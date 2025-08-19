ETV Bharat / entertainment

চুল-পোশাক অবিন্যস্ত ! রাস্তার মাঝে টাকা আদায় মারমুখী কাঞ্চনার, একী অবস্থা অভিনেত্রীর ? - KANCHANA MOITRA VIRAL VIDEO

অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্রর ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই আগুনের মতো ভাইরাল নেটপাড়ায় ৷ কেসটা কী ? শুটিং নাকি অন্য কিছু?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে টাকা আদায় মারমুখী কাঞ্চনার (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 19, 2025 at 12:44 PM IST

কলকাতা, 19 অগস্ট: সকাল সকাল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখায় মারমুখী অভিনেত্রী কাঞ্চনা মৈত্র। একটি ভিডিয়োতে দেখা যাচ্ছে, কাঞ্চনা মৈত্র এক যুগলের কাছে বকেয়া টাকা চাইছেন। অভিনেত্রী বলছেন, "কবে টাকা দিবি বল। ছ'মাস হয়ে গেছে এখনও আমার টাকা ফের‍ত দিসনি। কবে দিবি বল। স্বপ্না মণ্ডলের সঙ্গে চালাকি? স্বপ্না মণ্ডলের টাকা ফেরত দিবি না? আমার অবস্থা এখন খারাপ ৷ আমার টাকার দরকার ৷ 19 সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব টাকা ফেরত দিবি সুদ সহ।..."

স্বাভাবিকভাবেই এই দৃশ্য দেখে লোক জমে যায় স্টেশন চত্বরে। অভিনেত্রীকে এই ইমেজে দেখে সকলেই অবাক। ট্রেন্ডের ধারা মেনে ছবি, ভিডিয়ো করতেও ব্যস্ত হয়ে পড়ে আমজনতা। কাঞ্চনা মৈত্রকে বলতে শোনা যায়, "কলকাতার একটা ট্রেন্ড হয়েছে, কিছু হলেই সবাই ছবি তুলতে দাঁড়িয়ে যায়।" অভিনেত্রীর সঙ্গে ইটিভি ভারতের তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, "দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেল যা হয়, সেটাই করেছি। এরা আমার থেকে জানুয়ারি মাসে 84 হাজার টাকা নিয়েছে। এখনও ফেরত দেওয়ার নাম নেই।" শুধু এই কারণেই অভিনেত্রী হয়ে উঠলেন মারমুখী? রহস্যের গন্ধ ছড়াচ্ছে।

রাস্তার মাঝে টাকা আদায় মারমুখী কাঞ্চনার (Special Arrangement)

মূলত, সিনেমা বা ধারাবাহিকের প্রচারে একাধিক পরিকল্পনা থাকে ৷ বিশেষ করে সোশাল মিডিয়ার যুগে এখন সবকিছুই ফোন ক্যামেরায় বন্দি ৷ ফলে মুহূর্তে কোনও কিছুর খবর ছড়িয়ে দিতে একটা ক্লিকই যথেষ্ট ৷ এহেন পরিস্থিতিতে কাঞ্চনা যখন নিজেকে 'স্বপ্না মণ্ডল' বলে চিৎকার করে টাকা চাইছেন, তখন নেটপাড়ায় অনেকেই মনে করছেন নিশ্চয়ই অভিনেত্রীর নতুন কোনও প্রোজেক্ট আসছে ৷ যার প্রচার করতেই অভিনব ভাবে রাস্তায় নেমেছেন অভিনেত্রী ৷ এখন সত্যিটা কী তা সময় হলেই বোঝা যাবে। অপেক্ষাই সম্বল।

