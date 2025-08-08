হায়দরাবাদ, 8 অগস্ট: ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে বলিউড অভিনেত্রী হুমা কুরেশির কাকাতুতো ভাই আসিফ কুরেশিকে ৷ এটাই প্রথমবার নয় ৷ এর আগেও আসিফের ওপর হামলার চেষ্টা করেছিল অভিযক্তরা ৷ এমনটাই অভিযোগ মৃত আসিফের স্ত্রীর ৷ নিজামুদ্দিন থানা এলাকার জঙ্গপুরা ভোগল বাজার লেনে পার্কিং লটেই আসিফকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল সিসিটিভি ফুটেজ ৷
মৃত আসিফের স্ত্রী বলেন, "আমার স্বামীকে ষড়যন্ত্র করে খুন করা হয়েছে ৷ এর আগেও অভিযুক্তর সঙ্গে আমার স্বামী লড়াই-ঝগড়া হয়েছে ৷ আমার স্বামী অভিযুক্তকে ভাই সম্বোধন করে কথা বলছিল ৷ আর ওরা নোংরা নোংরা কথা বলছিল ৷ গালিগালাজ করছিল ৷"
বৃহস্পতিবার রাতে ঠিক কী হয়েছিল ?
মৃত আসিফের স্ত্রীর কথায়, "রাত সাড়ে নটা-দশটা হবে, আমার স্বামী বাড়ি ফিরছিল ৷ কিন্তু আমাদের বাড়ির গেটের কাছে অভিযুক্তরা স্কুটার রেখে দেয় ৷ আমার স্বামী তাদের স্কুটার সরাতে বলে ৷ ভালো মুখেই আমার স্বামী তাদের সঙ্গে কথা বলে ৷ কিন্তু অভিযুক্তের পাশাপাশি ওদের বিল্ডিংয়ের আরও কিছু লোক জড়ো হয় ৷ আর আমার স্বামীকে প্রথমে গালিগালাজ করতে থাকে ৷ তারপর আচমকাই হামলা করে বসে ৷ আসিফ একলা ছিল ৷ হামলায় ওর রক্ত বেরোতে শুরু করে ৷ আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার দেওরকে ফোন করি ৷ আমি ও আমার দেওর এরপর আসিফকে হাসপাতালে নিয়ে যাই ৷ সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷"
পরিবারের আর এক সদস্য বলেন, "বাইরে পাশের বিল্ডিংয়ের একজনের স্কুটার রাখা ছিল ৷ আসিফ যখন বাড়িতে খাবার খেতে আসে তখন গেটের সামনে রাখা স্কুটার সরাতে বলে ৷ এরপরেই অভিযুক্তরা গালিগালাজ করতে থাকে ৷ অভিযুক্তদের বাড়ির আরও কয়েকজন লোক আসিফকে ঘিরে ধরে ৷ তারপর কোনও এক ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুকের ওপরে কোপ মারে ৷ যারা হামলা করেছে তারা প্রতিবেশী ৷"
VIDEO | Salim Qureshi says, “I was at home last night when I got a call saying someone had parked a scooter in front of the door. My nephew told them to move it aside so the entrance could be cleared. This led to a fight and an argument. There were two of them, and both together… pic.twitter.com/jKjtvGf1bE— Press Trust of India (@PTI_News) August 8, 2025
দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, 103(1)/3(5) বিএনএস ধারার অধীনে 233/25 নম্বর ধারায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের নাম উজ্জ্বল, বয়স 19 বছর এবং গৌতম, বয়স 18 বছর। দুই অভিযুক্তকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। এই বিষয়ে তদন্ত চলছে। অভিযুক্তরা ধারালো কোন অস্ত্র দিয়ে আসিফের বুকের ওপর আক্রমণ করে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিনেত্রী হুমা কুরেশির তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া আসেনি ৷
Delhi | A man, Asif Qureshi S/o Ilyas Qureshi, r/o Bhogal, Jangpura, aged 42 years, was murdered on 07/8/25 at around 10.30 pm following an altercation with the accused over the issue of parking of a scooter belonging to the accused. During the altercation, one of the accused…— ANI (@ANI) August 8, 2025