন্দমতো হবে। আমি সাবেকি সাজতে ভালোবাসি। যেমন শাঁখা, পলা, সিঁদুর, শাড়ি আমার পছন্দের। এবার সেই সবেই সেজে উঠব আমি। রুদ্রর পাজামা পাঞ্জাবি পছন্দ। সেরকমই পরবে। তবে, ওর যে ছুটি নেই। নিজস্ব চেম্বার বন্ধ থাকলেও নার্সিংহোমে রোজ রাউন্ডে যেতে হবে। বাকি সময়টা আমাদের জন্য।"

মল্লিকা আরও বলেন, "রুদ্রর অনেক অভিযোগ আছে আমাকে নিয়ে। আমি নাকি রোম্যান্টিক নই। রুদ্র খুব রোম্যান্টিক এটা ঠিক। এবারের পুজোটা তাই আমরা রোম্যান্টিক করে তুলতে চলেছি (সহাস্যে)। রুদ্রর ইচ্ছা ছিল বাইরে যাবে পুজোতে। রুদ্র ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাই সেরকমই কোনও জায়গায় যেত হয়ত। কিন্তু আমি এই সময়ে কলকাতা ছেড়ে নড়ি না। কলকাতার পুজোর লাল-নীল আলো, মায়ের মুখ, ছানা কাটা মেঘ- এসব ছেড়ে আমার কোথাও ভালো লাগে না। যতই ট্রাফিকের বাঁশিতে বিরক্ত হই না কেন, ওই বাঁশির আওয়াজটা আমাদের রক্তে মিশে গেছে। তাই ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হয় না এই সময় কোথাও।"

আর খাওয়াদাওয়া? অভিনেত্রী বলেন, "এই সময়ে আমি অভিনেত্রী নই। একেবারে সাধারণের সঙ্গে মিশে যাওয়া একজন মানুষ। স্ট্রিট ফুড এই সময় প্রচুর খাই। এবারও খাবো। এমনিই মোটা আরও হব। অসুবিধা কী? খাবো তো বটেই। রোল, ঘুগনি, চাউমিন, ফুচকা যা পাবো খাবো। নবমীতে বাড়িতে রাঁধব। এদিন তো বাঙালি বাড়িতে পাঁঠার মাংস খাওয়ার চল আছে। তাই নিজেই রাঁধব সবার জন্য। অষ্টমীতে কয়েকজন বন্ধুর বাড়ি যাবো। এ ছাড়া আমার কাকার বাড়িতে পুজো হয়। সেখানে তো যাবোই। এভাবেই কেটে যাবে তিনজনের।"

For All Latest Updates

TAGGED:

TOLLYWOOD CELEB PUJA PLANDURGA PUJA 2025MALLIKA BANERJEE FAMILYমল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গা পুজোMALLIKA BANERJEE ROY ON DURGA PUJA

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.