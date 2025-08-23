ETV Bharat / entertainment

ভাইরাল কাঞ্চনা মৈত্রের খুলবে কী 'কপাল' ? উত্তর দেবে এই সিনেমা - KANCHANA MOITRA BENGALI FILM KAPAL

কাঞ্চনা মৈত্রের ভাইরাল ভিডিয়ো আসলে সিনেমার প্রচার ৷ কবে মুক্তি পাবে অভিনেত্রীর নতুন সিনেমা ?

ভাইরাল কাঞ্চনা মৈত্রের খুলবে কী 'কপাল' ? (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 23, 2025 at 1:19 PM IST

হায়দরাবাদ, 23 অগস্ট: শিয়ালদা স্টেশনে কাঞ্চনা মৈত্রর টাকা আদায়ের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দেখেননি, এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া মুশকিল ৷ কৌতুহলী দর্শক ও নেটিজেনদের অনুমান সত্যি করেই আসছে অভিনেত্রী কাঞ্চনার নতুন সিনেমা 'কপাল' ৷ প্রকাশ্যে এসেছে সিনেমার ট্রেলার ৷ এই সিনেমার প্রচারেই শিয়ালদার ব্যস্ত স্টেশনে কাঞ্চনাকে দেখা গিয়েছিল ওই ভাবে ৷ অর্থাৎ ওই ভিডিয়ো ছিল তাঁর আসন্ন বাংলা ছবি 'কপাল'এর প্রচারের অংশ।

কপাল ছবির গল্প কুলি, রিকশাওয়ালা, রাস্তার বিক্রেতা এবং শ্রমিকদের মতো সাধারণ মানুষের জীবনের উপর ভিত্তি করে তৈরি ৷ তাই এই ভাইরাল ভিডিয়ো বানানোর মাধ্যমে সাধারণ মানুষকেও যুক্ত করা হয়েছিল ৷ সিনেমার প্রযোজক আর্ষ ঘোষ ৷ পরিচালক শুভেন্দু ঘোষ ৷ ছবিটি কলকাতার পিয়ালি ফিল্মস ব্যানারে পরিবেশিত হবে। 'কপাল' প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে 19 সেপ্টেম্বর ৷ তার আগে সামনে এসেছে এই সিনেমার ট্রেলার ৷

পোস্টারে মুখ্য অভিনেতা রাজা সরকার এবং অভিনেত্রী সুকন্যা দত্তকে দেখা গিয়েছে ৷ তাঁরা একে অপরকে আলিঙ্গন করে রয়েছেন ৷ তাদের চারপাশে টাকা উড়়ছে ৷ পোস্টারে 10 কোটি টাকার প্রতীকী মুদ্রা রয়েছে। এই শক্তিশালী দৃশ্যকল্প ছবির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে ৷ দেখায়, ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে ধাক্কা দিলে একজন সাধারণ মানুষ কেমন মানসিক অস্থিরতার মুখোমুখি হয়।

গল্পটা কিছুটা এইরকম-

'কপাল' কানাই মাঝির গল্প বলে, যিনি একটি প্রত্যন্ত গ্রামে বসবাসকারী নিম্ন মধ্যবিত্ত টোটো চালক। তার জীবন কঠোর পরিশ্রম এবং তার পরিবারকে ঘিরে আবর্তিত হয় ৷ একদিন সবকিছু বদলে যায় ৷ সে একটি বিশাল লটারি জিতে নেয়। এরপর ঘটে এক বিশৃঙ্খল ঘটনার ক্রম ৷ যেখানে অপরিচিত, রাজনীতিবিদ, এজেন্ট এবং সুবিধাবাদীরা তার এককালের শান্তিপূর্ণ জীবনে ঝড় আনে ৷ তার মূল্যবোধ ও পরিবারের নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে পড়ে। সিনেমার মাধ্যমে এক সাধারণ মানুষের সংগ্রাম, সততা ফুটে উঠবে ৷ হঠাৎ সম্পদ কীভাবে সাধারণ মানুষের জীবনকে ব্যাহত করতে পারে তার একটি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে 'কপাল' ।

রাজা সরকার, সুকন্যা দত্ত এবং কাঞ্চনা মৈত্র অভিনীত 'কপাল' গ্রামীণ জীবনের বাস্তবতা এবং আকস্মিক ভাগ্যের উপর ভিত্তি করে একটি হৃদয়গ্রাহী গল্পকে দর্শকদের সামনে আনতে প্রস্তুত ৷ সিনেমার চিত্রনাট্য এবং সংলাপ লিখেছেন রাশি ইকবাল, সায়ন্তন রায় এবং শুভেন্দু ঘোষ ৷ সিনেমাটোগ্রাফারের দায়িত্ব সামলেছেন অরবন্দ নারায়ণ দোলাই ৷ সম্পাদনার নেতৃত্ব দিয়েছেন রাজ সিং সিধু। পণ্ডিত পিনাকী বোস এবং বব সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ৷ প্রেক্ষাগৃহে কপাল মুক্তি পাবে 19 সেপ্টেম্বর ৷

