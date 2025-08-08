Essay Contest 2025

কুপিয়ে খুন হুমা কুরেশির ভাইকে ! গ্রেফতার 2 অভিযুক্ত - HUMA QURESHI COUSIN MURDERED

বিবাদের জেরে হুমা কুরেশির (Huma Qureshi’s cousin) ভাইয়ের ওপর আক্রমণ হয় বলে অভিযোগ।

কুপিয়ে খুন হুমা কুরেশির ভাইকে ! গ্রেফতার অভিযুক্ত 2 (আইএএনএস)
Published : August 8, 2025 at 9:50 AM IST

মুম্বই, 8 অগস্ট: বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির বাড়িতে মর্মান্তিক ঘটনা ৷ বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দিল্লির নিজামুদ্দিন এলাকায় গাড়ি পার্কিংকে ঘিরে বিবাদের জেরে খুন হন হুমা কুরেশির (Huma Qureshi’s cousin) কাকাতুতো ভাই। ঘটনাটি ঘটেছে নিজামুদ্দিন থানা এলাকার জঙ্গপুরা ভোগল বাজার লেনে রাত ১১টা থেকে ১২টার মধ্যে। খবর, গাড়ি পার্কিংকে কেন্দ্র করে হুমা কুরেশির ভাই ও এক ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া আক্রমনাত্মক রূপ নেয় ৷ এরপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে হুমার ভাই আসিফ কুরেশির ওপর আক্রমণ করা হয়। এই ঘটনায় হুমা এবং তাঁর নিজের অভিনেতা ভাই সাকিব সেলিম এখনও কোনও মন্তব্য করেননি। পুলিশের হাতে এসেছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷

পুলিশ সূত্রে খবর, পার্কিংকে ঘিরে বিবাদ গভীর রাতে হয়। আসিফ কুরেশি তার গাড়িতে করে বের হচ্ছিলেন ৷ তখন গেটের বাইরে একটি স্কুটার রাখা থাকে ৷ তিনি স্কুটার আরোহীকে রাস্তা ছেড়ে দিতে বলেন ৷ এতে স্কুটার আরোহী রেগে যান ৷ এরপরেই আসিফ ও স্কুটার আরোহীর মধ্যে শুরু হয় তর্ক-বিতর্ক ৷ অভিযুক্ত এরপর আচমকাই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আসিফ কুরেশির উপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকবার ধারালো অস্ত্রের কোপ মারা হয় আসিফের ওপরে ৷

এই হামলায় গুরুতর আহত হন আসিফ কুরেশি ৷ এমনটা দেখে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকেরা ৷ গুরুতর আহত আসিফকে দ্রুত কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ৷ যেখানে চিকিৎসকরা আসিফকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷ এই ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে । মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে ভেঙে পড়েছে হুমা কুরেশির বাড়ির লোকেরা ৷

